Евросуд может принять решение по жалобе Тимошенко по завершению ее срока - Федур

Адвокат Андрей ФЕДУР считает, что в случае обращения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Европейский суд по правам человека, эта инстанция примет решение по ее жалобе после окончания срока ее заключения.

Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Интер».

«Если ТИМОШЕНКО и ее адвокаты поставят вопрос о том, что с этим процессом (судебный процесс по делу по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время заключения газовых контрактов с РФ в 2009 году – УНИАН) был нарушен пункт первый статьи 6 Европейской конвенции, то она выиграет этот процесс, несомненно», - считает А.ФЕДУР.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что экс-премьер может быть освобождена от назначенного судом наказания в виде лишения свободы, А.ФЕДУР ответил отрицательно.

«Пока дело Европейским судом будет рассмотрено, то она (Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) уже может, не дай Бог, отсидеть все 7 лет, потому что дело судом может быть рассмотрено в лучшем случае лет через 7-8, а то и через 10», - отметил он.

В свою очередь, другой адвокат Татьяна МОНТЯН отметила, что обвинения, «которые предъявлены ТИМОШЕНКО, просто не могут не поражать своей абсурдностью».

Она выразила сомнение, что апелляционный суд отменит решение Печерского суда Киева по делу экс-премьера.

«Конечно, что ТИМОШЕНКО сажать не нужно было, но если уже посадили, а теперь они ее выпустят, то, по-видимому, будет еще более бессмысленно», - убеждена она.

Председатель Совета судей общих судов Украины Петр ГВОЗДИК отметил, что любое решение суда может быть ошибочным, и для этого существует определенная система пересмотра судебных решений.

«В данном случае пересмотр возможен в суде апелляционной инстанции и в суде кассационной инстанции, которым является Высший специализированный суд», - подчеркнул он.

По словам П.ГВОЗДИКА, вместе с тем Европейский суд по правам человека по делу Ю.ТИМОШЕНКО может установить факт нарушения Конвенции о правах человека, и это может быть одним из оснований для пересмотра национальными судами принятого решения.

«Следовательно, в любом случае это вопрос, и точка в нем должна быть поставлена национальным судом. Это мировая и европейская практика», - отметил П.ГВОЗДИК.

Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявил, что защита на следующей неделе планирует обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО.