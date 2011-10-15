Европейские бизнесмены обратили внимание на дело Тимошенко. Что будет с инвестициями?

Европейские бизнесмены обратили внимание на уголовное дело против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом на ХІ Международном экономическом форуме в Трускавце заявил советник заместителя председателя миссии Посольства Нидерландов в Украине Герри ВИЛЛЕМС, сообщает Радио «Свобода».

В частности, по словам советника, бизнесмены считаются с политической ситуацией в той стране, куда планируют вкладывать средства, и дело Ю.ТИМОШЕНКО не осталось вне их внимания.

Г.ВИЛЛЕМС также отметил, что притоку инвестиций в любое государство способствует соблюдение прав человека и принципов верховенство права.

«Права человека и верховенство права – базовые принципы ЕС. Мы хотим увидеть реальные улучшения во всех областях Украины. Бизнесмены смотрят на условия, которые здесь есть, и на политическую ситуацию в Украине. Если Украина будет двигаться в Европу, то и ситуация здесь будет улучшаться, и инвесторы придут», – отметил он.