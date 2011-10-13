АМКУ обязал 20 участников рынка лекарств воздержаться от повышения цен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал 10 крупнейших отечественных производителей и 10 основных оптовых дистрибьюторов лекарственных средств воздержаться от действий, которые могут привести к экономически не обоснованному повышению цен или возникновению искусственного дефицита фармацевтической продукции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Согласно сообщению, требования касаются обеспечения ценовой стабильности на рынке, особенно в периоды распространения и обострения сезонных инфекционных заболеваний у населения.

Обязательные для рассмотрения рекомендации предоставлены ЗАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (г. Киев), ОАО «Киевмедпрепарат» (г. Киев), ЗАО «Киевский витаминный завод» (г. Киев), ОДО «ИнтерХим» (г. Одесса), ОАО «Фармак» (г. Киев), ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» (г. Харьков), ООО «Лекхим-Харьков» (Харьков), АООО «Галичфарм» (Львов), ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика» (г. Житомир), ООО «Опытный завод «ГНЦЛС» (г. Харьков), ООО «Оптима-Фарм, ЛТД» (г. Киев), ООО «АВС Логистик Парк» (г. Киев), ООО "БаДМ" (Днепропетровск), ООО «Юрия-Фарм» (г. Киев), ООО «Вента ЛТД» (г. Днепропетровск), ООО «Фармпланета» (г. Киев), ООО «Гледфарм ЛТД» (г. Киев), ПТМПФ «Эдельвейс» (г. Львов), ЗАО «Альба Украина» ( г. Борисполь, Киевская обл.) и ООО «ФРА-М» (г. Донецк).

В сообщении отмечают, что о результатах рассмотрения рекомендаций участники рынка лекарственных средств должны сообщить Комитету в пятнадцатидневный срок.