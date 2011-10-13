Янукович надеется - суд по делу Тимошенко пройдет на базе нового законодательства

Каменец-Подольский. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что апелляционный суд по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО состоится на базе нового уголовного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на брифинге в Хмельницкой области.

Говоря о политических оценках дела Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что если бы такая ситуация сложилась в любой другой стране мира, даже самой демократической, то «там бы никто ничего не сказал, рта бы не открыли».

В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Украину рассматривают «под микроскопом».

Президент в который раз заметил, что ему лично не нравится ход дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем он добавил, что вскоре будет принято новое уголовное законодательство, также по его словам, по делу Ю.ТИМОШЕНКО состоится апелляционный суд.

«Если до этого будут приняты соответствующие законы, суд их учтет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Суд будет рассматривать по тем законам, которые на то момент будут действовать», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО осуждена за нарушение законов, и фактически процесс по ее делу начался еще с заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое проходило в начале 2009 года. По словам Президента, СНБО тогда поручил правоохранительным органам рассмотреть вопрос относительно подписания газовых контрактов. Но, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО, когда была премьер-министром, блокировала его рассмотрение.

Президент отметил, что какими бы ни были законы, их надо выполнять. Он добавил, что суд рассмотрел дело Ю.ТИМОШЕНКО и принял свое решение.

Также, говоря о деле Ю.ТИМОШЕНКО и о международной реакции на приговор суда, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что имел много дискуссий на эту тему, как в Украине, так и за ее пределами.

«Это очень болезненный и очень противоречивый вопрос», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз отметил, что на протяжении 20 лет никто не пытался реформировать уголовное законодательство Украины, а сегодня, когда этот вопрос встал очень остро, все начали говорить о его несоответствии европейским стандартам.

«Я с этим соглашаюсь», - добавил глава государства.

При этом он напомнил, что год назад соответствующие органы начали работу над реформированием Уголовно-процессуального кодекса. По словам Президента, проект нового УПК отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию. В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что в ближайшее время она предоставит свои замечания, и парламент примет этот кодекс. Президент добавил, что это большой документ и над ним еще будут работать народные депутаты.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина взяла на себя обязательство перед Советом Европы принять новый УПК и должна выполнить его.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности на протяжении трех лет после отбывания наказания.

Защита считает приговор своей подзащитной "позорной страницей в истории украинского правосудия".

12 октября адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявил, что защита на будущей неделе планирует обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Н.ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали совместные поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.

12 октября народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что депутат Сергей ВЛАСЕНКО внес на рассмотрение профильного комитета парламента поправки к президентскому законопроекту относительно декриминализации экономических преступлений.