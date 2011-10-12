Курс НБУ на 13.10.11

Официальный курс НБУ на 13.10.11100 USD – 797.3700 (12 октября – 797.2700)100 EUR – 1097.6595 (12 октября – 1084.8453)10 RUR – 2.5382 (12 октября – 2.5369)Учетные курсы банковских металлов на 13.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-134516.32 (12 октября-132506.27)961 XAG 10 Серебро-2622.55 (12 октября-2501.04)962XPT10Платина-123034.19(12 октября-121025.59)964XPD10Палладий-48958.52 (12 октября-48234.84)

Официальный курс НБУ на 13.10.11 100 USD – 797.3700 (12 октября – 797.2700) 100 EUR – 1097.6595 (12 октября – 1084.8453) 10 RUR – 2.5382 (12 октября – 2.5369) Учетные курсы банковских металлов на 13.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-134516.32 (12 октября-132506.27) 961 XAG 10 Серебро-2622.55 (12 октября-2501.04) 962XPT10Платина-123034.19(12 октября-121025.59) 964XPD10Палладий-48958.52 (12 октября-48234.84)

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