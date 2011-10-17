В Киеве за расклеивание объявлений в неразрешенном месте будут штрафовать на 1700 грн.

В Киеве за расклеивание объявлений в неразрешенном месте с нарушителей будут взимать штраф в размере 1700 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, в последнее время самовольное расклеивание рекламных объявлений на элементах благоустройства Киева приобрело глобальные масштабы, в частности, в местах массового скопления людей: на остановках общественного транспорта, осветительных опорах, на объектах городской инфраструктуры, зданиях города и др.

Основными нарушителями благоустройства являются частные предприниматели и коммерческие структуры, которые рекламируют свои услуги путем несанкционированного расклеивания объявлений.

В пресс-службе отметили, что городские службы ежедневно осуществляют работы по очистке элементов благоустройства, но сразу после проведенной работы появляются новые рекламные объявления. Коммунальные службы несут колоссальные расходы на то, чтобы снять объявления с объектов благоустройства. Например, в прошлом году коммунальному предприятию «Киевгорсвет» очистка более 20 тысяч опор столбов обошлось в более 2 млн. грн. В частности, на очистку одного столба из бюджета тратят от 85 до 100 грн. Для этого применяют спецтехнику или срывают объявления вручную.

Особенно острым вопрос несанкционированного расклеивания объявлений на элементах благоустройства города становится накануне проведения Евро-2012, ведь многочисленные объявления просто обезображивают столицу.

«Нарушители часто размещают объявления на опорах освещения, ограждениях, дверях подъездов, на остановках общественного транспорта, пренебрегая правилами благоустройства. Однако нарушителей необходимо наказывать, ведь Киев должен быть чистым и комфортным. Теперь за размещение рекламных объявлений в не предназначенных для этого местах нарушителям придется заплатить штраф в размере 1 тыс. 700 грн.», – отметил начальник Главного управления контроля над благоустройством Сергей САДОВЫЙ.

Ежедневно работники профильного управления выявляют нарушителей, на которых составляются протоколы об административном правонарушении по ст. 152 КУАП со штрафом для граждан – от 340 до 1360 гривень, для должностных лиц – от 850 до 1700 гривень.

Так, с начала года специалистами Главного управления контроля над благоустройством совместно с районными отделами благоустройства нарушителям выписано 642 предупредительных предписания и составлено 182 протокола об административных правонарушениях.