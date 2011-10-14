Немецкий эксперт не исключает санкций ЕС в отношении украинских чиновников и бизнесменов

Руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ не исключает санкций ЕС в отношении отдельных украинских должностных лиц и бизнесменов в связи с приговором экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Это не просто риторика, а реальные идеи, которые сейчас обсуждаются в немецком парламенте, в европейском парламенте, и вообще, в европейском политикуме», - сказал немецкий эксперт.

По поводу призывов лишить Украину статуса хозяина Евро-2012 из-за приговора Ю.ТИМОШЕНКО Н.ЛАНГЕ высказал мнение, что это была эмоциональная реакция. «Я не знаю, как политики могут влиять на УЕФА», - сказал он.

«Что касается визы в дипломатическом паспорте – то это реально обсуждаемый вопрос. Это впервые с тех пор, как я работаю в Украине, я слышу такие заявления от немецких политиков», добавил Н.ЛАНГЕ.

По его словам, в Европейском Союзе никто не верил в возможность такого приговора экс-премьеру Ю.ТИМОШЕНКО.

«До последнего момента в Европейском Союзе мы не думали, что действительно возможно, что будет этот приговор по этому делу. Этот приговор – большой шок» - подчеркнул эксперт.