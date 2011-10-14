Украина и Европейский Союз согласовывают дату проведения саммита - МИД

Украина и Европейский Союз согласовывают дату проведения саммита Украина - ЕС.

Об этом сообщил УНИАН директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Сейчас Киев и Евросоюз в диалоге друг с другом определяются с удобной для обеих сторон датой проведения саммита Украина - ЕС, который ориентировочно должен состояться в середине декабря 2011 года», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, пока МИД Украины не называет окончательную дату проведения саммита. Он отметил, что соответствующая дата будет названа пресс-службой Президента Украины.

«Вопрос конкретной даты является сугубо техническим и зависит от графика руководства Европейского Союза и Президента Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на саммите Украина - ЕС в декабре планировалось парафировать соглашение об ассоциации, включающей углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.