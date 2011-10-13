Анонс на 14 октября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров с рабочей поездкой побывает в г. Умань Черкасской области.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится расширенное заседание Коллегии КГГА на тему: “Начало отопительного сезона в Киеве”. Докладчики: Владимир Стороженко, начальник ГУ жилищного хозяйства, Вера Горюнова, начальник ГУ образования и науки, Виталий Мохорев, начальник ГУ здравоохранения, Светлана Зорина, начальник ГУ культуры, Вячеслав Лисовик, начальник ГУ энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, Эдуард Соколовский, председатель правления ПАТ «Киевэнерго», Юрий Коляда, председатель правления ПАТ «Экостандарт», Валерий Ченчевый, председатель правления ПАТ «АК «Киевводоканал».

* Начнется Восьмой Финансово-экономический форум на тему: «Социально-экономические предпосылки местного развития в 2012 - 2014 гг». Мероприятие проводится Институтом бюджета и социально-экономических исследований (ИБСЭИ) в рамках проекта «Укрепление местной финансовой инициативы», который реализуется ИБСЭИ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

* Пресс-конференция начальника Киевской региональной таможни Дмитрия Полищука на тему: «Декриминализация товарной контрабанды. Контрабанда лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

* Состоится презентация Всеукраинского объединения организаций работодателей «Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины». Участники: министр АПК Н.Присяжнюк, председатель КОГА А.Присяжнюк, председатель СПО стороны работодателей на национальном уровне Д.Фирташ первый зам.председателя СПО работодателей Д.Олийнык, ректор Белоцерковского национального аграрного университета А.Даниленко. председатель ВО организаций работодателей «Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины» С.Тригубенко и др.

* Пресс-конференция на тему: «Чем обернется запрещение размещения офисов в квартирах?». Участники: президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Генрих Людкевич и председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан.

* Пресс-конференция по обсуждению последствий решения ВРУ о порядке исчисления времени в Украине на тему: «По какому времени жить украинцам будет легче?». Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Ярослав Яцкив, глава Государственной комиссии единого времени и эталонных частот, директор Главной астрономической обсерватории НАНУ; Николай Полищук, член-корреспондент Национальной АМНУ.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Шахтеры Луганской области выступают против угольной мафии и призывают к общенациональной забастовке и конституционному собранию”. Независимые профсоюзные организации «Шахта Никонор Новая», «Луганськвугілля», «Свердловантрацит», «Краснодонуголь», которые входят в состав «Трудовой Рух Солидарность», проведут пресс конференцию по итогам акции протеста возле КМУ. Цель мероприятия: сообщить общественности о незаконных действиях органов государственной исполнительной власти, работодателей, направленных на уничтожение угольной отрасли, действующих под прикрытием народных избранников. Будет провозглашена инициатива проведения Гражданского Конгресса при участии общественных и профсоюзных организаций Украины. Участники: «Трудовой Рух «Солидарность» К.Ильченко, Конфедерация свободных профсоюзов Луганщины М.Козюберда, Союз предпринимателей “Вільний простір” О.Супрунюк, Общественный конституционный комитет Ю.Збитнев.

* Состоится конференция на тему: «Таможенный союз или Зона свободной торговли с ЕС – безальтернативный выбор Украины?» Участники: исполнительный секретарь Таможенного Союза С.Глазьев, министр образования и науки, молодёжи и спорта Украины Д.Табачник, Уполномоченный КМУ по вопросам сотрудничества с СНГ В.Мунтиян, директор института экономики и прогнозирования НАНУ В.Геец и др. В рамках мероприятия будет объявлено о создании депутатской группы по изучению работы и перспектив сотрудничества с Таможенным союзом ВРУ.

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