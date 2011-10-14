Литвин: власть проиграла от судебного процесса над Тимошенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что власть проиграла от судебного процесса над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

“Хотя, конечно, от этого никто не выиграл внутри Украины”, - сказал спикер. “В первую очередь, понятно, проиграла власть, поскольку сегодня говорят о том, что Президент должен принять решение и определять, как должен действовать суд, в то же время речь идет о том, что должно быть разделение власти на независимые ветви - законодательную, исполнительную и судебную. При таком подходе, в первую очередь, проиграла украинская власть”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

В то же время, по мнению В.ЛИТВИНА, в этой ситуации “выиграли те, кто громче всех сегодня защищает Ю.ТИМОШЕНКО, потому что часть этих людей пытаются на этом фоне перехватить, так сказать, ее электорат, ее политическую поддержку”. По словам председателя ВР, они, декларируя защиту Ю.ТИМОШЕНКО, в то же время “по вечерам громко и тихо празднуют этот день, поднимают бокалы и произносят приблизительно такие слова: “Слава Богу, что украинская власть расчистила нам дорогу, чтобы мы имели большую перспективу”.

“Когда я смотрю на это фарисейство, то всплывает уже хрестоматийная фраза – затем те враги, если есть такие друзья”, - сказал он.

“Я понимаю, что в украинской политике доминирует цинизм, но нельзя этот цинизм доводить до такого абсурда, потому что это искажает саму жизнь в Украине”, - отметил спикер.

В.ЛИТВИН считает, что решение суда в отношении Ю.ТИМОШЕНКО - это трагедия не только для Ю.ТИМОШЕНКО и для ее родных и “для определенной части единомышленников”, но и также “большой проблемой обернулось для Украины”.

Он отметил, что сегодня “существуют попытки политической среды разделить Украину на тех, кто поддерживает это решение суда, и на тех, кто выступают против”. “Используется очередной повод для разделения Украины, что очень плохо”, - сказал председатель ВР.

Говоря о внешней реакции по поводу приговора Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН сказал, что “сегодня на Украину смотрят не сквозь призму Украины, ее потребностей, ее веса, ее возможностей, ее места в этом бурном мире, а смотрят на Украину сквозь призму политики”.

“Сегодня международные организации, зарубежные страны - и что странно, они демонстрируют такое единодушие, хотя не является такими большими союзниками между собой, - они пытаются выступать в роли субъектов внутренней политики Украины и определять внутреннюю политику Украины, а это можно делать исключительно через политиков, не через народ”, - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, они “определяют себе симпатии” и при этом говорят, что “да, возможно, у этих симпатий есть определенные проблемы, не все они такие честные и демократические, но они в данном случае будут управляться с нашей стороны”.

В.ЛИТВИН считает, что “это большая трагедия для Украины”. По его словам, “эта реакция мотивирована такими факторами - факторами обеспечить влияние на Украину”.