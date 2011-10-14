Главное на 14 октября (вечер)

Финансы

Налоговые администрации ожидает значительная ротация кадров, особенно в Киеве, - председатель ГНСУ

Региональные налоговые администрации ожидает значительная ротация кадров, но особое внимание будет уделено руководящему составу ГНА в г. Киеве.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО в комментарии УНИАН.

По его словам, масштабная реорганизация региональных органов налоговой службы началась в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины. Первыми под реформирование попали 11 регионов – ГНА в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и ГНА в Киеве.

„Территориальные органы ожидают определенные изменения в кадровом составе. В регионах налоговики непосредственно общаются с налогоплательщиками, поэтому работе каждого работника будет уделяться значительное внимание. Прежде всего, будет оцениваться профессиональный уровень и личностные качества работника”, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По мнению налоговика, такой подход должен препятствовать коррупционным проявлениям в налоговой службе. Ведь сегодня участились случаи, когда в преддверии изменений некоторые из должностных лиц пытаются использовать свою должность для обогащения.

Так, по его данным, только за 9 месяцев текущего года из органов ГНС уволены 186 человек. В целом с начала текущего года правоохранительными органами возбуждены 198 уголовных дел в отношении работников органов Государственной налоговой службы, по фактам взяточничества – 54 уголовных дела.

„Мы понимаем, что процесс борьбы с коррупцией будет нелегким, но первые шаги уже сделаны – начата реорганизация службы на местах, проводится серьезная ротация кадров, более жесткими стали требования к нашим специалистам. В то же время совершенствуется администрирование налогов в направлении уменьшения влияния человеческого фактора, что, соответственно, устранит условия для проявлений коррупции”, – отметил председатель ГНС Украины.

Справка УНИАН. Реорганизация региональных налоговых органов проводится в соответствии с постановлением КМУ «О создании территориальных органов Государственной налоговой службы» № 981 от 21 сентябре 2011 г.

Главой комиссии по проведения реорганизации Государственной налоговой администрации в г. Киеве назначена Ирина НОСАЧОВА.

***

Минфин удовлетворил одну заявку на 250 млн. грн. на сегодняшнем аукционе по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины на сегодняшнем внеплановом аукционе по размещению пятилетних и десятилетних индексированных (с привязкой к доллару) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) удовлетворило одну заявку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе инвестиционной компании Dragon Capital, Минфин удовлетворил одну поданную заявку по пятилетним облигациям на общую сумму 250 млн. грн. Доходность предсказуемо составила 8,75%. Спрос на десятилетние облигации отсутствовал.

Напомним, несмотря на то, что графиком размещения ОВГЗ на 4-й квартал 2011 г., который Минфин обнародовал в начале текущей недели, было предусмотрено проведение только двух аукционов по размещению индексированных бумаг, это уже третий аукцион. В результате первых двух размещений, которые состоялись 4 и 7 октября, в госбюджет удалось привлечь 2,603 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

***

Продан: «упрощенку» лишили нормы относить на расходы товары, приобретенные у «упрощенцев»

Верховная Рада намерена принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, который сохраняет норму Налогового кодекса о запрете относить на расходы юрлицам товары и услуги, приобретенные у физлиц-плательщиков единого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Одно из самых главных положений - об отмене запрета отнесения на валовые расходы.

Это было в правительственном законопроекте, эта норма … была при подготовке при участии бизнеса в рабочий комитет. По имеющейся у меня информации, этой нормы нет, ее изъяли. И вроде бы с нами обсуждали. Они (народные депутаты – УНИАН) поговорили, послушали, закрыли двери и сделали так, как нужно», - отметила она.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года. Среди прочего, он предусматривает отмену нормы, согласно которой плательщики налога на прибыль не могут относить на валовые расходы приобретение товаров/услуг у физлиц - плательщиков единого налога.

Напомним, данный закон должен был быть принят, согласно распоряжению Президента Украины, еще в первом квартале 2011 года. Позднее предполагалось, что закон будет принят в июне и уже с 1 июля вступит в действие. Однако тогда законопроект был принят депутатами только в первом чтении. Окончательное его принятие парламентом на сегодняшний день затягивается.

***

ТЭК

"Россия, по сути, простила долг ЕЭСУ"

Москва. Россия, по сути, простила долг корпорации «Единые энергетические системы Украины», закрыв дело против Юлии ТИМОШЕНКО в начале 2000-х годов. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал генерал-полковник, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ в 1996-2001 годах Леонид ИВАШОВ.

«Новое дело – это надувательство. Россия, по сути, простила Украине этот долг ради более высоких стратегических целей, для того, чтобы мы не ссорились и жили мирно, дружно», - сказал Л.ИВАШОВ.

По его словам, в деле ЕЭСУ на самом деле сыграло не Минобороны РФ, а непосредственно российское правительство во главе с Виктором Черномырдиным, который тогда сильно сократил армии России бюджет и предложил военным долги Украины за газ «выцарапывать строительными материалами».

Он отметил, что фактически долги ЕЭСУ были переданы Минобороны РФ.

Л.ИВАШОВ сообщил, что лично участвовал в переговорах на уровне министров обороны и глав правительств двух стран.

По его словам, тогда Украина предложила товары для погашения долга по газу по завышенным ценам.

«Фактически, нам предлагали покупать обычные унитазы по цене золотых», - сказал Л.ИВАШОВ и добавил, что, несмотря на это, Россия согласилась на такие условия.

Как подчеркнул Л.ИВАШОВ, позже в результате разбирательств глава Управления военного бюджета Минобороны России Георгий ОЛЕЙНИК был осужден за столь дорогие покупки и отсидел почти 4 года.

«На этом конфликт был погашен, и Россия, по сути, Юлии ТИМОШЕНКО и другим чиновникам простила долг», - сказала он.

Он напомнил, что дело против Ю.ТИМОШЕНКО было возбуждено в то время, когда к ответственности привлекали Г.ОЛЕЙНИКА. Однако, по его словам, в начале 2000-х годов дело было закрыто.

Отвечая на вопрос, почему появилось письмо в адрес правительства Украины от Минобороны РФ с просьбой вернуть 405 млн. долл. за долги ЕЭСУ, Л.ИВАШОВ сказал: «Уголовное дело против ТИМОШЕНКО закрыто, но вопрос остается. Минобороны РФ хотело что-то подзаработать не в рамках рассмотрения уголовного дела, а в рамках военно-экономических отношений».

При этом он добавил, что «объективно долг ЕЭСУ перед Минобороны висит, официального документа о том, что долг прощаем, нет».

В то же время Л.ИВАШОВ подчеркнул, что если бы Россия хотела добиться возврата денег, было бы инициировано рассмотрение иска в международных инстанциях. «Сегодня РФ против возвращения к разбирательству этого дела», - считает он.

Л.ИВАШОВ не исключил, что в России на самом деле, возможно, хотят не вернуть деньги, а повлиять на газовые переговоры.

Кроме того, как считает Л.ИВАШОВ, осужденный за долги ЕЭСУ Г.ОЛЕЙНИК «попал под раздачу». «Ему приказывали подписывать эти документы. Я был свидетелем того как на него начальник Генштаба РФ кричал, мол, у Минобороны нет денег, Вам дают, а Вы не хотите закупать. ОЛЕЙНИК не хотел покупать по таким сумасшедшим ценам, но тогда на него надавили из правительства РФ», - сказал Л.ИВАШОВ.

***

Медведев: Транскаспийский газопровод требует согласования позиций всех государств Каспия

Москва. Строительство Транскаспийского газопровода в обход РФ требует согласования позиций всех государств Каспия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на заседании с членами Совета Безопасности по вопросам международного энергетического сотрудничества.

В частности, он отметил, что отдельные страны, и Европейский союз, и другие партнеры России думают о диверсификации поставок энергоносителей.

«Тем не менее, мне также хотелось бы привлечь внимание членов Совета Безопасности к одной из тем, которую мы уже обсуждали, и я обсуждал со своими коллегами, – теме Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря. Это тоже достаточно сложный вопрос, который находится в прямой зависимости от статуса Каспийского моря как внутреннего моря, и который требует согласования позиций всех государств, входящих в соответствующий каспийский саммит», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что вопросы правового статуса обсуждались на последнем саммите каспийских государств, и вопросы экологической безопасности, на которые страны обязаны обращать внимание с учетом того, что в настоящий момент происходит в бассейне Каспийского моря.

«Я надеюсь, что наши партнеры, которые продумывают различные способы энергетического сотрудничества, также будут придерживаться ранее принятых договоренностей», - подчеркнул он.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что в любом случае Российская Федерация должна сформулировать свою позицию для того, чтобы довести ее до сведения каспийских партнеров, в случае принятия ими тех или иных решений.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября МИД РФ распространил заявление о том, что Россия удивлена решением Совета ЕС о проведении переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном о Транскаспийском газопроводе, и считает, что это может осложнить ситуацию в регионе.

Предполагается, что Транскаспийский газопровод соединит туркменский и азербайджанский берега Каспия для экспорта газа через Азербайджан в европейские страны. По маршруту Тенгиз (Казахстан) - Туркменбаши (Туркменистан) - Баку (Азербайджан) - Тбилиси (Грузия) - Эрзурум (Турция) планируется ежегодно транспортировать 20-30 миллиардов кубометров газа. Стоимость проекта оценивается в 7,9 млрд. евро.

Газопровод на участке Баку-Тбилиси-Эрзерум уже функционирует. По поводу морской части проекта есть разногласия. Россия и Иран считают, что вопросы прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря должны решаться при согласии всех прикаспийских стран. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан исходят из того, что этот вопрос может решаться двумя договаривающимися сторонами, а не всеми пятью прибрежными государствами.

***

Международные отношения

МИД продолжает готовить визит Януковича в Брюссель, запланированный на 20 октября

Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, запланированный на 20 октября, готовится.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы продолжаем готовить визит Президента, запланированный на 20 октября», - сказал он, отметив, что окончательную дату визита сообщит пресс-служба главы государства.

О.ВОЛОШИН также сообщил, что 19 октября состоится визит в Брюссель первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА для участия в очередном раунде переговоров о зоне свободной торговли с ЕС.

«Сами по себе эти визиты являются независимыми и один совсем не подменяет другой», - отметил О.ВОЛОШИН.

***

Евросоюз может выделить Украине в рамках «Восточного партнерства» около 600 млн. евро

Варшава. Европейский Союз до 2014 года в рамках инициативы «Восточное партнерство» может выделить на развитие двустороннего сотрудничества с Украиной около 600 миллионов евро, что составляет половину всех зарезервированных на двустороннее сотрудничество для шести государств-участниц этой программы средств на указанный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши, отвечая на запрос агентства.

В Министерстве отметили, что Еврокомиссия зарезервировала на проекты в Украине в этом году 135 миллионов евро, в следующем - 154 миллиона евро, а в 2013 году – 180 миллионов евро.

Как сообщили в МИД Польши, в 2010 году на двустороннее сотрудничество с Украиной было зарезервировано 126 млн. евро, не уточнив, какая часть из этих средств была потрачена.

Украина, кроме денег на двустороннее сотрудничество, сможет получить часть финансирования в рамках регионального сотрудничества «Восточного партнерства», на которое выделено 350 млн. евро.

Министерство напомнило, что Еврокомиссия в мае задекларировала увеличение финансирования программы „Восточного партнерства” на около 1,2 млрд. евро до 2014 года, которые также планируется направить на развитие демократии, рыночной экономики и гражданского общества.

В пресс-службе также отметили, что 1,9 млрд. евро на развитие сотрудничества с государствами «Восточного партнерства», о чем указано в окончательной декларации второго саммита инициативы, будет направлено исключительно на сотрудничество с шестью государствами-участницами.

По данным МИД Польши, Еврокомиссия планировала в этом году выделить из этих средств около 440 миллионов евро (после 360 миллионов евро в прошлом году).

Как сообщал УНИАН, по данным польского МИД, Евросоюз планирует выделить на проекты "Восточного партнерства" 1,8 млрд. евро до 2014 года, 1,2 млрд. из которых будет выделено на развитие двустороннего сотрудничества.

В конце сентября председатель МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ после саммита "Восточного партнерства" в Варшаве заявил, что участники задекларировали готовность увеличить на 150 миллионов евро финансирование этой программы до 2014 года.

В «Восточное партнерство» входят Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, Азербайджан и Армения.

***

В официальных календарях лидеров ЕС встречи с Януковичем пока не запланированы

Брюссель. В официальных календарях лидеров Европейского Союза на следующую неделю, обнародованных на их сайтах, встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пока не фигурируют.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, таких встреч нет в календарях ни Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, ни Президента Европейского Совета Германа Ван РОМПЕЯ, ни Президента Европарламента Ежи БУЗЕКА.

Так, согласно календарю Ж.БАРРОЗУ, 20 октября (день, на который был запланирован визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель – УНИАН) у него предусмотрено выступление на конференции относительно нового многолетнего бюджета ЕС, посещение запуска спутника для системы GALILEO, а также встречи с Президентом Уругвая Мухика КОРДАНО и генеральным секретарем Социалистической партии Португалии Антонио Хосе СЕГУРО.

Президент Европейского Совета 20 октября планирует встретиться с Президентом Уругвая, а также с премьер-министром Польше Дональдом ТУСКОМ.

Президент Европарламента – выступить на конференции относительно нового многолетнего бюджета ЕС, а также встретиться с Президентом Уругвая.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в дипломатических источниках ЕС сообщили о том, что лидеры Евросоюза планировали не отменять встречу с украинским Президентом, а использовать ее для того, чтобы донести важность соблюдения Киевом демократических стандартов.

***

Соцполитика

Ужгород перешел на местное время - на час позже, чем в целом по Украине

Депутаты Ужгородского городского совета приняли решение, согласно которому учреждениям и предприятиям города с 1 ноября 2011 года предлагается начинать работу на час позже, чем в целом по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пленарного заседания сессии горсовета було принято решение «Об изменении работы предприятий, учреждений и организаций», за которое проголосовали 60 депутатов, один не голосовал.

«Так, уроки в городских школах будут начинаться не в 8, а в 9 часов, а работа других организаций будет начинаться не в 9, а в 10», - сообщил мэр Ужгорода Виктор ПОГОРЕЛОВ.

Депутаты мотивировали свое решение тем, что закарпатцы привыкли к старому, «зимнему» времени, и решение Верховной Рады о его отмене пагубно отразится на здоровье местных жителей.

«Наши дети просто не будут высыпаться, потому это негативно будет влиять на их психику», - сообщила на сессии депутат городского совета, главный врач Ужгородской детской поликлиники Елизавета ЛЯХ.

Также депутаты поручили Ужгородскому горисполкому разработать решение, которым предложить начинать работу предприятий, учреждений и организаций на час позже.

***

В Украине на 10 рабочих мест претендует 48 человек

В Украине в сентябре 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 48 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 октября 2011 года составило 420 тыс. человек, что на 28,3 тыс. человек меньше, чем на 1 сентября т.г.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 октября 2011 года составляла 87,3 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).

Госстат также сообщает, что в сентябре т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с августом на 6,5%, или на 27,9 тыс. человек, и на 1 октября составило 404,5 тыс. человек.

С начала года количество безработных сократилось на 25,8%, или на 140,4 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 октября 2011 года составил 1,5% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 октября т.г. получали пособие по безработице, составило 281,1 тыс. человек, что на 9,4%, или на 29,2 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 сентября т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 октября 2011 г. составила 885 грн., что на 7 грн. больше, чем на 1 сентября т.г.

***

Транспорт/Связь

Каждое второе ДТП на ж/д переезде завершается гибелью или травмированием людей - УЗ

Каждое второе ДТП на железнодорожном переезде завершается гибелью или травмированием людей – водителей и пассажиров.

Как сообщил УНИАН пресс-центр "Укрзализныци", об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления безопасности движения и экологии «Укрзализныци» Владимир КРОТ.

По его словам, несмотря на постоянные разъяснения, водители автомобилей продолжают нарушать правила проезда ж/д переездов. «Железнодорожный переезд - это такой же перекресток, как на автодорогах, но на нем «Укрзализныця» всегда главная, поэтому водитель всегда должен пропустить поезд», - отметил В.КРОТ, напомнив, что появление поезда происходит через секунды после того, как на переезде срабатывают запрещающие сигналы и пр. Тем более, когда уже виден поезд, «2-4 секунды и все, никто не может успеть переехать через переезд».

В.КРОТ сообщил, что в следующем году «Укрзализныця» будет массово внедрять барьерные установки на переездах, которые делают невозможным выезд на переезд при запретных сигнала, как это можно сделать со шлагбаумом. «Кроме того, часть малодеятельных переездов закрывается, также мы планируем строить путепроводы совместно с «Укравтодором» через ж/д пути», - сказал он, напомнив, что сейчас проходит согласование соответствующая концепция, которой предусмотрено строительство 17 путепроводов в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця», через год после трагедии на железнодорожном переезде возле Марганца, ожидает принятия государственной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах. В частности, Мининфраструкуры и "УЗ" разработан, однако до сих пор не принят, проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах на участках с интенсивным движением поездов и автотранспортных средств путем ликвидации пересечений автомобильных и железнодорожных путей в одном уровне на 2012-2016 годы». В проекте до 2016 года запланировано освоить средств на 9 млрд. грн. и сделать 237 путепроводов вместо переездов, в частности 17 путепроводов в 2012 г. стоимостью 1 млрд. грн. В то же время, в проекте госбюджета на 2012 год средства на данные цели не предусмотрены.

Справка УНИАН. 12 октября 2010 г. на 116-м км железнодорожного переезда Никополь-Марганец переполненный людьми автобус "Эталон" на запрещающие сигналы выехал на переезд. Его снес локомотив поезда. На месте ДТП погибли 38 человек, позже в больницах скончались еще 9 пострадавших.

***

С начала года в Украине построено и обновлено почти 860 км автодорог

С начала года построено, реконструировано и отремонтировано около 860 км украинских автомобильных дорог общего пользования.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, 22 сентября 2011 г. было открыто движение на 27 км автомобильной дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин в Волынской области, которая задействована в проведении Чемпионата по футболу Евро-2012. Сейчас ремонтно-строительные работы на этой дороге ведутся одновременно в Киевской, Житомирской, Ривненской областях, после их завершения - в октябре - первой декаде ноября текущего года - это будет более 260 км обновленной трассы. Также в этом году завершатся работы на подъездных дорогах к пунктам пропуска на украинско-польской границе: Львов - Краковец, Львов - Шегини, Львов - Рава-Русская общей протяженностью 150 км. В целом в 2011 году запланировано открыть движение на 1133 км дорог общего пользования, задействованных в проведении Евро-2012.

На данный момент продолжаются работы на автомобильной дороге Киев-Чоп, на некоторых участках дороги Киев - Харьков - Лубны. На направлении Ульяновка - Николаев в Николаевской области уже отремонтировано 121 км дороги, в Кировоградской области - 20 км. Ремонт этой дороги планируется завершить до конца года. Выполняются работы на маршрутах между Харьковом и Донецком, Донецком и Луганском, Днепропетровском и Донецком, в частности, на подходах к Донецку на автодороге Славянск - Донецк - Запорожье. Начато строительство в Запорожской области объездной дороги вокруг Мелитополя.

Напомним, до конца года, согласно перечню объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования и объемов их финансирования, предусмотрено построить и отремонтировать около 2 тыс. км автомобильных дорог.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН