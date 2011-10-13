Депутаты Европарламента за продолжение переговоров с Украиной об ассоциации

Брюссель. Депутаты Европейского парламента, выступавшие 12 октября во время срочных дебатов по ситуации в Украине, в целом высказались за продолжение переговоров с Украиной по Соглашению об ассоциации.

Вместе с тем, как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, многие депутаты подчеркнули необходимость послать украинским властям четкий сигнал о том, что если ситуация с демократией не будет улучшена, подписание Соглашения будет отложено на неопределенное время.

«Как бы там ни было, переговоры по Соглашению должны быть закончены, и оно должно быть парафировано до конца года, а что касается подписания и ратификации – это может быть отложено, если ситуация в Украине не изменится», - заявил депутат Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИ (группа народных партий, Польша).

Его коллега, депутат Ханнес СВОБОДА (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Австрия), говоря о деле бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, подчеркнул, что его группа не приемлет любой формы судебного процесса, который имеет «привкус политического преследования».

Вместе с тем, он также выразил убеждение в необходимости продолжить переговоры об ассоциации с Украиной.

«Мы должны продолжить переговоры, но мы должны послать очень четкий сигнал Киеву, что это не отвечает нашим принципам», - сказал депутат.

Схожее мнение выразил от имени группы либеральных партий депутат Йоханнес Корнелис Ван БААЛЕН (Нидерланды), подчеркнувший, что процесс против Ю.ТИМОШЕНКО не соответствовал европейским ценностям.

Однако, и он тоже поддержал продолжение переговоров с Украиной о новом Соглашении.

«Мы должны продолжать переговоры, но мы должны четко уяснить, что будет сделано, если переговоры будут завершены, а судьба Ю.ТИМОШЕНКО останется нерешенной», - заявил депутат.

Коллег по Европарламенту поддержала и депутат от группы «зеленых» Ребекка ХАРМС (Германия), отметившая, что в сегодняшней Украине есть не только дело Ю.ТИМОШЕНКО, но и дела многих членов ее правительства.

При этом депутат также отметила проблемы в украинских СМИ, которые, будучи зависимыми, не могут предоставлять право политикам разных политических взглядов высказывать свои мнения.

Что касается переговоров по Соглашению об ассоциации, немецкий депутат также высказалась за их дальнейшее продолжение.

«Мы должны продвигаться в переговорах, но четко высказать наше условие, что подписание будет только тогда, когда будут установлены демократические критерии в Украине», - сказала она.

Депутат Марек-Генрик МИГАЛЬСКИ (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) заявил о необходимости послать четкий сигнал официальному Киеву.

«Нам нужно послать четкий сигнал Украине, что мы не приемлем такого отношения к оппозиции в стране. Если Украина рассматривает серьезно свое присоединение к ЕС, такое отношение внутри страны должно быть остановлено», - сказал он.

По результатам проведенных дебатов Европарламент планирует принять резолюцию относительно ситуации в Украине на своей следующей пленарной сессии в Страсбурге, которая состоится 24-27 октября.