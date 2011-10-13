Главное на 13 октября (вечер)

Финансы

Минфин завтра будет продавать ОВГЗ с привязкой к доллару

Министерство финансов Украины объявило о размещении 14 октября пятилетних и десятилетних индексированных (с привязкой к доллару) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Несмотря на то, что Графиком размещения ОВГЗ на 4-й квартал 2011 года, который Минфин обнародовал в начале текущей недели, предусмотрено проведение только двух аукционов по размещению индексированных бумаг, это будет уже третий аукцион. В результате первых двух размещений, которые состоялись 4 и 7 октября, в госбюджет удалось привлечь 2,603 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

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Президент одобрил закон о урегулировании отношений между кредиторами и потребителями финуслуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 сентября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг", учтя все предложения Президента Украины

Данный закон ВР приняла 8 июля 2011 года, но Президент ветировал его.

Закон направлен на усовершенствование нормативного регулирования для повышения защиты прав кредиторов, вкладчиков банков и потребителей финансовых услуг с целью снижения уровня рисков финансовой системы и части проблемных активов в портфеле банковских учреждений.

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Словакия все-таки ратифицировала расширения Европейского фонда финансовой стабильности

Парламент Словакии в четверг ратифицировал план расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), завершив процесс одобрения закона членами еврозоны, сообщает Reuters.

Первая попытка словацкого парламента одобрить EFSF, состоявшаяся во вторник, закончилась неудачей и привела к развалу правоцентристского правительства страны.

Как сообщал УНИАН, парламент Словакии заблокировал расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), которое было согласовано лидерами стран еврозоны в июле текущего года.

Словакия оставалась последней страной еврозоны, не ратифицировавшей соответствующих поправок в национальное законодательство.

Против одобрения расширения ЕФФС резко выступала партия "Свобода и солидарность" (SaS), входящая в четырехпартийную правящую коалицию страны.

Главная оппозиционная партия Словакии "Курс - социальная демократия" Smer заявила, что будет готова обсудить возможность поддержки ЕФФС в период после падения кабмина, отмечает Reuters.

Страны Евросоюза в мае прошлого года договорились о создании ЕФФС для помощи государствам еврозоны, находящимся в трудном финансовом положении. На саммите 21 июля главы государств еврозоны решили расширить функции ЕФФС, дав ему возможность, в том числе, покупать бонды еврозоны на вторичном рынке, участвовать в рекапитализации банков. Эти решения должны быть одобрены на национальных уровнях в странах еврозоны. Для вступления соглашения в силу требуется его ратификация всеми 17 государствами.

Европейский фонд финстабильности - временный механизм. Совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) на заседании 19-20 июня одобрил изменения к Лиссабонскому договору, на основе которого функционирует Евросоюз, с тем, чтобы создать в еврозоне постоянный механизм финансовой стабильности с эффективным объемом в 500 миллиардов евро. Предполагается, что постоянный механизм финансовой стабильности придет на смену ЕФФС в середине 2013 года, передает ПРАЙМ-ТАСС.

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Янукович: рост ВВП в Украине в 2012 году составит 6%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что в 2012 году рост ВВП в нашем государстве составит 6%.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом Хмельницкой области в Каменец-Подольском.

Президент отметил, что для сохранения положительной динамики роста ВВП нужно и в дальнейшем «очень серьезно работать над развитием страны».

«Инновационно-инвестиционная модель, которую мы положили в основу развития государства, обязывает нас работать над привлечением инвестиций, созданием новых технологий», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Нужно очень серьезно работать и на внутренних, и на внешних рынках. Мы должны быть конкурентоспособными. Чем выше будет рейтинг нашей страны, тем больше будет к ней доверия», – резюмировал глава государства.

Справка УНИАН. Проект госбюджета-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

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Международные отношения

Украина рассчитывает на подписание соглашения о ЗСТ СНГ в ходе саммита глав правительств - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что на саммите глав правительств стран-участниц СНГ 18 октября в Санкт-Петербурге будет подписано соглашение о внедрении всеобъемлющей зоны свободной торговли СНГ.

Об этом он заявил сегодня на заседании экономического пресс-клуба, сообщается на сайт Кабмина.

"Мы рассчитываем, что в Санкт-Петербурге подпишем соглашение о внедрении зоны свободной торговли. Для нас это чрезвычайно важно. После внедрения ЗСТ мы получим возможность активно продвигать наши товары на рынки стран СНГ", - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства подчеркнул, что 40% украинского экспорта направляется в Россию и страны СНГ.

Кроме того, он отметил, что Украина также находится на завершающей стадии подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что наша страна проводит консультации относительно введения зоны свободной торговли также и с другими странами мира, после заключения которых удастся существенно диверсифицировать экспорт и улучшить внешний платежный баланс Украины.

"Мы проводим переговоры и с другими странами о введении зоны свободной торговли. После их подписания мы рассчитываем поправить наш платежный баланс, обеспечить и диверсифицировать выход наших товаров на мировые рынки - это стратегическая цель для нас", - подчеркнул премьер-министр.

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ЕС может отказаться от парафирования соглашения об ассоциации с Украиной

Брюссель. ЕС может отказаться от парафирования соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах ЕС.

«Мы хотим завершить переговоры по соглашению до конца года, чтобы видеть уже готовый документ. Вместе с тем, возможно, мы не будем парафировать его, поскольку это не является настолько значимым», - сказал собеседник агентства.

Дипломат добавил, что в любом случае вопрос о подписании и ратификации соглашения останется открытым до тех пор, пока в Украине не будут предприняты реальные шаги по демократизации страны.

«Вопрос подписания соглашения, особенно после приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, остается открытым», - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, а о зоне свободной торговли, создание которой является составляющей соглашения, - с 2008 года. Стороны планировали завершить переговоры о соглашении до конца этого года и парафировать его на саммите Украина-ЕС в декабре в Киеве.

Процедура парафирования свидетельствует о том, что стороны согласны с текстом соглашения и не будут инициировать новых изменений в него. Следующим этапом после парафирования является подписание соглашения и его ратификация.

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Лидеры ЕС встретятся с Януковичем в Брюсселе, однако изменят темы для обсуждения

Брюссель. Лидеры ЕС планируют встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 20 октября в Брюсселе, однако изменят темы для обсуждения.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили информированные источники в дипломатических кругах ЕС.

«На сегодняшний момент встреча с украинским Президентом стоит на повестке дня», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, после приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, главной темой для обсуждения станет внутриполитическая ситуация в Украине.

«Мы будем говорить о последних событиях в Украине, в первую очередь, все то, что уже было высказано публично. Мы хотим передать очень четкий сигнал», - сказал собеседник агентства.

«Проблема в том, что дело Ю.ТИМОШЕНКО – не одно, оно просто является типичным, но есть и ряд других дел», - добавил дипломат.

Вместе с тем собеседник агентства не исключил, что в ходе встреч также могут обсуждаться пока нерешенные вопросы в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

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Дело Тимошенко

В отношении Тимошенко возбуждено новое дело - за возложение долгов ЕЭСУ на бюджет

В отношении экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО сегодня на брифинге в Киеве.

"Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины ТИМОШЕНКО и ЛАЗАРЕНКО", - сказал он.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО сделала покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Он отметил, что 405 млн. 500 тыс. дол. - это 3 млрд. 233 млн. 254 тыс. 250 грн.

По словам И.ДЕРЕВЯНКО, 12 октября Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в осуществлении преступления по ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Досудебное следствие по уголовному делу продолжается.

Как отметил И.ДЕРЕВЯНКО, как установлено следствием, «в ноябре 1995 года Ю.ТИМОШЕНКО вступила в преступный заговор с Павлом ЛАЗАРЕНКО с целью создания подконтрольной коммерческой структуры для привлечения ее к выполнению программы встречных расчетов за поставку российского природного газа на территорию Украины». При этом П.ЛАЗАРЕНКО должен был организовать включение этой структуры в перечень предприятий - поставщиков природного газа потребителям Украины и обеспечить ей возможность расчетов за полученный природный газ неденежными средствами, а именно: путем поставки товарной продукции, сказал представитель СБУ.

Со своей стороны, Ю.ТИМОШЕНКО, по данным И.ДЕРЕВЯНКО, должна была обеспечить функционирование данной коммерческой структуры путем организации многоуровневой непрозрачной схемы товарных взаиморасчетов, обеспечить возможность выведения части полученных денежных средств на свои и П.ЛАЗАРЕНКО счета в заграничных банках.

Как отметил И.ДЕРЕВЯНКО, реализуя свои преступные намерения, П.ЛАЗАРЕНКО подготовил ряд официальных писем о необходимости привлечения корпорации ЕЭСУ к межгосударственным взаиморасчетам за природный газ, который направил в адрес правительства РФ и Министерства обороны РФ.

При этом, на момент обращения П.ЛАЗАРЕНКО к правительству РФ корпорация ЕЭСУ еще не была создана и зарегистрирована. В дальнейшем Ю.ТИМОШЕНКО, по словам И.ДЕРЕВЯНКО, организовала создание закрытого акционерного общества с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины», основателями которой стали подконтрольные ей компании «Юнайтед Интернешнл Энерджи лимитед» (Великобритания) и другие.

Ю.ТИМОШЕНКО как президент корпорации ЕЭСУ заключила с РАО «Газпром» ряд договоров на поставку потребителям Украины российского природного газа. В соответствии с заключенными в дальнейшем соглашениями, ЕЭСУ и подконтрольные ей компании в счет оплаты за поставки в Украину природного газа осуществили поставку украинских товаров Министерству обороны РФ.

Следствием также установлено, что Ю.ТИМОШЕНКО «с целью личного обогащения организовала заключение фиктивного контракта между корпорацией ЕЭСУ и компанией «Юнайтед Интернешнл Энерджи лимитед», по условиям которого не РАО «Газпром», а именно «Юнайтед Интернешнл Энерджи лимитед» будет поставлять корпорации ЕЭСУ российский природный газ.

Вместо осуществления расчетов с российской стороной за поставленный газ ЕЭСУ перечислено на счета указанной иностранной компании за границей более 1 млрд. дол.

По словам И.ДЕРЕВЯНКО, в дальнейшем Ю.ТИМОШЕНКО организовала перечисление этих средств на счета основанной ею компании Somollі Enterprises, Ltd и на личные счета П.ЛАЗАРЕНКО в швейцарских банках. Часть средств была перечислена на личный карточный счет Ю.ТИМОШЕНКО.

Затем, в связи с отказом РАО «Газпром» от дальнейших поставок газа через ЕЭСУ, 31 декабря 1996 года премьер-министр П.ЛАЗАРЕНКО дал указание государственному министру Украины Анатолию МИНЧЕНКО предоставить РАО «Газпром» гарантию правительства Украины. В соответствии с данной гарантией, в случае возникновения задолженности при оплате за газ, поставленный РАО «Газпром» потребителям Украины через ЕЭСУ, правительство Украины берет на себя обязательство погасить такую задолженность.

Ю.ТИМОШЕНКО, достоверно зная о гарантиях правительства Украины, выданных правительству РФ, имея реальную возможность осуществить расчеты за поставленный природный газ, с 30 мая 2000 года прекратила осуществление ЕЭСУ поставок Министерству обороны РФ, тем самым переведя выполнение своих обязательств на государство в лице Кабинета министров Украины.

В связи с неподобающим выполнением ЕЭСУ своих обязательств, 10 июня 2011 года Министерство обороны РФ обратилось к Кабинету министров Украины по вопросу погашения задолженности ЕЭСУ в сумме 405,5 млн. дол., сообщил И.ДЕРЕВЯНКО.

Таким образом, сказал он, Украинское государство теперь должно отвечать за совершенные Ю.ТИМОШЕНКО противоправные действия, которые повлекли за собой возникновение долга перед Министерством обороны России.

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Основанием для возбуждения еще одного дела против Тимошенко было письмо Минобороны РФ - СБУ

Основанием для проверки деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» и возбуждение еще одного дела против ее бывшего президента Юлии ТИМОШЕНКО стало письмо Министерства обороны России о долгах корпорации, направленное украинскому правительству летом этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«В июне этого года поступило письмо-требование Министерства обороны РФ Кабинету министров Украины относительно погашения долга (ЕЭСУ – УНИАН)», - сказал И.ДЕРЕВЯНКО, добавив, что Кабинет министров провел в связи с этим проверку, и собранные материалы вместе с результатами проверки направил в СБУ для выяснения наличия или отсутствия в действиях Ю.ТИМОШЕНКО и других бывших высокопоставленных должностных лиц состава преступления.

В то же время, начальник управления отрицал существование данных о том, что якобы письмо Минобороны РФ сфальсифицировано.

«Никаких данных у следствия, которые бы свидетельствовали о том, что данное письмо является фальшивым, нет», - сказал И.ДЕРЕВЯНКО.

Также он добавил, что следствие получило достаточно доказательств для предъявления Ю.ТИМОШЕНКО новых обвинений.

На уточняющий вопрос журналистов, почему СБУ возбудила уголовное дело относительно деятельности ЕЭСУ только сейчас, И.ДЕРЕВЯНКО ответил, что обстоятельства, которые теперь являются предметом расследования, раньше не исследовались и поэтому относительно них никакие решения не принимались.

Вместе с тем И.ДЕРЕВЯНКО уклонился от ответа на вопрос, установлены ли следствием счета Ю.ТИМОШЕНКО и бывшего премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО, на которые вроде бы перечислялись деньги за российский газ, поступающий потребителям Украины через ЕЭСУ, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

"Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины ТИМОШЕНКО и ЛАЗАРЕНКО", - сказал он.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО покушалась на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Справка УНИАН. В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию «ЕЭСУ».

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины», в размере 1,516 млрд. грн.

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Для привлечения Лазаренко к ответственности по делу ЕЭСУ есть рычаги

В СБУ заявляют, что украинское законодательство имеет рычаги для реального привлечения к ответственности бывшего премьера Павла ЛАЗАРЕНКО по делу ЕЭСУ вместе с Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО.

«Привлечение к уголовной ответственности лица, которое в настоящее время находится за пределами Украины (речь идет о П.ЛАЗАРЕНКО – УНИАН) происходит в установленном уголовно-процессуальном порядке», - сказал он.

В частности, по словам И.ДЕРЕВЯНКО, в отношении этого лица «выносится постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого. При наличии достаточных оснований материалы могут выделяться в отдельное производство, и лицо будет объявляться в розыск и будет останавливаться производство до его появления на территории Украины».

Как сообщал УНИАН, СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и П.ЛАЗАРЕНКО уголовное дело за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

"Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины ТИМОШЕНКО и ЛАЗАРЕНКО", - сказал И.ДЕРЕВЯНКО.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО покушалась на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

П.ЛАЗАРЕНКО с сентября 1995 года по маф 1996 года был первым вице-премьер-министром, а с мая 1996-го по июль 1997-го - премьер-министром Украины.

В феврале 1999 года Верховная Рада лишила П.ЛАЗАРЕНКО депутатской неприкосновенности. В том же месяце бывшего главу украинского правительства задержали в аэропорту Нью-Йорка с паспортом гражданина Панамы - за попытку незаконного въезда на территорию США. Также власть США предъявила П.ЛАЗАРЕНКО ряд обвинений, в частности, в отмывании денег.

В августе 2006 года суд в Сан-Франциско вынес приговор П.ЛАЗАРЕНКО, приговорив его к 9 годам тюремного заключения и штрафа в 10 млн. дол. Впрочем, П.ЛАЗАРЕНКО не согласен с этим приговором и продолжает доказывать свою невиновность.

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ТЭК

«Газпром» готов зимой при пиковых нагрузках увеличить добычу газа до 1,6 млрд. куб. м в сутки

Москва. «Газпром» готов зимой при пиковых нагрузках увеличить добычу газа до 1,6 млрд. кубометров в сутки, при этом оперативные резервы компании составляют 65,2 млрд. куб. м.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», правление ОАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2011-2012 гг. и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

На заседании было отмечено, что ЕСГ, в основном, готова к работе в предстоящий осенне-зимний период. Увеличена производительность подземных хранилищ газа (ПХГ): максимальная суточная производительность ПХГ на начало сезона отбора составит 647,7 млн. куб. м газа, среднесуточная производительность в декабре-феврале — 522,1 млн. куб. м газа, что, соответственно, на 27,7 и 22,1 млн. куб. м выше прошлогоднего показателя.

Практически завершены работы по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва в объеме 65,2 млрд. куб. м, что на 1,2 млрд. куб. м больше, чем в 2010 году.

В ходе подготовки к зиме 2011–2012 годов проведено 16 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ на объектах ЕСГ. Для обеспечения надежной работы газодобывающих предприятий, в частности, введены в эксплуатацию новые скважины на Оренбургском месторождении и ачимовских залежах Уренгойского месторождения, дополнительные дожимные компрессорные мощности на Вынгаяхинском и Еты-Пуровском месторождениях. По состоянию на 1 октября 2011 года выполнен капитальный ремонт 435 скважин. До конца года планируется ввести в эксплуатацию Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения проектной мощностью 2 млрд. куб. м газа в год.

«В период пиковых нагрузок добыча газа будет обеспечена на уровне 1630 млн. куб. м в сутки, что на 16 млн. куб. м выше достигнутого в прошлом осенне-зимнем периоде максимума», - говорится в сообщении.

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Нефтегазовый комплекс Украины готов к отопительному сезону

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет о готовности нефтегазового комплекса к началу отопительного сезона 2011-2012 гг.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, в частности, компания заключила все необходимые договоры с предприятиями по газоснабжению и газификации и предприятиями теплокоммунальной энергетики на поставки природного газа в новом отопительном сезоне.

«Нафтогаз» отмечает, что на сегодняшний день по всей территории Украины проходит подключение к теплоснабжению учреждений социальной инфраструктуры, в частности, школ, детских садов и больниц.

«Отопление в жилых домах граждан будет подключено в соответствии с утвержденными графиками, начиная с 15 октября», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В соответствии с поручениями Президента и правительства Украины, направленными на повышение эффективности функционирования предприятий нефтегазового комплекса, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» проводит ряд мероприятий по оптимизации собственной структуры и процессу принятия управленческих решений.

В частности, согласно решению правления компании от 26 августа 2011 года, заключение договоров с предприятиями ТКЭ и предприятиями по газоснабжению и газификации в отопительном сезоне 2011-2012 годов осуществляется непосредственно НАК «Нафтогаз Украины».

Компания реализует природный газ в соответствии с лицензией на ведение хозяйственной деятельности по обеспечению природным газом потребителей по нерегулируемому тарифу.

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Фондовый рынок

ФГИУ повторно выставил на продажу Горловский машзавод, снизив стартовую цену на 30%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 94,90% государственного пакета акций ОАО "Горловский машиностроительный завод".

Информация об этом обнародована в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 13 октября т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета снижена на 30% – до 35 млн. 200 тыс. грн. Конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

По информации Фонда госимущества, убыток предприятия за первое полугодие 2011 г. составил 1 млн. 300 тыс. грн., дебиторская задолженность – 122 млн. 223 тыс. грн., кредиторская задолженность – 165 млн. 533 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 242 млн.190 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Горловский машиностроительный завод», специализирующееся на производстве горношахтного оборудования, сегодня оборудование не производит. Ранее ОАО предоставляло услуги компании «Горловский машиностроитель», созданной на его базе.

В июле 2001 года по решению Арбитражного суда Донецкой области Горловский машзавод и Авдеевский коксохимический завод создали ЗАО «Горловский машиностроитель».

В уставный фонд «Горловского машиностроителя» были переданы основные активы (цеха и оборудование) Горловского машзавода, в том числе 6 механических цехов, сборочный, литейный, кузнечный, термический цеха и цех металлических конструкций, оцененные в 18,62 млн. грн.

ЗАО «Горловский машиностроитель» специализируется на производстве очистных и проходческих комбайнов, струговых и скреперо-струговых установок.

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