Власти России сдали Крым «донецким бандитам» - Грач

Москва. Народный депутат Украины, председатель Коммунистической партии рабочих и селян (КПРС), глава всеукраинской организации движения «Интернациональная Россия» Леонид ГРАЧ заявляет, что власти России сдали Крым «донецким бандитам».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Л.ГРАЧ сказал, выступая на конференции международного движения «Интернациональная Россия» в Москве.

«Сегодня истинно русский Крым сдан донецким бандитам самим российским руководством. Это действительно так – сдан МЕДВЕДЕВЫМ год назад во время парламентских выборов в Верховный совет Крыма», - сказал Л.ГРАЧ.

Он отметил, что в Крым из Донецка были направлены около 60 человек, которые назначены на ключевые посты в органах власти.

По словам Л.ГРАЧА, представители Партии регионов «взяли на короткую уздечку» все русские организации.

«Есть информация, что администрация нынешнего Российского государства поставила на победу ЯНУКОВИЧА, и поэтому всех остальных - долой», - сказал он.

Л.ГРАЧ считает, что Крым является разменной монетой в геополитических играх Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Если Украина в НАТО, то России придется уходить из Крыма, а если власти побьют с Россией горшки, то ПРО точно будет стоять, в том числе в Севастополе», - сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что предъявлять Крыму, где живут 60% этнических русских, претензии за пророссийскую позицию тоже же самое, что обвинять Львовскую область в любви к военным Украинской повстанческой армии.

Л.ГРАЧ надеется, что после избрания премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА на должность Президента России ситуация изменится, в том числе по созданию Евразийского союза. По его словам, В.ПУТИН последнее время сделал очень много, чтобы Украина приближалась к Таможенному союзу.

Л.ГРАЧ также надеется, что позиция В.ПУТИНА по созданию Евразийского союза не изменится после президентских выборов. «Надеюсь на лидера, который не будет подобен украинскому лидеру, что перед выборами сказал одно, а после - другое», - отметил народный депутат.