Главное на 13 октября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Сегодня Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ обсудят отношения с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила 12 октября во время дебатов в Европарламенте К.ЭШТОН.

«На встрече с Ж.БАРРОЗУ и Г. Ван РОМПОЕМ мы обсудим ситуацию в Украине и, в частности, пересмотрим наши отношения, включая политический диалог», - сказала Верховный представитель ЕС, не указав других деталей.

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В первом квартале 2012 года в Москве пройдет заседание подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ по итогам встречи в Севастополе сопредседателей подкомиссии - первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО и статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория КАРАСИНА.

«Достигнута договоренность провести десятое заседание Подкомиссии по Черноморскому флоту Межгоскомиссии в первом квартале 2012 года в Москве», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили ход подготовки Второго российско-украинского межрегионального экономического форума, проведение которого запланировано на 18 октября с.г. в Донецке, а также другие актуальные вопросы сотрудничества России и Украины.

В ходе встречи состоялось обстоятельное рассмотрение вопросов базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Стороны условились уделять приоритетное значение подготовке и заключению дополнительных соглашений в данной области.

Г.КАРАСИН совместно с главнокомандующим Военно-морским флотом Владимиром ВЫСОЦКИМ провел встречу с командованием Черноморским флотом РФ по вопросам, связанным с обеспечением его пребывания на территории Украины.

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил бывшего председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА своим внештатным советником.

Соответствующий указ от 12 октября обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года Верховная Рада Украины освободила В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначила на эту должность Сергея АРБУЗОВА. Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

Соцполитика

Милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений заблокировала работу организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».

Сейчас в офисе организации «Никто кроме нас» в Киеве (ул. Красноармейская, 65, 3-й этаж) продолжается обыск, сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения "Спільна справа".

Также обыск проходит в квартире лидера организации Александра КОВАЛЕВА, говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Спільній справі», ветераны Афганистана связывают произвол стражей порядка исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, общеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.

Приватизация

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились первые две компании с просьбой о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже госпакетов акций энергокомпаний.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Согласно информации пресс-службы, одна заявка поступила в отношении ПАО "Западэнерго" и одна - в отношении ПАО "Киевэнерго".

Напомним, председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Западэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Западэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Западэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» — 432 млн. 305 тыс. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0195/8,0255, к 12:00 цены выросли до 8,0280/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2574/0,2579, к 12:00 цены снизились до 0,2570/0,2574. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31,1640 (+0,0365).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3814/1,3816, а к 12:00 упали до 1,3737/1,3739.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0795/11,0895, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0255/11,0360.

Фондовый рынок

Фондовые биржи развивающихся рынков БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) объявили о создании альянса для привлечения международных инвесторов и повышения ликвидности площадок.

Согласно информации, обнародованной на сайте Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), об этом было объявлено на 51-м ежегодном общем собрании Всемирной федерации бирж (WFE) в Йоханнесбурге.

В альянс вошли бразильская фондовая биржа BM&F BOVESPA, российская биржа ММВБ (находится в процессе интеграции с Группой РТС), Корпорация бирж и клиринговых организаций Гонконга HKEx (Китай) и Фондовая биржа Йоханнесбурга JSE (Южная Африка). Национальная фондовая биржа Индии (NSE) и Бомбейская фондовая биржа (Индия) также подписали письма поддержки и намерены примкнуть к альянсу после завершения выполнения всех формальных требований к участникам альянса.

На первом этапе работы альянса биржи начнут осуществлять кросс-листинг производных финансовых инструментов на свои фондовые индексы – страновые бенчмарки. Кросс-листинг планируется ввести к июню 2012 года.

На втором этапе биржи-члены альянса планируют совместную работу по разработке новых продуктов для кросс-листинга на соответствующих биржах. «Продукты, которые будут созданы на втором этапе, также будут проходить кросс-листинг и торговаться в местных валютах, – заявил генеральный директор биржи BM&F BOVESPA Эдемир ПИНТО. – Они также позволят инвесторам получить удобный выход на другие развивающиеся рынки через продукты, прошедшие местный листинг».

Третий этап работы альянса может включать в себя дальнейшее развитие совместных продуктов и разработку новых услуг.

«Помимо кросс-листинга, – подчеркивает президент ММВБ Рубен АГАНБЕГЯН, – есть и другие точки роста и развития альянса. Например, создание комбинированных совместных продуктов, которые будут способствовать увеличению ликвидности всех рынков БРИКС и пониманию локальными инвесторами других развивающихся рынков».

По данным Всемирной федерации бирж (WFE), совокупная рыночная капитализация компаний, чьи акции торгуются на шести биржевых площадках БРИКС, превышает 9 трлн. долл. А общее количество эмитентов – 9,5 тыс. компаний. По данным Futures Industry Association, за первое полугодие 2011 г. на долю шести бирж пришлось 18% мирового объема торгов биржевыми производными финансовыми инструментами.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 94,90% государственного пакета акций ОАО "Горловский машиностроительный завод".

Информация об этом обнародована в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 13 октября т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета снижена на 30% – до 35 млн. 200 тыс. грн. Конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

По информации Фонда госимущества, убыток предприятия за первое полугодие 2011 г. составил 1 млн. 300 тыс. грн., дебиторская задолженность – 122 млн. 223 тыс. грн., кредиторская задолженность – 165 млн. 533 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 242 млн.190 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Горловский машиностроительный завод», специализирующееся на производстве горношахтного оборудования, сегодня оборудование не производит. Ранее ОАО предоставляло услуги компании «Горловский машиностроитель», созданной на его базе.

В июле 2001 года по решению Арбитражного суда Донецкой области Горловский машзавод и Авдеевский коксохимический завод создали ЗАО «Горловский машиностроитель».

В уставный фонд «Горловского машиностроителя» были переданы основные активы (цеха и оборудование) Горловского машзавода, в том числе 6 механических цехов, сборочный, литейный, кузнечный, термический цеха и цех металлических конструкций, оцененные в 18,62 млн. грн.

ЗАО «Горловский машиностроитель» специализируется на производстве очистных и проходческих комбайнов, струговых и скреперо-струговых установок.

ТЭК

ОАО «Газпром» рассчитывает в ноябре завершить переговоры и подписать контракт на поставку и транзит газа, а также на покупку еще 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Сергеем РУМАСОМ и министром энергетики Республики Беларусь Александром ОЗЕРЦОМ.

В частности, в ходе встречи обсуждались детали нового контракта на поставку и транзит газа в увязке с положениями проекта договора купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

Была отмечена высокая степень взаимопонимания сторон в рамках переговорного процесса, которая позволяет обеспечить согласование документов в намеченные сроки.

Как отметил А.МИЛЛЕР, «переговоры с нашими белорусскими друзьями идут очень интенсивно и в правильном русле. Вопросов остается совсем немного, и они не носят принципиальный характер. Можно абсолютно точно сказать, что достижение окончательных договоренностей — дело ближайшего времени. Уверен, что мы будем готовы подписать все необходимые документы уже в ноябре».

Справка УНИАН. 31 декабря 2006 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом, в частности, была определена формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на

2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно).

В августе 2011 года председатель правительства РФ Владимир ПУТИН поручил Министерству энергетики России и ОАО «Газпром» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Белоруссии с 2012 года.

ОАО «Газпром» владеет 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

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Действующий контракт предусматривает, что Украина может пересмотреть условия поставок российского газа в 2012 году.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сказал профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина, консультант правления «Газпромбанка» Андрей КОНОПЛЯНИК.

«Если два хозяйствующих субъекта подписали соглашение, то внутри этого соглашения есть механизмы, которые дают возможность его пересмотреть. Не ранее 2012 года наступает срок следующего пересмотра. В контракте заложено как обычно – пересматривать можно раз в три года и не ранее, чем три года после подписания», - сказал он.

А.КОНОПЛЯНИК отметил, что может быть и внеочередной пересмотр, но для этого сторона-инициатор должна найти соответствующую аргументационную базу.

«Сейчас российская сторона, видимо, не принимает этих аргументов, тогда, пожалуйста, обращайтесь в арбитраж», - сказал он.

По словам эксперта, пересмотр надо осуществлять не политическим способом, используя решение суда по экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а механизмы, заложенные в контракте.

«Дело Ю.ТИМОШЕНКО может использоваться как дополнительный аргумент на переговорах», - допустил А.КОНОПЛЯНИК.

Он отметил, что контракт не нравится Украине, так как объективно был заключен в не самое удачное время и для Украины, и для РФ.

В частности, контракт был подписан на историческом пике цены нефти, откуда и взялась базовая цена 450 долл. в формуле. В то же время эксперт считает, что для РФ этот контракт не выгоден потому, что в Украину Россия поставляет часть газа из стран Средней Азии.

По его словам, одновременно с заключением контракта с Украиной РФ переподписала контракты со Средней Азией по европейским принципам ценообразования, чтобы не пустить эти объемы в обход территории России.

А.КОНОПЛЯНИК напомнил, что газ начали продавать Украине со скидкой – сначала 20%, а потом 30%, но РФ покупает среднеазиатский газ по европейской цене.

«Фактически это стало неудобным и для РФ», - сказал эксперт.

В тоже время, он признает, что Россия пользуется своим монопольным положением на газовом рынке Украины.

«Пока у Украины не будет альтернативных источников поставок, сила аргументов украинской стороны будет сильно сжата – другого газа, кроме российского, нет. Естественно, «Газпром» будет этим пользоваться. С моей точки зрения, всегда есть определенная монопольная рента и этим пользуются любые игроки в любой стране», - сказал А.КОНОПЛЯНИК.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина ведет конструктивный диалог с ОАО «Газпром» по пересмотру газовых контрактов от 2009 года, несмотря на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время заключения этих документов.

Как отметил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР, первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере не стоит ждать раньше ноября.

12 октября на брифинге в Борисполе премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что не связывает переговоры с Россией по пересмотру газовых контрактов с судебным делом экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

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В пятницу, 14 октября, с 8.00 до 15.00 в Киеве, у здания Кабинета министров Украины, шахтеры Луганской области проведут акцию протеста, на которой будут инициировать проведение общенациональной забастовки и проведение конституционного собрания.

Об этом УНИАН сообщил председатель Союза объединения граждан «Трудовое движение «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, акция протеста обусловлена произволом региональной «угольной мафии».

«После акции независимые профсоюзные организации АП «Шахта Никонор Новая» ГП «Луганскуголь», ГП «Свердловантрацит», ООО «Краснодонуголь», входящие в состав СОГ «Трудовое движение «Солидарность», проведут пресс-конференцию в УНИАН», - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что до сведения общественности и журналистов будут доведены незаконные действия органов государственной исполнительной власти и работодателей ГП «Луганскуголь», ГП «Свердловантрацит», ГП «Ровенькиантрацит», ООО «Краснодонуголь», направленные на уничтожение угольной отрасли как государственного сектора промышленности Украины.

«Благодаря их антигосударственной деятельности, Луганская область доведена до уровня индустриального свалки», - заявил К.ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, на пресс-конференции будет озвучена инициатива проведения в ноябре этого года Гражданского конгресса с участием общественных и профсоюзных организаций Украины.

ГМК

В Украине за январь-сентябрь 2011 г. производство стальных труб выросло относительно 9 месяцев 2010 г. на 35%, или на 436 тыс. тонн, - до 1,676 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

1,507 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 169 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-сентябрь т. г. произвел более 141 тыс. тонн труб против 111 тыс. тонн по итогам 9 месяцев 2010 г. МК им. Ильича произвел 27,8 тыс. тонн труб против 60,4 тыс. тонн. В сентябре 2011 г. предприятие трубы не выпускало.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-сентябрь т.г. увеличилось на 24% - до 283,6 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 18,5% - до 307,3 тыс. тонн. Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 39% - до 82,2 тыс. тонн. Луганский трубный завод за январь-сентябрь сократил производство на 1,7 % - до 166 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-сентябре 2011 г. увеличились по сравнению с январем-августом 2010 г. на 19% - до 165,6 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период нарастил производство в 2,4 раза - до 447,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.

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В Таможенном союзе (ТС) создан механизм применения единых антидемпинговых и защитных мер государств-членов Таможенного союза в отношении импорта товаров, происходящих из иностранных государств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В сообщении МИД говорится, что в настоящее время завершается работа по переходу национальных защитных мер к коллективным, формируется необходимая организационная и правовая база.

«В рамках данной работы с 1 октября 2011 года вступило в силу межправительственное Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории государств – членов Таможенного союза», - пояснили в пресс-службе.

В частности, этим документом установлены объемы квот на импорт данной продукции в Беларусь, Казахстан и Россию, которая может быть поставлена без взимания антидемпинговых пошлин, унифицированных в Таможенном союзе.

Размер квоты для Беларуси в IV квартале 2011 года составляет 18 тыс. тонн.

Машиностроение

ОАО «Турбоатом» подписало протоколы о сотрудничестве со словенскими компаниями «LITOSTROJ STEEL Ltd.» и «RIKO d.o.o.».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, подписание протоколов состоялось 12 октября в рамках украинско-словенского бизнес форума, который проходил в Харькове с участием президента Словении Данила ТЮРКА.

Согласно подписанным протоколам с компанией «LITOSTROJ STEEL Ltd.», в этом году «Турбоатом» планирует провести переговоры по заключению контрактов на изготовление и поставку отливок с механической обработкой: лопастей для гидротурбин, корпусных деталей паровых и гидротурбин.

С фирмой «RIKO d.o.o.» в четвертом квартале текущего года предприятие намерено обсудить капитальный ремонт в металлургическом, кузнечном и механосборочном производствах «Турбоатома». В частности, планируется модернизация двух электродуговых сталелитейных печей, емкостью 8 тонн жидкой стали каждая, с целью снижения расхода энергоресурсов и повышения экологической безопасности, двух электрических печей, трех газовых термических печей, а также оборудования основного производства в механосборочном направлении с повышением производительности, экономичности и расширением технологических возможностей.

Как сообщал УНИАН, 12 октября с официальным визитом в Харькове находился президент Словении Д.ТЮРК. Он принял участие в украинско-словенском бизнес форуме. В ходе мероприятия проходила презентация экспортного и инновационно-инвестиционного потенциала Харьковской области и Словении, а также состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве и партнерстве.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах. 75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.

АПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за поэтапное создание рынка земли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Каменец-Подольском Хмельницкой области, где он находится с рабочей поездкой.

«Шаг за шагом будет подходить к созданию рынка земли», - сказал он.

Президент напомнил, что уже принято решение о создании земельного кадастра и сейчас надо посмотреть, каким является реальное состояние дел с земельными ресурсами в Украине, кто является реальными владельцами земли. «Есть очень много неизвестных вопросов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что, в конце концов, земля должна получить эффективного владельца.

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Институт потребительских экспертиз при поддержке государственных органов начинает проект по аудиту украинских производителей мяса.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор института Юрий ЧЕРНОБРЫВЕЦ.

«Мы хотим проанонсировать старт нашего проекта – независимого аудита предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Мы хотим показать реальную ситуацию с производством продуктов мясопереработки в нашей стране», - сазал он. Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ добавил, что к инициативе института присоединились практически все государственные контролирующие органы, в том числе и Госпотребстандарт, и Институт экогигиены и токсикологии, Министерство здравоохранения, Институт питания и другие.

«Мы хотим пригласить все предприятия мясоперерабатывающей отрасли к участию в нашем проекте, оно является для них абсолютно бесплатным. Мы готовы посетить все эти предприятия и провести профессиональную проверку», - сообщил Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ.

Заместитель директора департамента контроля качества медицинский услуг, регуляторной политики и санитарно-эпидемиологического благополучия, начальник управления общественного здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Министерства здравоохранения Украины Алла ГРИГОРЕНКО сообщила, что Минздрав каждый год проводит тысячи исследований, и «должны констатировать, что каждый десятый объект не соответствует санитарному законодательству». «На сегодня только за 9 месяцев мы провели более 3 тысяч таких обследований, сняли с реализации более 25 тонн мясной продукции, как отечественного, там и импортного происхождения, и более чем на 0,5 млн. грн. было наложено санкций. Поэтому мы поддерживаем эту акцию и призываем производителей к широкому освещению своих предприятий», - сказала она.

Директор Государственного научно-исследовательского центра по проблемам гигиены питания Минздрава Украины ШВЕЦ добавил, что центр поддерживает этот проект специалистами, технологиями, возможностями своих лабораторий и «надеется, что он будет успешно завершен, даст ответы на определенные вопросы и будет продолжен».

Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ добавил, что проект планируется завершить за 1,5-2 месяца, что будет зависеть от активности производителей, которые будут участвовать в нем.

По поводу финансирования Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ сказал, что «это синергический проект, мы используем как свои средства, так и средства наших партнеров и коллег. Исследования – недешевая вещь, но благодаря тому, что государственные органы поддержали нас, в том числе и лаборатории, мы получили практически бесплатные исследования в этих лабораториях».

Также он отметил, что исследоваться будет продукция предприятий, которая пользуется наибольшей популярностью у потребителя.

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Алкогольный холдинг Global Spirits, один из крупнейших производителей алкогольной продукции, приступил к выпуску водки ТМ «Русский Север».

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, производство началось на приобретенном в начале 2011 года в России и модернизированном ликеро-водочном заводе «Русский Север» (г. Вологда).

Отмечается, что продукция ТМ «Русский Север» позиционируется в самом массовом сегменте алкогольного рынка – среднеценовом. Дистрибуцией будет заниматься ТД «Мегаполис», входящий в структуру холдинга Global Spirits. Планируется около 80% производимой продукции поставлять на российский рынок, а остальные 20% - на экспорт.

Рекламная кампания в России начнется с 2012 года с ежегодным финансированием порядка 10-15 млн. долл.

Справка УНИАН. Холдинг Global Spirits: ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), Крымский винный дом (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» в России. Портфель брендов - 15 торговых марок.

ЖКХ

В Украине на замену изношенных теплосетей и котлов необходимо около 14 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По данным министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, в Украине в изношенном состоянии находится 33 тысячи километров теплосетей (16% от общего количества) и 77 тысяч (21%) котлов.

«В стране продолжают функционировать 33 тысячи километров ветхих теплосетей, это 16% от общего количества. 77 тысяч котлов, 21%, эксплуатируются свыше 20 лет. Каждый шестой метр теплосети и каждый пятый котел нужно менять. По приблизительным подсчетам, для этого необходимо 14 миллиардов гривень», – подчеркнул руководитель министерства.

По его словам, такое техническое состояние отрасли существенно влияет на способность эффективно работать в период пиковых нагрузок отопительного сезона.

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает программу комплексного энергоаудита территорий страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Есть поручение Президента о проведении энергоаудита территорий, мы занимаемся подготовкой программы конкретных мероприятий. Это позволит произвести правильные решения по ликвидации потерь, повышению эффективности систем теплоснабжения. Ключевыми направлениями будет термомодернизация жилого фонда, модернизация теплосетей и котельных», – сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

Регионы

В Кировоградской области 10-11 ноября состоится Международный инвестиционный форум «Elisavetgrad Investment Day – 2011» и заседание международного Трейд-клуба в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Кировоградской областной администрации.

Одним из организаторов международного мероприятия выступает известная компания «Conference House», которая имеет опыт в проведении подобных форумов, президентских саммитов. Последний организационный проект компании - саммит лидеров стран и представителей деловых кругов в Ялте.

Главной целью Форума является презентация возможностей Кировоградской области, наиболее перспективных инвестиционных проектов и обсуждение условий работы отечественных и иностранных компаний на территории региона.

По словам первого заместителя председателя Кировоградской областной администрации Андрея НИКОЛАЕНКО, форум состоится в помещении бывшего Кировоградского юридического института Харьковского национального университета внутренних дел Украины. К участию приглашены первые лица страны, руководители профильных министерств, представители зарубежного и отечественного бизнеса, представители иностранных дипломатических и торговых миссий, международных финансовых организаций, предприятия энергетического сектора, агропромышленного комплекса, добывающей, машиностроительной промышленности, аудиторские, юридические и консалтинговые компании, а также иностранные и отечественные банки. Ориентировочно ожидается около 200 человек.

Представители Трейд-клуба примут участие в работе трех секций: развитие машиностроительной и добывающей промышленности, стратегия развития альтернативной энергетики и энергоэффективного потенциала, агропромышленный комплекс и пищевая перерабатывающая промышленность.

Также во время заседания Форума состоится презентация двух основных инвестиционных проектов области - по созданию объединенного водоканала (на базе водоканалов четырех городов и водопровода «Днепр-Кировоград») и индустриального парка на территории бывшего военного аэродрома «Канатово».

Судебные разбирательства

Печерский районный суд Киева на завтра, 14 октября, перенес очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий на заседании судья Сергей ВОВК.

Перерыв в рассмотрении дела объявлен в связи с тем, что один из защитников Ю.ЛУЦЕНКО сегодня принимает участие в другом судебном процессе.

Завтра заседание суда начнется в 8.15.

Сегодня суд начал допрос очередного свидетеля, бывшего начальника Департамента оперативного сопровождения Министерства внутренних дел Сергея МОМОТА, который работал при министре внутренних дел Василии ЦУШКО.

Свидетелю успели задать несколько вопросов только представители государственного обвинения.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

Погода

В пятницу, 14 октября, в Украине температура воздуха будет колебаться от 5° мороза в Карпатах до 15° тепла в Крыму.

В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются небольшие дожди, в Карпатах - небольшой мокрый снег.

Температура - ночью 0-5° тепла, днем - 4-9° тепла, в южных, восточных областях и в Закарпатье - 8-13°; в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 5-7°.

(УНИАН)