ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович узаконил запрет на выдачу населению валютных кредитов», в котором пишет: Президент Украины подписал закон об урегулировании отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг…

http://delo.ua/finance/janukovich-uzakonil-zapret-na-vydachu-naseleniju-valjutnyh-kreditov-166102/

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Также «Дело» в публикации «Николай Азаров: На следующей неделе Украина может войти в зону свободной торговли СНГ» пишет: как заявил премьер, «прежде всего, я ожидаю от встречи в Питере даже не ценовой договоренности по газу, как, наконец, подписания соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ с учетом реалий Таможенного союза"…

http://delo.ua/ukraine/nikolaj-azarov-na-sledujuschej-nedele-ukraina-mozhet-vojti-v-zonu-s-166095/

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«Дело» в публикации «Украина сдула пыль со старого дела против Тимошенко» пишет: Спецслужба Украины обратилась к архиву 1990-х, возбудив еще одно уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко. Сторонники экс-премьера назвали новое преследование абсурдом…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-ukraina-sdula-pyl-so-starogo-dela-protiv-timoshenko-166104/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Убытки растянут во времени», в котором пишет: Государственная налоговая служба смягчила свою позицию и предложила разрешить предприятиям включать в отчетность часть убытков прошлых лет. Уже разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые позволят малым предприятиям включать такие убытки в декларации без ограничений, а крупному бизнесу — по 25% в течение четырех лет. Однако предприятия и эксперты называют инициативу попыткой узаконить вымывание оборотных средств бизнеса для финансирования государственного бюджета…

http://www.kommersant.ua/doc/1794350

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Утел» связал четверых», в котором пишет: «Укртелеком» завершил прием заявок от потенциальных участников аукциона по продаже подразделения мобильной связи. Интерес к покупке проявили четыре компании: украинские GSM-операторы и российский "Ростелеком". Но то, что последний купит подразделение, участники рынка считают маловероятным — развивать мобильную связь третьего поколения выгоднее, имея GSM-лицензию…

http://www.kommersant.ua/doc/1794335

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Издание «Экономические известия» в публикации «Консорциум прорабатывают» пишет: накануне важных переговоров президента Виктора Януковича с российским коллегой Дмитрием Медведевым, которые, как ожидает премьер Николай Азаров, сыграют решающую роль в определении дальнейших условий газового сотрудничества между странами, пресс-служба правящей Партии регионов объяснила суть предложений Киева, которые должны способствовать снижению цены на российский газ…

http://state.eizvestia.com/full/konsorcium-prorabatyvayut

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Нацбанк призвали к закону», в котором пишут: Минюст указал на ошибку в толковании Нацбанком порядка идентификации лиц, меняющих валюту. Просчет чиновников может послужить основанием для полной отмены копирования паспортов при валютообменных операциях…

http://markets.eizvestia.com/full/nacbank-prizvali-k-zakonu

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«Экономические известия» публикуют материал «В ожидании кризиса», в котором пишут: жилье в регионах постепенно дешевеет, но риэлторы надеются, что ожидание второй волны кризиса подстегнет спрос…

http://markets.eizvestia.com/full/v-ozhidanii-krizisa

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Газета «Сегодня» в публикации «Заробитчане вложат деньги в развитие страны» пишет: на счетах в иностранных банках украинские мигранты накопили 10 миллиардов долларов…

http://www.segodnya.ua/news/14298978.html

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Также «Сегодня» в публикации «Как в интернете воруют наши деньги и тайны» пишет: хакеры читают информацию с банковских карт, а сайты горсоветов уязвимы из-за экономии…

http://www.segodnya.ua/news/14298848.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Мэрия посчитает иностранных производителей» пишет: московские власти решили стимулировать российских производителей особенным способом. С этой целью было принято решение о составлении долгосрочных планов закупок импортной продукции, необходимой для города, чтобы дать коммерсантам возможность предложить отечественную замену…

http://www.izvestia.ru/news/503866

(УНИАН)