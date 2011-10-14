Главное на 14 октября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Исчисление времени

Председатель Закарпатского облсовета Иван БАЛОГА обратился к народным депутатам с просьбой возобновить зимнее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета.

Сегодня И.БАЛОГА направил письма всем 450 народным депутатам по результатам внеочередной шестой сессии областного совета VІ созыва.

«Направляем обращение депутатов Закарпатского областного совета, принятое на пленарном заседании внеочередной шестой сессии областного совета относительно отмены постановления Верховной Рады Украины от 20 сентября 2011 года № 3755-VI «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», - говорится в письме.

Указанное обращение, как уточняют в пресс-службе Закарпатского облсовета, подготовлено при участии научных работников лаборатории космических исследований и кафедры физиологии медицинского факультета Ужгородского национального университета, поддержано широкой общественностью и населением края.

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Депутаты Ужгородского городского совета приняли решение, согласно которому учреждениям и предприятиям города с 1 ноября 2011 года предлагается начинать работу на час позже, чем в целом по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пленарного заседания сессии горсовета було принято решение «Об изменении работы предприятий, учреждений и организаций», за которое проголосовали 60 депутатов, один не голосовал.

«Так, уроки в городских школах будут начинаться не в 8, а в 9 часов, а работа других организаций будет начинаться не в 9, а в 10», - сообщил мэр Ужгорода Виктор ПОГОРЕЛОВ.

Депутаты мотивировали свое решение тем, что закарпатцы привыкли к старому, «зимнему» времени, и решение Верховной Рады о его отмене пагубно отразится на здоровье местных жителей.

«Наши дети просто не будут высыпаться, потому это негативно будет влиять на их психику», - сообщила на сессии депутат городского совета, главный врач Ужгородской детской поликлиники Елизавета ЛЯХ.

Также депутаты поручили Ужгородскому горисполкому разработать решение, которым предложить начинать работу предприятий, учреждений и организаций на час позже.

Соцполитика

Форум общественных организаций Украины проведет 3 ноября всеукраинскую акцию протеста с требованием роспуска Верховной Рады и проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция сегодня была одобрена на собрании форума общественных организаций, проведенном в Доме писателей по инициативе ВОО «Наступление», Коалиции участников Помарнчевой революции и «Никто, кроме нас».

Согласно решению форума 3 ноября будут проведены акции в каждом областном центре Украины, по результатам которых в областные госадминистрации будут переданы заявления о признании нелегитимности нынешнего состава парламента.

В случае, если местные власти не признают необходимости роспуска парламента, 5 ноября каждая область делегирует трех своих представителей в Киев, где состоится заседание общественного совета для определения дальнейших действий.

Кроме того, форум принял решение направить каждому из 450 народных депутатов письмо с требованием роспуска парламента. «Своей безответственной антинародной и антигосударственной деятельностью вы окончательно исчерпали лимит нашего терпения. Вы дискредитировали себя ежедневным сужением и отменой социальных, экономических и гражданских прав и свобод, ухудшением нашей жизни, уничтожением будущего наших детей, постоянными попытками превратить наш народ в рабов и попрошаек. Циничным игнорированием Конституции, голосованием чужими карточками, самовольным продлением своих полномочий вы поставили себя вне закона. Вы утратили юридическую легитимность и общественное признание. Вы должны уйти сами. Иначе мы вам поможем это сделать», - говорится в утвержденном сегодня форумом письме.

Одновременно форум обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ: «Информируем Вас о том, что Всеукраинский форум гражданского общества, который состоялся в Киеве 14 октября, руководствуясь статьей 5 Конституции Украины, принял решение о немедленном роспуске Верховной Рады Украины VI созыва и безотлагательном проведении выборов народных депутатов Украины».

Представители Форума гражданского общества заявляют, что единственной целью их обращения к В.ЯНУКОВИЧУ является получение от него как гаранта Конституции ответа, гарантирует ли он народу Украины как единственному носителю государственной власти право на отзыв своих представителей.

Как сообщил один из организаторов Форума гражданского общества Александр ДАНИЛЮК, собрание должно было состояться сегодня в Доме учителя, но в предоставлении зала было отказано, и они вынуждены были обратиться в Союз писателей для проведения форума в его помещении. Однако в зал не смогли попасть все желающие: около 400 человек ждали окончания форума перед Домом писателей. Поскольку Дом писателей находится рядом с Администрацией Президента, этот участок охранялся представителями милиции в усиленном режиме.

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Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что народные депутаты будут лишены ряда льгот уже в 2012 году.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, опубликованном на сайте агентства, комментируя увеличение расходов на финансирование парламента в 2012 году.

“Расходы на Раду увеличились не больше в пропорциональном отношении, чем расходы на социальные выплаты. Это один момент. Второй момент - это то, что, к сожалению, наши предыдущие коллеги не оплачивали никакие работы, которые проводились для парламента”, - сказал А.ЕФРЕМОВ. В частности, по его словам, ремонтировались помещения Верховной Рады на улице Садовой, 3а, и долги накопились на сумму 26 млн. грн. “Их ведь надо было отдавать строительным организациям, которые сделали эти работы. И там нет никакой коррупции”, - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов отметил, что дал поручение руководителю Регламентного комитета, и была создана специальная группу для изучения так называемых льгот для депутатов. “Я надеюсь в законодательном порядке убрать их еще до принятия бюджета 2012 года. Там есть смешные расходы, которые даже не выплачиваются парламентариям. У нас их 450, но под эту марку льготные статьи «осваивает» обслуживающий персонал Верховной Рады. Все то, что сопутствует и обеспечивает депутатскую работу, в бюджете останется. То, что не сопровождает, должно быть убрано. В этом году, я думаю, нам удастся это сделать”, - сказал он.

Макропоказатели

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-августе 2011 года составил 64 млрд. 820,4 млн. грн. против 39 млрд. 361,9 млн. грн. за январь-август 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 58,9% предприятий страны, их финансовый результат составил 130 млрд. 607,7 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 41,1% предприятий Украины, их финрезультат составил 65 млрд. 787,3 млн. грн.

По данным Госстата, отчетный период завершили с убытком 43,6% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 25 млрд. 667,5 млн. грн. Прибыль получили 56,4% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 70 млрд. 470,3 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-август 2011 года составил 44 млрд. 802,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за 2009 год.

В 2010 году прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком 2010 год завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.

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Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-сентябре 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 14,6% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года и составил 247,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-августа 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 23,5% – до 11 млрд. 842,4 млн. грн., Черкасской области – на 21,4% – до 5 млрд. 071,5 млн. грн., Винницкой области – на 20,8% – до 5 млрд. 186,3 млн. грн., Ивано-Франковской области — на 17,6% - до 4 млрд. 493 млн. грн., Житомирской области — на 17,4% - до 4 млрд. 696,8 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0210/8,0290 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2584/0,2589, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0345/11,0470.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3771/1,3773 (четверг — 1,3814/1,3816).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.

ТЭК

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-сентябре сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 500,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 299,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 10,3%, по сравнению с 2009 годом, до 3 млн. 545,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».

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Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-сентябре сократили добычу газа на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 14 млрд. 984,3 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили объем добычи на 2% – до 13 млрд. 476,1 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В сентябре украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 0,6%, по сравнению с сентябрем 2010 года, до 1 млрд. 630,0 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили объем добычи на 1,5% – до 1 млрд. 459,5 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу газа на 5,3%, по сравнению с 2009 годом, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

Транспорт

К концу 2011 года должностные оклады работников железнодорожной отрасли вырастут в среднем на 17,4%.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», об этом сообщила начальник главного управления охраны и организации труда «Укрзализныци» Надежда СОКОЛОВСКАЯ в Днепропетровске на трехдневном всеукраинском семинаре-совещании по оплате и мотивации труда железнодорожников.

По ее словам, реформирование железнодорожного транспорта Украины ставит ряд первоочередных задач, основная из которых - мотивация труда работников, поощрение молодежи идти на работу на железную дорогу и т.п. Главной мотивацией является поднятие уровня заработных плат железнодорожников, улучшение условий их труда, обеспечение жильем и т. п.

«С 1 ноября 2011 года, согласно приказу "Укрзализныци" от 26 сентября т.г., часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников вырастут на 3,5%. С повышением часовых тарифных ставок и должностных окладов заработная плата работников основной деятельности в ноябре составит около 3500 грн., минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда составит 1220 грн., что выше минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленных в государстве с 1 октября т.г., на 23,9% », - отметила Н.СОКОЛОВСКАЯ.

По ее словам, за 8 месяцев 2011 года среднемесячная зарплата работников основной деятельности на железных дорогах Украины выросла на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3190 грн.

Напомним, с начала 2011 года уровень должностных окладов железнодорожников постепенно поднимался: на 8% - с 1 апреля и на 5% - с 1 июля.

АПК

Премьер-министр Николай АЗАРОВ прогнозирует хорошую конъюнктуру на рынке зерна.

Об этом он заявил на заседании экономического пресс-клуба, сообщает пресс-служба КМУ.

Глава правительства призвал аграриев завершать уборку кукурузы, не бояться вкладывать в это средства, поскольку на внешних рынках остается дефицит продовольствия, и сохраняется хорошая конъюнктура для экспорта зерновых. «Для внутренних потребностей нам необходимо около 5 млн. тонн кукурузы, а мы уже сейчас намолотили 12 млн. тонн и ожидаем ее урожай на уровне 20 млн. тонн. Сейчас наша задача - удержать цену на внутреннем рынке, чтобы производитель окупил свои затраты», - подчеркнул Н. АЗАРОВ.

Он отметил, что дефицит продовольствия на мировых рынках остается, поэтому спрос на кукурузу сохранится, и цены на нее будут повышаться.

Н. АЗАРОВ напомнил, что крестьяне и зернотрейдеры выражали обеспокоенность снижением мировых цен на зерновые. Правительство провело консультации с аграриями, в ходе которых премьер-министр заверил, что это временное конъюнктурное явление, и цены на зерновые будут повышаться.

«Экспорт зерновых сейчас выравнивается, тем более что на мировых зерновых рынках цены растут. Да, было серьезное падение цен, но я крестьянам говорил, что это падение циклическое и вскоре будет рост цен. Так и произошло», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

ЖКХ

В следующем году власти Киева намерены выделить 150 квартир столичным дворникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ поручил своему заместителю Александру МАЗУРЧАКУ уже через неделю подготовить предложения для решения этого вопроса.

По словам А.ПОПОВА, у него вчера прошла встреча с дворниками, на которой обсуждались, в частности, зарплата дворников и условия работы.

«В каждом районе мы обязательно должны иметь проект по строительству или реконструкции тех или иных объектов, где мы будем предоставлять служебное жилье. Мы в 2012 году в каждом районе по 15 квартир обязательно должны отдать работникам жилищно-эксплуатационных управлений. А в следующем (2013 году) – увеличить это количество», - отметил А.ПОПОВ.

Он также обратил внимание на то, что в каждом районе столицы существуют ситуации, когда зарплата дворника отличается от зарплаты руководителя предприятия в шесть раз. По данным А.ПОПОВА, в разных ЖЭКах у дворников зарплата на сегодняшний день также очень отличается - в одних она составляет 3,5-4 тыс. грн., а в других – 900-1000 грн. «Такого в принципе не может быть. Это просто безобразие. Я просил бы руководителей районов обратить внимание и разобраться», - сказал А.ПОПОВ.

Также он обратил внимание на необходимость обеспечения дворников специальной униформой, и не за счет их зарплаты. По словам председателя КГГА, городская госадминистрация готова помочь районам в решении этого вопроса, если он является проблемным.

«Мы решим эти вопросы, потому что зашли в тупик. У нас сейчас дефицит огромный в этой сфере рабочей силы. А завтра не кому будет работать: зарплата невысокая, социальных благ никаких, людям жить негде…» - резюмировал А.ПОПОВ.

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Киев в рамках подготовки к зиме в ноябре получит 62 единицы новой снегоуборочной техники – малые и большие трактора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

“Трактора будут поставлены в ноябре. Они добавятся к той технике, которую мы имеем и купили в прошлом году. И мы считаем, что мы техникой, в принципе, оснащены нормально”, - отметил он.

По информации А.МАЗУРЧАКА, эти новые трактора куплены за 10 млн. грн. “Производства Беларуси и Китая. Есть малые трактора “Фотон” – это китайское производство. А большие трактора, которые более мощные и хорошо себя зарекомендовали, МТЗ – это белорусские”, - сообщил он.

По словам А.МАЗУРЧАКА, назвать общее количество техники, которое будет привлечено этой зимой в столице к ликвидации последствий снегопадов и гололедицы, он сможет также в ноябре, когда завершится соответствующая подготовка, ремонт и техосмотр всей техники, которая есть у соответствующих городских служб и организаций.

“Техника есть у трех организаций: у «Киевавтодоре», у ШЭДов и ЖЭКов, у «Киевзеленстроя»... Но сейчас уже ясно, что это будет не менее 300 единиц. Мы хотим просуммировать всю эту технику по готовности, и после этого я вам смогу сказать, сколько ее готово к работе зимой, а не назвать просто ее количество”, - объяснил журналистам А.МАЗУРЧАК.

Строительство

Границы города Харькова будут расширены.

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя - руководитель аппарата ОГА Василия ХОМУ.

По его словам, сегодня продолжается подготовка проектной документации по расширению границ города Харьков до окружной дороги.

«Сейчас продолжается процесс расширения границ города Харькова. Проведено совещание с теми сельскими и поселковыми председателями, интересы чьих территориальных общин задевают эти изменения. Предварительно город Харьков будет расширяться до границ окружной дороги. Граница где-то будет выходить за окружную дорогу, где-то – отходить от нее», – сказал В.ХОМА.

Пока еще, отметил он, решается вопрос, насколько целесообразно менять границы там, где Харьковскому горсовету должна отойти только часть домов населенного пункта, разделенного окружной дорогой. Такие дома есть, в частности, в районе аэропорта.

В.ХОМА подчеркнул, что расширение города – нескорый процесс. Этот вопрос должен быть сначала согласован с соответствующими территориальными общинами, затем вынесен на рассмотрение сессии городского совета, областная администрация должна дать соответствующее заключение после рассмотрения вопроса областным советом и окончательное решение об установлении границ Харькова принимает Верховная Рада Украины.

По его словам, все работы по изменению границ возможно завершить в будущем году.

Чрезвычайные происшествия

На международной трассе Киев-Чоп в селе Дидилов Камянка-Бугского района Львовской области перевернулась фура, перевозившая высокотоксичное вещество.

Как сообщила УНИАН депутат Львовского областного совета, председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и рекреации Ирина СЕХ, авария произошла около 21.00 13 октября.

«Грузовик почти въехал в жилой дом, сбил электроопору и перевернулся. Вследствие этого из фуры высыпалось токсичное вещество, по данным специалистов – высокотоксичный мононитрохлорбензол, который относится к первому классу опасности. Водитель грузовика погиб на месте происшествия», - сказала И.СЕХ.

По словам депутата, «в Львовской области произошла авария, которую можно сравнить по последствиям с аварией в Ожидове».

«Фура перевозила высокотоксичные вещества с нарушениями, без соблюдения необходимых требований при перевозке опасных грузов. Последствия аварии могут представлять опасность для населения. По первым признакам мы можем говорить по меньшей мере об эвакуации людей», - подчеркнула И.СЕХ.

Она также отметила, что начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Львовской области Мирослав ХОМЯК сообщил ей о том, что «на место происшествия выехали работники МЧС и комиссия по министерству».

В комментарии УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС в Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО подтвердил, что в селе Дидилов грузовой автомобиль попал в аварию, однако, по его словам, «утечки жидкости нет. Ощущается резкий запах. На месте происшествия работают специалисты МЧС».

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красне-Броды возле станции Ожидов произошла авария грузового железнодорожного состава. В результате аварии сошли с колеи 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения. В зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Судебные разбирательства

Допрос экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по уголовному делу относительно долгов корпорации «ЕЭСУ» перед Министерством обороны России будет продолжен в понедельник, 17 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, в четверг, 13 октября, следователь начал допрос Ю.ТИМОШЕНКО, однако он был прекращен по инициативе Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвоката Сергея ВЛАСЕНКО.

«Допрос перенесен на понедельник», - сказал Ю.БОЙЧЕНКО, отметив, что необходимость перенесения допроса С.ВЛАСЕНКО обосновал своей занятостью, подчеркнув, что он намерен быть адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО по этому делу.

В то же время Ю.БОЙЧЕНКО сообщил, что экс-премьеру вчера были предъявлены постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела и постановление о ее привлечении к уголовной ответственности, однако она отказалась ее подписывать при отсутствии своего адвоката, в связи с чем был составлен соответствующий протокол.

По словам начальника пресс-службы ГПУ, следователи разошлись с С.ВЛАСЕНКО, который посещал Ю.ТИМОШЕНКО, «в несколько минут».

И таким образом, отметил он, учитывая сложившиеся обстоятельства, допрос будет продолжен на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единственные энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единственные энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО совершила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Справка УНИАН. В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единственные энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

Погода

Завтра в западных и северных, а днем и в центральных областях Украины ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентрк.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье Крыма до 7° тепла; днем 3-8° тепла, в Крыму, Приазовье и на юге Одесской области 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киевской области в субботу временами ожидаются небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве завтра временами небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

(УНИАН)