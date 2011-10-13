Фракция “БЮТ-Батьківщина” на следующей неделе будет требовать декриминализации статьи Тимошенко

Фракция “БЮТ-Батьківщина” на следующей неделе будет требовать в Верховной Раде декриминализации ст. 365 Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер, лидер “Батьківщини” Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил народный депутат Украины Василий КРАВЧУК на пресс-конференции в Хмельницком.

“В ближайший понедельник на Согласительном совете руководство фракции “БЮТ-Батьківщина» выставит требование – рассмотреть проект закона с декриминализацией статьи 365 УКУ. Это единственный выход для Президента Украины, которого осуждают европейцы”, - заметил он.

Народный депутат видит оптимальный срок для декриминализации – следующий четверг, 20 октября.

“Мы не можем ждать апелляции, ведь эта процедура займет не меньше полгода”, - отметил В.КРАВЧУК.