Азаров считает обоснованным возбуждение нового уголовного дела против Тимошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает обоснованным возбуждение нового уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Умани Черкасской области.

«Суть вопроса мне понятна абсолютно. За эти 405 млн. долларов, которые сейчас с нас требует Министерство обороны (Росии), кто-то же должен ответить? Да, наверное. Кто должен ответить? Те, кто принимал это решение. Кто взвалил этот долг на страну, на государство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что если соответствующие органы возбудили уголовное дело, значит, у них были основания для этого. «А что они должны были делать? Сделать вид, что они этого не знают, не замечают? Давайте мы оценим, что они должны были делать. Есть факт, которому необходимо было дать правовую оценку. Они могли закрыть глаза, наверное, а могли их по долгу службы не закрывать. Если бы они закрыли глаза, они бы несли ответственность за это. Давайте с этой позиции подходить», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время он отказался комментировать, как повлияет на ход переговоров с Европейским Союзом вынесение обвинительного приговора Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сослался на то, что по данному вопросу уже высказал свою позицию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.