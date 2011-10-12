Главное на 12 октября (вечер)

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-августе 2011 года составило 8,1 млрд. долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (4,47 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-августе 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 43,98 млрд. долл., импорт – 52,08 млрд. долл. По сравнению с январем-августом 2010 года экспорт увеличился на 39,4%, импорт – на 44,6%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-августе 2010 года – 0,88).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 217 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 32,7% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,9%, механическое и электрическое оборудование – 9,6%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,6%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,2%, продукты растительного происхождения – 6,6%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,2% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-августом 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 8,3%, руд, шлаков и золы – с 5,1% до 5,7%, железнодорожных локомотивов – с 4,5% до 5,6%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 5% до 5,2%, изделий из черных металлов – с 3,7% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,5%, удобрений – с 1,8% до 2,4%. Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 30% до 28,3%, механических машин – с 6,2% до 5,1%, электрических машин – с 4,7% до 4,5%, зерновых культур – с 4,5% до 4,2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 31,9% до 35,3%, механических машин – с 7,2% до 8,3%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,3% до 6,4%, электрических машин – с 5,6% до 6,3%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,9% до 4,4%, фармацевтической продукции – с 3,9% до 3,2%, бумаги и картона – с 2,5% до 2%, руд, шлаков и золы – с 2,4% до 1,3%.

Национальный банк Украины смягчил требования к банкам относительно выполнения постановления правления Национального банка Украины от 31 января 2011 года № 22 в части проведения идентификации клиентов, которые не относятся к клиентам с высоким уровнем риска, в течение шести месяцев со дня вступления в силу.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Так Нацбанк установил, что у большинства банков возникают трудности при приведении идентификации клиентов в соответствие с требованиями постановления.

В НБУ считают, что банки могут обеспечивать выполнение требования постановления по идентификации клиентов, риск проведения которыми операций по легализации доходов, полученных преступным путем, не оценивается банком как высокий, путем направления банками в установленные постановлением сроки таким клиентам сообщений с приглашением посетить представительства банка для приведения их идентификации в соответствие с требованиями законодательства. При этом, в банке должно быть документальное подтверждение направления такого уведомления.

«В таких случаях получение банками информации от этих клиентов может осуществляться в случае их обращения в банк, или проведения ими операций в сверхустановленных постановлением сроки» - говорится в письме НБУ.

"ПриватБанк" (Днепропетровск) завершил комплекс технологических мероприятий, необходимых для внедрения в стране принципиально новой технологии бесконтактных платежей MasterCard PayPass.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Отличие этой технологии от традиционной заключается в том, что для оплаты покупок карту не нужно прокатывать через терминал и подписывать чек. Для проведения небольшого платежа достаточно лишь поднести стикер PayPass к платежному терминалу, для более существенных покупок - подтвердить оплату пин-кодом. И в том, и другом случае оплата происходит мгновенно», - говорится в сообщении.

Как сообщили в банке, сейчас идет тестирование и окончательная "откатка" технологии, а также установка в торговых точках новых терминалов PayPass. Банк намерен запустить услугу в промышленную эксплуатацию до начала чемпионата по футболу Евро-2012.

На сегодня наиболее активно технологию PayPas внедряют в Великобритании, Франции, Ирландии, Польше и Турции. Муниципальные власти Лондона заявили, что к 2012 году, когда там пройдут летние Олимпийские игры, терминалами PayPass будут оснащены не только все торговые точки, но и городской транспорт.

Энергетика

Первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере не стоит ждать раньше ноября.

Об этом заявил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Да, действительно, переговоры с нашими украинскими коллегами идут очень активно и в очень позитивном ключе. Но вопросов остается еще достаточно много, и они сложные. Абсолютно точно, в ближайшие дни никаких окончательных договоренностей не будет достигнуто. Думаю, что первых результатов не стоит ждать раньше ноября", - сказал А.МИЛЛЕР, отвечая на вопрос, следует ли ожидать уже в ближайшие дни достижения договоренностей с Украиной с учетом прошедших накануне переговоров.

Украина до конца года предложит Татарстану варианты решения спора вокруг «Укртатнафты».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО в ходе поездки в Татарстан.

В частности, В.ЕЛЬЧЕНКО по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом МИННИХАНОВЫМ отметил, что для руководства этой республики данный вопрос остается раздражителем в отношениях с Украиной.

«В Татарстане считают, что это было несправедливое решение - отсудить пакет акций Кременчугского НПЗ, который им принадлежал», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Посол отметил, что этот вопрос стоит на контроле и в Украине понимают, что он должен быть каким-то образом справедливо решен.

По его словам, последние консультации по этому поводу состоялись на уровне заместителей министров энергетики двух стран в июле в Киеве. По итогам этой встречи был подписан протокол, что украинская сторона предложит несколько вариантов решения этой проблемы после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

“В то время заседание планировалось на конец июля, но поскольку заседание несколько раз переносилось, предложения со стороны Украины не объявлялись. Я заверил президента Татарстана в том, что после этого заседания, которое планируется провести до конца этого года, мы предложим свои варианты решения этого вопроса”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 18 октября т.г. в Санкт-Петербурге проведет встречу с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, на которой будет обсуждаться вопрос пересмотра газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 12 октября, Н.АЗАРОВ заявил журналистам на брифинге в Борисполе.

Н.АЗАРОВ также отметил, что кроме этой встречи газовые контракты будут обсуждаться между В.ПУТИНЫМ и Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Есть убеждение, что в ближайшие пару недель мы эти переговоры завершим», - добавил премьер-министр Украины.

Промышленность

С 12 октября участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов (ПГ) временно приостановлено за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

Такое решение принял сегодня Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) в Бонне, заседание которого транслировалось в режиме on-line на официальном сайте комитета.

В заседании приняла участие делегация Украины во главе с министром экологии и природных ресурсов Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ.

Вчера, выступая на заседании комитета, Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ обратился к комитету с просьбой перенести слушание вопроса о несоответствии Украины на февраль, поскольку нынешнее правительство сделало все, чтобы исправить ошибки предыдущего правительства. При этом он отметил, что в новом кадастре выбросов ПГ за 1990-2009 гг. уже учтены все замечания международных экспертов. Кроме того, министр подчеркнул, что страна сейчас активно решает экологические проблемы, обратил внимание на проекты министерства по мусоропереработке, обращению с отходами химической промышленности, энергосбережению и другие проекты, финансирование которых предполагалось за счет Киотского протокола.

В пресс-службе Госагентства экологических инвестиций УНИАН пояснили, что санкции секретариата РКИК ООН временные и запрещают Украине вести проекты совместного осуществления по национальной процедуре. Также Украине запрещено вести международную торговлю квотами на выбросы ПГ. Из механизмов Киотского протокола за Украиной сохраняется возможность реализации проектов совместного осуществления по международной процедуре, отметили в ведомстве.

Также в Госэкоинвестагентстве напомнили, что на этой неделе в Киеве проходит рассмотрение Кадастра 1999-2009 гг. группой международных экспертов. В случае положительного решения по результатам проверки и дальнейшего устранения выявленных экспертами недостатков, торговля единицами установленного количества и единицами сокращения выбросов по национальной процедуре будет возобновлена, отметили в ведомстве.

Украина рассчитывает, что сборка самолетов Ан-70 будет налажена в Казани.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО в ходе поездки в Татарстан.

Он напомнил, что Казанское авиационное объединение имени Горбунова в свое время было определено межправительственными решениями как предприятие, на котором будет осуществляться сборка военно-транспортного самолета Ан-70.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, на первом этапе шла речь, что этот завод будет производить крыло для Ан-70.

“Сейчас уже пошло финансирование с украинской и российской стороны, но работа еще не началась. Я обратился с просьбой к Президенту Татарстана, чтобы он со своей стороны лоббировал этот вопрос перед федеральными органами РФ, чтобы этот процесс не затягивался во времени”, - сказал он.

“Наше понимание таково, что в идеале - и это больше всего отвечает интересам обеих стран, - чтобы полностью этот завод был определен как предприятие для сборки самолетов Ан-70”, - отметил посол.

В.ЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что спрос на самолеты Ан-70 есть, и Министерство обороны РФ в рамках Государственной программы перевооружения планирует приобрести 20 таких воздушных судов.

Он также сообщил, что посетил Казанский вертолетный завод, который на большинство своих вертолетов устанавливает двигатели, произведенные на украинском предприятии “Мотор Сич”.

“Это сотрудничество идет нормальными темпами, и здесь только позитив”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

В августе 2011 года промышленное производство в странах зоны евро возросло на 1,2% по сравнению с июлем 2011 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с августом 2010 года в августе 2011 года промышленное производство выросло на 5,3% в зоне евро и на 4,3% в ЕС-27.

В августе 2011 года по сравнению с июлем 2011 года производство в энергетическом секторе не изменилось в зоне евро и выросло на 0,3% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 1,7% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования - выросло на 1,1% в зоне евро и на 0,7% в ЕС-27.

Производство товаров длительного использования не изменилось в обеих зонах. Производство в сфере капитальных товаров возросло на 2,1% в еврозоне и на 1,6% в ЕС-27.

В августе-2011, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с июлем 2011 года зарегистрирован в Португалии (8,2%), Ирландии (4,4%), Италии (4,3%).

Наибольшее снижение - в Дании (-3,0%), Швеции (-2,7%) и Болгарии (-2,1%).

В августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,5% в еврозоне и на 3,6% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 5,3% в зоне евро и на 4,7% в ЕС-27. Производство в сфере товаров непродолжительного использования возросло на 1,9% в еврозоне и на 1,8% в ЕС-27, производство в сфере товаров длительного использования выросло на 2,8% в еврозоне и на 1,1% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 12,2% в еврозоне и на 10,6% в ЕС-27

В августе 2011 года, по имеющимся данным, промышленное производство больше всего выросло по сравнению с августом-2010 в Эстонии (22,7%), Ирландии (10,1%), Германии (7,8%) и Румынии (7,7%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Греции (-12,3%) и Мальте (-2,2%).

В июле 2011 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 1,1% в зоне евро и на 0,9% в ЕС-27 по сравнению с июнем.

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