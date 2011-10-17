Стросс-Кан готов к допросу по делу о сети проституток в Лилле

Бывший глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН, чтобы защитить свою репутацию, готов к допросу по делу о возможной причастности к нелегальной сети проституток в Лилле на севере Франции.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, так 62-летний политик из Социалистической партии Франции ответил на вопрос корреспондента агентства «Франс Пресс».

Политической карьере Д.СТРОСС-КАНА положили конец обвинения в попытках изнасилования. Позднее эти обвинения были с него сняты.