МИД продолжает готовить визит Януковича в Брюссель, запланированный на 20 октября

Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, запланированный на 20 октября, готовится.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы продолжаем готовить визит Президента, запланированный на 20 октября», - сказал он, отметив, что окончательную дату визита сообщит пресс-служба главы государства.

О.ВОЛОШИН также сообщил, что 19 октября состоится визит в Брюссель первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА для участия в очередном раунде переговоров о зоне свободной торговли с ЕС.

«Сами по себе эти визиты являются независимыми и один совсем не подменяет другой», - отметил О.ВОЛОШИН.