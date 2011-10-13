Адвокаты Кучмы рассказали, почему исчез Мельниченко

Адвокаты бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ считают, что истинной причиной исчезновения бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО является намерение уклониться от следствия в качестве обвиняемого.

Об этом идет речь в заявлении адвокатов Л.КУЧМЫ, переданном УНИАН.

В частности, в заявлении отмечается, что в средствах массовой информации обнародованы “провокационные заявления защитников бывшего майора Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о том, что он вынужден покинуть Украину якобы из-за существования угрозы его жизни, что является попыткой давления на него в связи с делом Л.КУЧМЫ”.

Защита Л.КУЧМЫ расценивает эти заявления как очередную инсинуацию от Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и его защитников, направленную на сокрытие истинных причин бегства этого человека. Адвокаты отмечают, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО беспрепятственно давал свои показания по делу Л.КУЧМЫ на протяжении всего времени досудебного следствия, однако исчез лишь после того, как против него было возобновлено уголовное дело об обвинении в превышении власти и служебных полномочий, разглашении государственной тайны и подделке документов.

”Именно с целью избежать ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений и уклониться от ответов на вопросы, которые имеют к нему правоохранительные органы, а также мы, защитники Леонида КУЧМЫ, в частности относительно связи деяний экс-майора и его тайных кураторов с гибелью Георгия Гонгадзе, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сбежал от следствия», - заявили адвокаты.

По их словам, «Л.КУЧМА и его защита больше чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы иметь возможность в открытом судебном процессе поставить Н.МЕЛЬНИЧЕНКО вопрос о его истинной роли в трагических событиях с Г.Гонгадзе».

«Это наглядно продемонстрирует неправдивость показаний Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, и поможет установить истину по делу, и опровергнуть инспирированную им и другими заинтересованными лицами антигосударственную версию причастности второго Президента Украины к преступлению», - говорится в заявлении.

Адвокаты подчеркнули, что «только установление всех лиц и обстоятельств, связанных с осуществлением записей в кабинете Президента Украины, их обработкой, монтажом и обнародованием, даст возможность установить реальных заказчиков и организаторов убийства Г.Гонгадзе”.

Как сообщал УНИАН, 5 октября адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что не знает, где находится его подзащитный, потому что связи с ним нет.

"В Украине Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, или за ее пределами, я не знаю – связи с ним нет", - сказал Н.НЕДИЛЬКО журналистам.

В то же время адвокат сообщил, что на территории дома, где проживает бывшей майор Управления Госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, 30 сентября был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. По его словам, 30 сентября в Васильковское райуправление милиции позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что у ворот усадьбы Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заложено взрывное устройство.