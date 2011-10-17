Оппозиция требует завтра декриминализовать статьи по делам Тимошенко и Луценко

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует от Верховной Рады уже завтра рассмотреть во втором чтении законопроект относительно декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым судят представителей оппозиции – экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего главу МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов заявил руководитель фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы предлагаем безотлагательно рассмотреть во втором чтении президентский законопроект», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

«Завтра утром можно проголосовать постановление об ускоренном рассмотрении и завтра после обеда рассмотреть законопроект в целом», - считает он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что в случае принятия и подписания соответствующего закона Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время поездки в Брюссель смог бы сказать европейским политикам, что вопрос о преследовании оппозиции снят.

Соответствующую позицию фракции «БЮТ-Батькивщина» поддержал лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, отметив, что рассмотрение этого законопроекта является крайне важным и безотлагательным.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали совместные поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.