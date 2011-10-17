Кожемякин: БЮТ будет инициировать роспуск ВР, если не примут закон о декриминализации

Фракция «БЮТ-Батьківщина» будет инициировать роспуск Верховной Рады, если завтра депутаты не примут закон о декриминализации экономических преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявил на брифинге.

По его словам, фракция настаивает, чтобы парламент завтра принял решение о рассмотрении законопроекта о декриминализации экономических преступлений по сокращенной процедуре, а во второй половине дня рассмотреть документ в целом, чтобы в среду Президент подписал его.

«Если наши требования не будут приняты Верховной Радой и большинством, то наша фракция приняла решение внести постановление на рассмотрение парламента о роспуске ВР шестого созыва. Такая Верховная Рада сегодня Украине не нужна», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.

Он подчеркнул, что власть должна освободить экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО.

По убеждению А.КОЖЕМЯКИНА, парламент должен принять соответствующие изменения к Уголовному кодексу, чтобы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «20 октября мог спокойно с чистой совестью ехать на встречу в Брюссель».

В то же время, по словам первого заместителя председателя фракции «БЮТ-Батьківщина», становится все понятнее, что парламент является недееспособным, а парламентское большинство «работает по брильянтовой руке, голосует, оно издевается над оппозицией, оно держит незаконно в тюрьме нашего лидера Ю.ТИМОШЕНКО».

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, сегодня СБУ стала «этаким элегантным фабрикантом уголовных дел, и по креативу она переплюнула даже специалистов из Генеральной прокуратуры».

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали общие поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.