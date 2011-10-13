Брюссель. ЕС может отказаться от парафирования соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах ЕС.

«Мы хотим завершить переговоры по соглашению до конца года, чтобы видеть уже готовый документ. Вместе с тем, возможно, мы не будем парафировать его, поскольку это не является настолько значимым», - сказал собеседник агентства.

Дипломат добавил, что в любом случае вопрос о подписании и ратификации соглашения останется открытым до тех пор, пока в Украине не будут предприняты реальные шаги по демократизации страны.

«Вопрос подписания соглашения, особенно после приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, остается открытым», - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, а о зоне свободной торговли, создание которой является составляющей соглашения, - с 2008 года. Стороны планировали завершить переговоры о соглашении до конца этого года и парафировать его на саммите Украина-ЕС в декабре в Киеве.

Процедура парафирования свидетельствует о том, что стороны согласны с текстом соглашения и не будут инициировать новых изменений в него. Следующим этапом после парафирования является подписание соглашения и его ратификация.