Сегодня лидеры ЕС обсудят отношения с Украиной

Брюссель. Сегодня, 13 октября, Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ обсудят отношения с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила во время дебатов в Европарламенте К.ЭШТОН.

«На встрече с Ж.БАРРОЗУ и Г. Ван РОМПОЕМ мы обсудим ситуацию в Украине и, в частности, пересмотрим наши отношения, включая политический диалог», - сказала Верховный представитель ЕС, не указав других деталей.