Азаров поручил Захарченко провести расследование действий налоговиков в «Инкоме»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение председателю Государственной налоговой службы Украины Виталию ЗАХАРЧЕНКО провести служебное расследование касательно действий налоговиков «в одном из бизнес-центров столицы» и дать им надлежащую оценку.

Об этом говорится в сообщении, пресс-службы правительства, переданном УНИАН.

Напомним, 12 октября сотрудники налоговой милиции около 11:20 заняли здание бизнес-центра «Инком». По данным пресс-службы компании «Инком», в частности, были блокированы этажи, сотрудникам компании было запрещено выходить из здания. Сотрудникам не были предъявлены документы, на основании которых проводится обыск помещения, а только налоговые удостоверения. Обыск длился около часа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев, налоговая милиция провела обыски в офисах компании «М» в здании бизнес-центра «Инком», расположенного по ул. Смоленская в Киеве.

По утверждению ГНСУ, обыски проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против компании «М» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса.

Справка УНИАН. Компания «Инком» – интегратор информационных технологий, имеющая 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Беларуси и Казахстане.