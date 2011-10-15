В Донецке митингующие призвали ЕС запретить Януковичу въезд на территорию Евросоюза

На митинге в Донецке 14 октября представители оппозиционных сил призвали политических лидеров Европы и руководство международных организаций запретить въезд на территорию ЕС президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, членам правительства и судье Родиону КИРЕЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, более 100 участников митинга, членов партий и общественных организаций, входящих в Комитет сопротивления диктатуре («ВО «Батькивщина», «Фронт Змін», «Украина Будущего», «За Украину!», Европейская партия Украины, Партия Защитников Отечества, «Гражданская позиция», ВО «Свобода», Конгресс украинских националистов, Народный рух Украины и др.) высказали свой протест авторитарным действиям властей в отношении представителей оппозиции в целом, и в отношении Юлии ТИМОШЕНКО в частности.Выступающие осудили антиевропейские действия нынешней украинской власти по отношению к своим оппонентам и к обществу в целом, подчеркнули, что «президент Украины перешел черту, за которой уже не действуют ни Конституция, ни законы, черту, за которой власть держится только на штыках силовых структур».

В принятой после митинга резолюции участники акции призвали политических лидеров Европы «бойкотировать представителей современной украинской власти на международных конференциях, саммитах и форумах, как тех, кто способствует установлению авторитарного режима в независимой стране».

Они также призвали европейцев «заблокировать личные счета в европейских банковских учреждениях как представителей олигархической верхушки, так и низов правящего режима».

«От действующей власти, в свою очередь, требуем освобождения всех политических заключенных, восстановления открытых судебных разбирательств и возвращения судебной системы Украины в правовое русло, а не использовать ее как средство расправы над оппонентами правящего режима», – заключено в принятой резолюции.