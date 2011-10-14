В РФ удивлены, что письма Минобороны использовали для возбуждения дела против Тимошенко

В правительстве Российской Федерации удивлены, что письмо министра обороны РФ было использовано для возбуждения нового уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом пишет газета “КоммерсантЪ-Украина” (№ 166 от 14 октября).

Издание со ссылкой на источник в правительственных кругах России утверждает, что в правительстве РФ наличие какого-либо умысла в действиях Москвы отрицают. По словам источника, для Москвы использование писем российского министра для заведения нового уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО - большая неожиданность. "Мы никогда не поддерживали Киев в преследовании ТИМОШЕНКО и особенно - в увязке этих уголовных дел с контрактами между "Газпромом" и "Нафтогазом". Мы не раз давали украинцам это понять, причем по всем каналам. Никто и не мог предположить, что письмо будет использовано именно так", - сказал собеседник издания.

В свою очередь пресс-секретарь премьера РФ Дмитрий ПЕСКОВ отметил, что Минобороны России просто выполняло свою работу и взыскивало долги. “Этим и только этим объясняются действия ведомства", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

По словам начальника Главного следственного управления СБУ Ивана ДЕРЕВЯНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины Павлом ЛАЗАРЕНКО покушалась на растрату средств госбюджета в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Как сказал И.ДЕРЕВЯНКО, 12 октября Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.