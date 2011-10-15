Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН допускает, что Украина может предпочесть Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, если речь пойдет о прекращении ЕС диалога об ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада", говоря о возможности сворачивания диалога с ЕС из-за дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам спикера, «экономическая составляющая в сотрудничестве с ЕС на первых порах не будет просматриваться, так как вы прекрасно понимаете, что конкуренция украинской продукции не слишком высока”. “Вы прекрасно понимаете, что с нашей, скажем, продукцией аграрной выйти на рынки, утвердиться – не так-то просто будет», - добавил В.ЛИТВИН. При этом он отметил, что “нам главное не потерять рынки, которые мы имели”.

В то же время председатель ВР отметил: “А вот Россия говорит, что если вы будете сотрудничать в рамках Таможенного союза, то в год получите плюс 9 миллиардов долларов”. По его словам, в таком случае «мы закроем все проблемы с Пенсионным фондом».

Как отметил В.ЛИТВИН: "Я могу прогнозировать такое развитие событий - если будет в дальнейшем продолжаться или победит позиция тех европейских политиков, которые говорят, что, учитывая дело ТИМОШЕНКО, нужно прекратить с Украиной иметь дело или технически только вести переговоры о зоне свободной торговли, то я думаю, что Украина откажется от такой позиции, особенно когда будет категорическое возражение против определения европейской перспективы, и будет делать ставку на экономический прагматизм".

При этом спикер добавил, что “обидно будет, потому что это приведет к очередному переосмыслению процессов в Украине, в том числе в обществе". Он отметил, что ни в коем случае нельзя европейский курс противопоставлять сотрудничеству с Россией.