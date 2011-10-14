Анонс на 17 октября

* По случаю Международного дня борьбы с бедностью Федерация профсоюзов Украины проведет Всеукраинскую акцию «Профсоюзы против бедности», в которой примут участие представители трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех отраслей экономики и регионов Украины. Акция начнется с митинга на майдане Незалежности, а затем продолжится возле КМУ. По итогам акции будет принята Резолюция участников Всеукраинской акции с требованиями и предложениями к Президенту Украины, ВРУ, КМУ.

* Начнется заседание Согласительного совета ВРУ.

* В рамках 3-го Международного форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности REF-2011 состоится пресс-конференция на тему: “Основа для развития возобновляемой энергетики в Украине создана. Когда появится полноценная отрасль?”. Участники: Николай Пашкевич, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению; Виталий Давий, президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины; Штефан Гсангер, генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации WWEA.

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: “Россия – Украина: новые перспективы или повторение пройденного?” Участники в Киеве: Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам енергетики; Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента". В Москве: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы; Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности; Алексей Мухин, директор Центра политической информации.

* Пресс-конференция по случаю Международного дня борьбы с бедностью на тему: «Уровень бедности в Украине». Участники: директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Эла Либанова и заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Приглашены также представители Представительства ООН в Украине.

* Пресс-конференция народного депутата Украины Ирины Бережной на тему: «В Украине следует ужесточить законодательство по защите табака и алкоголя от подделки, выполнив требования ВОЗ». В соответствии с Рамочной Конвенцией ВОЗ, Украина обязалась активно бороться с незаконным оборотом табачных изделий. Учитывая участившиеся случаи попадания на украинский рынок контрафактного алкоголя и табака, государственный бюджет Украины ежегодно теряет миллиарды гривен. В связи с этим государству следует ужесточить уголовное наказание за подделку и контрабанду данной продукции и наладить полный контроль движения алкоголя и табака по всей цепочке поставок.

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