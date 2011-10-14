Томенко не верит, что Апелляционный суд отменит приговор Тимошенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сомневается, что Апелляционный суд отменит приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, вынесенный Печерским райсудом Киева.

Об этом он заявил в интервью газете “День” (№ 185-186 от 14-15 октября).

Комментируя заявление адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО, что они не возлагают больших надежд на Апелляционный суд, вице-спикер сказал: “Если честно, также не верю. Но ее (процедуру) нужно пройти, чтобы в Европейском суде чувствовать себя уверенно. Думаю, что логику апелляционного обжалования будет корректировать история закона о декриминализации”.

Вместе с тем он высказал уверенность, что команда экс-премьера выиграет в Европейском суде по правам человека. “Там мы точно выигрем”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он высказал мнение, что такой приговор для Ю.ТИМОШЕНКО стал возможным вследствие того, что «ястреба» вокруг Президента Виктора ЯНУКОВИЧА захотели показать ему, что они настолько влиятельны, что могут реализовать его мечту - уравновесить приговором Ю.ТИМОШЕНКО то, что он пострадал во время двух избирательных президентских кампаний, а также его судимости.

“Я думаю, что теперь «ястреба» будут стремиться стать «голубями». Кроме того, будет оправдываться и сам ЯНУКОВИЧ, что будет апелляция, декриминализация статьи”, - сказал Н.ТОМЕНКО.