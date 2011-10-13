Обнародован текст приговора Юлии Тимошенко
На сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины обнародован текст приговора, который судья Печерского районного суда г.Киева Родион КИРЕЕВ вынес по так называемой "газовой деле" против Юлии ТИМОШЕНКО и который был объявлен 11 октября т.г., передает УНИАН.
Текст приговора по делу №1-657/11 изложен на 28 страницах, в соответствии с определенными требованиями законодательства относительно оприлюдненння судебных решений, то есть вместо фамилий участников рассмотрения проставлена ЛИЦО-1, ЛИЦО-2 и т.п.
Ознакомиться с текстом приговора можно по ссылке "ТЕКСТ ПРИГОВОРА".
Кроме того, на сайте Единого государственного реестра обнародованы тексты еще трех постановлений, которые судья Р.КИРЕЕВ вынес по этому делу 11 октября 2011 года.
В частности одно из постановлений принятое как реакция на озвученные адвокатами Тимошенко претензии о том, что в материалах обвинения фигурирует несуществующая дата - 31 апреля 2011 года. В постановлении суда, вынесенном 11 октября, отмечается, что судом установлено нарушение требований закона, допущенное при производстве предварительного следствия, в частности в материалах обвинения есть документы, датированные 31 апреля 2011 и указывается, что: "Суд постановил обратить внимание Генпрокурора на ненадлежащее качество составления старшим прокурором-криминалистом отдела криминалистики Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Псюк Р.Й. протокола осмотра документов и постановления о присоединении к уголовному делу документов, датированный 31 апреля 2011 года, для принятия необходимых мер реагирования в целях предотвращения таких нарушений закона".
Одновременно, проанализировав указанные протокол осмотра и постановление о присоединении к уголовному делу документов в совокупности с другими доказательствами по делу, суд заключил, что они содержат явную опечатку в дате составления и признал данные, которые в них содержатся надлежащими доказательствами по делу, говорится в постановлении.
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября вынес приговор об осуждении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без права занимать государственные должности в течение трех лет.
Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Тимошенко компенсации убытков, нанесенных компании в результате подписания соглашений в январе 2009 года, в сумме 1,516 млрд. грн.
Справка УНИАН. 11 апреля 2011 Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины 15 томов дела относительно газовых соглашений 2009 года. В тот же день старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Александр Нечвоглод вынес постановление о возбуждении в отношении Ю. ТИМОШЕНКО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).
Государственное обвинение просило суд назначить Ю. ТИМОШЕНКО наказание в виде 7 лет лишения свободы с запретом в течение трех лет занимать государственные должности.
Судебный процесс начался 24 июня 2011 г., Ю. ТИМОШЕНКО с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.
Защита Тимошенко уже заявил о намерении обжаловать решение Печерского суда в Апелляционном суде в течение 15 дней.