Курс НБУ на 13.10.11
20:38, 12 октября 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 13.10.11100 USD – 797.3700 (12 октября – 797.2700)100 EUR – 1097.6595 (12 октября – 1084.8453)10 RUR – 2.5382 (12 октября – 2.5369)Учетные курсы банковских металлов на 13.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-134516.32 (12 октября-132506.27)961 XAG 10 Серебро-2622.55 (12 октября-2501.04)962XPT10Платина-123034.19(12 октября-121025.59)964XPD10Палладий-48958.52 (12 октября-48234.84)
Официальный курс НБУ на 13.10.11
100 USD – 797.3700 (12 октября – 797.2700)
100 EUR – 1097.6595 (12 октября – 1084.8453)
10 RUR – 2.5382 (12 октября – 2.5369)
Учетные курсы банковских металлов на 13.10.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-134516.32 (12 октября-132506.27)
961 XAG 10 Серебро-2622.55 (12 октября-2501.04)
962XPT10Платина-123034.19(12 октября-121025.59)
964XPD10Палладий-48958.52 (12 октября-48234.84)
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