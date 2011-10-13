В отношении Тимошенко возбуждено новое дело - за возложение долгов ЕЭСУ на бюджет

В отношении экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО сегодня на брифинге в Киеве.

"Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины ТИМОШЕНКО и ЛАЗАРЕНКО", - сказал он.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО сделала покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Он отметил, что 405 млн. 500 тыс. дол. - это 3 млрд. 233 млн. 254 тыс. 250 грн.

По словам И.ДЕРЕВЯНКО, 12 октября Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в осуществлении преступления по ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Досудебное следствие по уголовному делу продолжается.

Как отметил И.ДЕРЕВЯНКО, как установлено следствием, «в ноябре 1995 года Ю.ТИМОШЕНКО вступила в преступный заговор с Павлом ЛАЗАРЕНКО с целью создания подконтрольной коммерческой структуры для привлечения ее к выполнению программы встречных расчетов за поставку российского природного газа на территорию Украины». При этом П.ЛАЗАРЕНКО должен был организовать включение этой структуры в перечень предприятий - поставщиков природного газа потребителям Украины и обеспечить ей возможность расчетов за полученный природный газ неденежными средствами, а именно: путем поставки товарной продукции, сказал представитель СБУ.

Со своей стороны, Ю.ТИМОШЕНКО, по данным И.ДЕРЕВЯНКО, должна была обеспечить функционирование данной коммерческой структуры путем организации многоуровневой непрозрачной схемы товарных взаиморасчетов, обеспечить возможность выведения части полученных денежных средств на свои и П.ЛАЗАРЕНКО счета в заграничных банках.

Как отметил И.ДЕРЕВЯНКО, реализуя свои преступные намерения, П.ЛАЗАРЕНКО подготовил ряд официальных писем о необходимости привлечения корпорации ЕЭСУ к межгосударственным взаиморасчетам за природный газ, который направил в адрес правительства РФ и Министерства обороны РФ.

При этом, на момент обращения П.ЛАЗАРЕНКО к правительству РФ корпорация ЕЭСУ еще не была создана и зарегистрирована. В дальнейшем Ю.ТИМОШЕНКО, по словам И.ДЕРЕВЯНКО, организовала создание закрытого акционерного общества с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины», основателями которой стали подконтрольные ей компании «Юнайтед Интернешнл Энерджи лимитед» (Великобритания) и другие.

Ю.ТИМОШЕНКО как президент корпорации ЕЭСУ заключила с РАО «Газпром» ряд договоров на поставку потребителям Украины российского природного газа. В соответствии с заключенными в дальнейшем соглашениями, ЕЭСУ и подконтрольные ей компании в счет оплаты за поставки в Украину природного газа осуществили поставку украинских товаров Министерству обороны РФ.

Следствием также установлено, что Ю.ТИМОШЕНКО «с целью личного обогащения организовала заключение фиктивного контракта между корпорацией ЕЭСУ и компанией «Юнайтед Интернешнл Энерджи лимитед», по условиям которого не РАО «Газпром», а именно «Юнайтед Интернешнл Энерджи лимитед» будет поставлять корпорации ЕЭСУ российский природный газ.

Вместо осуществления расчетов с российской стороной за поставленный газ ЕЭСУ перечислено на счета указанной иностранной компании за границей более 1 млрд. дол.

По словам И.ДЕРЕВЯНКО, в дальнейшем Ю.ТИМОШЕНКО организовала перечисление этих средств на счета основанной ею компании Somollі Enterprises, Ltd и на личные счета П.ЛАЗАРЕНКО в швейцарских банках. Часть средств была перечислена на личный карточный счет Ю.ТИМОШЕНКО.

Затем, в связи с отказом РАО «Газпром» от дальнейших поставок газа через ЕЭСУ, 31 декабря 1996 года премьер-министр П.ЛАЗАРЕНКО дал указание государственному министру Украины Анатолию МИНЧЕНКО предоставить РАО «Газпром» гарантию правительства Украины. В соответствии с данной гарантией, в случае возникновения задолженности при оплате за газ, поставленный РАО «Газпром» потребителям Украины через ЕЭСУ, правительство Украины берет на себя обязательство погасить такую задолженность.

Ю.ТИМОШЕНКО, достоверно зная о гарантиях правительства Украины, выданных правительству РФ, имея реальную возможность осуществить расчеты за поставленный природный газ, с 30 мая 2000 года прекратила осуществление ЕЭСУ поставок Министерству обороны РФ, тем самым переведя выполнение своих обязательств на государство в лице Кабинета министров Украины.

В связи с неподобающим выполнением ЕЭСУ своих обязательств, 10 июня 2011 года Министерство обороны РФ обратилось к Кабинету министров Украины по вопросу погашения задолженности ЕЭСУ в сумме 405,5 млн. дол., сообщил И.ДЕРЕВЯНКО.

Таким образом, сказал он, Украинское государство теперь должно отвечать за совершенные Ю.ТИМОШЕНКО противоправные действия, которые повлекли за собой возникновение долга перед Министерством обороны России.