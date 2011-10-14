Свыше 70% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

Три четверти граждан (74,2%) считают, что в целом все, что происходит сегодня в Украине, идет в неправильном направлении.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах всеукраинского социологического опроса, который “Украинский демократический круг” провел по заказу Института политики.

Противоположного мнения придерживаются всего 11,8% граждан, а 14% не смогли определиться.

Показательно, что крайне негативные оценки ситуации в государстве даются во всех регионах Украины, независимо от политических симпатий.

Так, в Западном регионе 73,8% считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. В Центральном регионе 79,9% жителей, в Южном регионе 69,7%. В Восточном регионе 72,1% также считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

После мая 2010 года оценка в целом ситуации в стране ухудшалась. Так, в октябре 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. количество тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, уменьшилось на 30,7% (с 42,5% до 11,8%), а количество тех, кто придерживается мнения, что дела идут в неправильном направлении, выросло на 38,5% – с 35,7% до 74,2%.

Кроме, того относительное большинство граждан Украины (45,1%) считают, что после последних президентских выборов происходит сворачивание прав и свобод. При этом 36,4% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Не смогли определиться 18,5%.

Опрос был проведен 1-7 октября 2011 года. Выборочная совокупность исследования представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.