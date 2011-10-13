ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Евросоюз готов «сдать» Тимошенко в обмен на подписание договора с Украиной», в котором пишет: ЕС остается привержен подписанию договора об ассоциации с Украиной, несмотря на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, заявила глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, которая еще вчера пугала украинские власти последствиями…

http://delo.ua/ukraine/evrosojuz-gotov-sdat-timoshenko-v-obmen-na-podpisanie-dogovora-166031/

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Также «Дело» в публикации «Налоговая обещает активно бороться с валютными менялами» пишет: Государственная налоговая служба намерена активизировать борьбу с незаконными валютно-обменными операциями. В первую очередь, речь идет о валютчиках, а также нечестных на руку банкирах…

http://delo.ua/finance/nalogovaja-obeschaet-aktivno-borotsja-s-valjutnymi-menjalami-166017/

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«Дело» в публикации «Киев просит согласия МВФ не поднимать цену газа для населения» пишет: Украина надеется убедить прибывающую миссию главного кредитора, МВФ, не настаивать на повышении цены газа для населения за год до парламентских выборов, сказал премьер-министр Николай Азаров…

http://delo.ua/ukraine/kiev-prosit-soglasija-mvf-ne-podnimat-cenu-gaza-dlja-naselenija-166019/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги посадят на клей», в котором пишет: банки запускают новые технологии безналичных платежей — ПриватБанк внедряет систему PayPass, которая позволит рассчитываться специальным стикером, приклеенным к любому предмету. Его использование позволит экономить время клиента, так как не потребует подписания счета при небольших покупках. Однако участники рынка отмечают, что именно это может стать препятствием для распространения PayPass, так как покупатели нуждаются в получении гарантий со стороны торговых сетей…

http://www.kommersant.ua/doc/1793554

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Решение об ограничении ввоза автомобилей из Узбекистана отложено», в котором пишет: Кабинет министров отправил на доработку проект постановления о введении режима лицензирования и установления квот на импорт легковых автомобилей, произведенных в Узбекистане…

http://www.kommersant.ua/doc/1793544

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ксерокс доллару не товарищ» пишет: НБУ выполнил обещание и обнародовал смягченные правила проведения валютообменных операций. При этом главный банкир страны Сергей Арбузов честно предупредил, что послабление продлится до окончания чемпионата Евро-2012 и ни днем более…

http://finance.eizvestia.com/full/kseroks-dollaru-ne-tovarishh

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Электровозам не сложат цену», в котором пишут: «Укрзалiзниця» может вернуться к переговорам о закупке электровозов с «Трансмашхолдингом» в случае, если стороны сойдутся в вопросе цены. В то же время компромисс, предложенный российской компанией, в Украине не считают равнозначной уступкой и продолжают настаивать на том, что предложение ТМХ не является безальтернативным…

http://markets.eizvestia.com/full/elektrovozam-ne-slozhat-cenu

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«Экономические известия» публикуют материал «Россия сыграла зерном», в котором пишут: мировые цены на зерно повысились после заявлений российского правительства о возможном ограничении экспорта. Это играет на руку трейдерам и сельхозпроизводителям – их маржа особенно выросла по кукурузе…

http://state.eizvestia.com/full/rossiya-sygrala-zernom

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Газета «Сегодня» в публикации «Завтра обещают марш «Свободы» и поход на Раду» пишет: 14 октября оппозиция собирается провести митинги в Киеве и областях. Причем каждая политсила будет выступать отдельно и по разным поводам…

http://www.segodnya.ua/news/14298468.html

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Также «Сегодня» в публикации «В США анестезиолог получает больше сенатора» пишет: PayScale.com, анализирующий зарплаты на рынке США, опубликовал свой традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Америке за этот год. Восемь мест в первой десятке занимают медики…

http://www.segodnya.ua/news/14298446.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Скидке на газ приговор Тимошенко не помощник» пишет: от суда над Тимошенко Украина только проиграла как в газовом вопросе, так и в интеграционном. Если, конечно, власть не разыгрывает "хитрую" комбинацию…

http://economics.unian.net/rus/detail/105760

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Срыва подписания соглашения об ассоциации с ЕС можно избежать» пишет: серьезные проблемы могут возникнуть на этапе ратификации документа парламентами стран-членов ЕС. Вопрос может «зависнуть» на годы. Что касается договора о зоне свободной торговли, то тут ситуация иная...

http://economics.unian.net/rus/detail/105690

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Антимонопольщики намерены ударить по автодилерам» пишет: Федеральная антимонопольная служба РФ считает нужным отменить запрет на гарантийное обслуживание автомобилей у неофициальных дилеров, а также на поставки оригинальных запчастей независимым автосервисам…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1391419/garantiya_vne_konkurencii

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Также «Ведомости» в публикации «Sakhalin Energy закрыла почти треть нефтяных скважин» пишут: на одной из трех морских платформ «Сахалина-2» выведена из эксплуатации половина скважин. ЧП может грозить компании снижением добычи нефти…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1391417/sahalin_bez_nefti

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Издание «Известия» в публикации «Нехватку топлива» пишет: сентябрьские перебои с топливом в аэропортах России могло косвенно вызвать решение Министерства обороны. За четыре месяца до этого военное ведомство остановило выпуск авиакеросина на Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ТАИФ-НК. Это вполне могло спровоцировать дефицит…

http://www.izvestia.ru/news/503740

(УНИАН)