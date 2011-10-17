ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Волна мировых забастовок: В Риме протестуют против жадности финансовых институтов и корпораций», в котором пишет: в субботу в 82-х странах мира прошли акции протеста. Римская демонстрация стала самой массовой. Там полиция применяла водометы и слезоточивый газ против протестующих, устроивших пожар в здании минобороны Италии…

http://delo.ua/world/volna-mirovyh-zabastovok-v-rime-protestujut-protiv-zhadnosti-fina-166199/

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Также «Дело» в публикации «Венецианская комиссия считает Киреева недостойным судить Тимошенко» пишет: Венецианская комиссия считает, что судья Родион Киреев не имел права судить Тимошенко из-за отсутвия у него статуса постоянного самостоятельного судьи…

http://delo.ua/ukraine/venecianskaja-komissija-schitaet-kireeva-nedostojnym-sudit-timoshen-166197/

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«Дело» в публикации «Турция может заморозить отношения с ЕС из-за Кипра» пишет: Анкара заморозит отношения с 27 странами Евросоюза (ЕС), если государством-председателем ЕС в июле 2012г. станет Кипр, заявляет премьер министр страны Реджеп Тайип Эрдоган…

http://delo.ua/world/turcija-mozhet-zamorozit-otnoshenija-s-es-iz-za-kipra-166195/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Встречные предположения», в котором пишет: визит Виктора Януковича в Брюссель 20 октября остается под угрозой отмены со стороны Еврокомиссии. Допуская "негативный вариант" развития событий, в МИД Украины готовятся первыми объявить об изменении планов главы государства. Впрочем, наиболее вероятным пока остается "оптимистический вариант", который предполагает принятие закона, позволяющего оправдать Юлию Тимошенко в Апелляционном суде, во вторник, завершение технического раунда переговоров о зоне свободной торговли Украина—ЕС в среду и встречу главы государства с руководством Еврокомиссии в четверг…

http://www.kommersant.ua/doc/1796748

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «У аграриев растут надежды», в котором пишет: у украинских зернотрейдеров появился еще один повод для оптимизма. Россия намерена ограничить экспорт зерновых в текущем маркетинговом году, если он превысит 24 млн т. Эксперты полагают, что это приведет к росту мировых цен на пшеницу и позволит украинским экспортерам частично компенсировать потери от таможенных пошлин, действовавших в июле-октябре…

http://www.kommersant.ua/doc/1796781

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине — автодефицит: в очередях за машинами — даже депутаты» пишет: ежемесячно автодилеры фиксируют рекордные объемы продаж (в январе-сентябре спрос на авто вырос на +48% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года), причем даже в сегменте премиум-класса (14% общего количества проданных авто, в предыдущие годы — не более 10%). Если летом ажиотаж начался в связи с разговорами о грядущем повышении пошлин на импортные авто до 47%, то позже у населения добавились валютные опасения…

http://www.segodnya.ua/news/14299542.html

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Также «Сегодня» в публикации «Мусоропроводы в домах хотят заварить, а на их месте провести кабели провайдеров» пишет: в тарифе за квартплату может появиться новый пункт — «ремонт подъезда»…

http://www.segodnya.ua/news/14299548.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпром» предлагает отменить для него действие закона» пишет: отношения «Газпрома» с «дочками» априори рыночные, к ним не нужно применять правил контроля за трансфертными ценами, сообщил монополист правительству. Премьер Владимир Путин пока не смог отказать газовой монополии…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1394184/gaz_bez_kontrolya

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Также «Ведомости» в публикации «Высший арбитражный суд переписал правила пользования деньгами» пишут: Высший арбитражный суд (ВАС) признал незаконной комиссию за выдачу кредита корпоративным заемщикам — теперь у компаний есть возможность предъявить к возврату ранее уплаченные средства. Речь может идти о суммах до 75 млрд руб. Также у качественных заемщиков появилось право принудить банк выдать кредит…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1394182/komissiya_vne_zakona

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Издание «Известия» в публикации «Роскосмос получил на ГЛОНАСС 330 млрд рублей» пишет: за эти деньги космическое агентство обязалось сравняться по точности с GPS к 2020 году…

http://www.izvestia.ru/news/504014

(УНИАН)