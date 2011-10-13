Украина рассчитывает на подписание соглашения о ЗСТ СНГ в ходе саммита глав правительств - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что на саммите глав правительств стран-участниц СНГ 18 октября в Санкт-Петербурге будет подписано соглашение о внедрении всеобъемлющей зоны свободной торговли СНГ.

Об этом он заявил сегодня на заседании экономического пресс-клуба, сообщается на сайт Кабмина.

"Мы рассчитываем, что в Санкт-Петербурге подпишем соглашение о внедрении зоны свободной торговли. Для нас это чрезвычайно важно. После внедрения ЗСТ мы получим возможность активно продвигать наши товары на рынки стран СНГ", - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства подчеркнул, что 40% украинского экспорта направляется в Россию и страны СНГ.

Кроме того, он отметил, что Украина также находится на завершающей стадии подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что наша страна проводит консультации относительно введения зоны свободной торговли также и с другими странами мира, после заключения которых удастся существенно диверсифицировать экспорт и улучшить внешний платежный баланс Украины.

"Мы проводим переговоры и с другими странами о введении зоны свободной торговли. После их подписания мы рассчитываем поправить наш платежный баланс, обеспечить и диверсифицировать выход наших товаров на мировые рынки - это стратегическая цель для нас", - подчеркнул премьер-министр.