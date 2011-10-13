До ноября будет выполнен «законодательный» этап Плана либерализации визового режима с ЕС

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ поручил профильным министерствам и ведомствам обеспечить до 1 ноября завершение выполнения «законодательного» этапа Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня на заседании Координационного центра по выполнению Плана действий.

По словам первого вице-премьера, за последнее время выполнен большой объем задач этого Плана, что позволило Украине получить в целом положительную промежуточную оценку Европейской комиссии о выполнении «законодательного» этапа.

«Одновременно для подготовки окончательного отчета нам необходимо в сжатые сроки закончить выполнение оставшихся задач с учетом рекомендаций Европейской комиссии», - отметил А.КЛЮЕВ.

Учитывая, что наиболее важным является блок вопросов, связанных с противодействием коррупции, отметил А.КЛЮЕВ, в ближайшее время правительством совместно с Администрацией Президента будут доработаны проект Национальной антикоррупционной стратегии на 2011-2015 годы, а также проект Концепции государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью.

Кабмин будет просить парламент ускорить рассмотрение законопроектов о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих, а также о совершенствовании процедур осуществления конфискации, отметил первый вице-премьер-министр.

Он также поручил в кратчайшие сроки закончить подготовку предложений по созданию независимого антикоррупционного органа.

А.КЛЮЕВ напомнил, что Президент Украины поставил задачу в 2011 году завершить первый этап и перейти ко второму, «имплементационному» этапу плана.

Кроме того, первый вице-премьер также поручил профильным министерствам и ведомствам в течение недели принять все оставшиеся необходимые нормативные акты для внедрения документов для выезда граждан за границу Украины с электронным носителем биометрической информации.

Также А.КЛЮЕВ поручил правительству принять все меры для ускорения изменения Закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

Он также поручил ускорить согласование и вынесение на рассмотрение Кабинета министров распоряжения «О внесении дополнений к Концепции развития Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования».

Кроме того, А.КЛЮЕВ поручил в срочном порядке внести на рассмотрение согласованные предложения по определению государственного органа - национального координатора по выполнению Общегосударственной программы противодействия торговле людьми до 2015 года, разработка которой завершается.

А.КЛЮЕВ поручил ряду министерств и ведомств ускорить утверждение всех процедур, касающихся обмена данными между субъектами интегрированного управления границами.

Также первый вице-премьер-министр поставил задачу на следующей неделе обеспечить вынесение на рассмотрение Кабмина проекта Концепции Государственной системы мониторинга наркотической ситуации в Украине.