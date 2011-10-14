Отдельные политические силы используют общественные организации для собственного пиара - налоговая милиция

Отдельные политические силы используют общественные организации для собственного пиара, считает Первый заместитель начальника налоговой милиции - начальник Главного управления налоговой милиции ГНС Украины Василий КОВАЛЬ. Такое мнение он высказал, комментируя на брифинге представителям СМИ ситуацию вокруг обыска в помещении общественного объединения ветеранов-афганцев "Никто кроме нас".

По словам В.КОВАЛЯ, работники налоговой милиции при проведении обыска действовали в соответствии с действующим законодательством. "Никаких противоправных действий, о которых заявляют некоторые народные депутаты, налоговые милиционеры не совершали. Обыск проводился в рамках Закона. Никакие документы, которые не относятся к делу и к деятельности общественных организаций не изымались и не копировались ", - заявил В.КОВАЛЬ.

В.КОВАЛЬ также сообщил, что лидер Всеукраинской общественной организации ветеранов-афганцев «Никто кроме нас» Александр КОВАЛЕВ является соучредителем фирмы, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 2,8 млн. грн.

По его словам, предприятие, соучредителем которого является А.КОВАЛЕВ, имеет шахту в Донецкой области, которая занимается добычей угля, однако оформление бестоварных операций происходит на фиктивных контрагентов, а сам уголь компания поставляла пяти предприятиям.

Согласно решению суда в Донецкой области, был проведен обыск помещения компании, находящийся по ул. Большая Васильковская. В.КОВАЛЬ заявил, что налоговики не были уведомлены о том, что в данном помещении располагается также офис организации «Никто кроме нас».

Он также сообщил, что налоговики по итогам обыска не выявили документы, свидетельствующие о фиктивной деятельности компании.

Как сообщал УНИАН, налоговая милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений 13 октября утром проводила обыск в офисе организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» в Киеве.

Также обыск проводился в квартире лидера организации Александра КОВАЛЕВА.

В пресс-центре Государственной налоговой службы в г. Киеве сообщили, что сотрудники управления налоговой милиции проводили обыск во исполнение поручения следственного отдела налоговой милиции ГНСУ в Донецкой области и постановления Центральногородского районного суда г. Макеевки.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Между тем, ветераны Афганистана, по данным «Общего дела», связывают действия правоохранителей исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на 14 октября всеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.