Завтра в Донецке Янукович и Медеведев рассмотрят весь комплекс двухсторонних отношений

Москва. Завтра в Донецке Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДЕВЕДЕВ рассмотрят весь комплекс двухсторонних отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материале, подготовленном пресс-службой Кремля ко второму Российско-Украинскому межрегиональному экономическому форуму в Донецке на тему: «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».

В рамках форума намечено проведение двусторонней встречи Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА, в ходе которой планируется рассмотреть весь комплекс российско-украинской повестки дня, ход реализации принципиальных договоренностей, в т.ч. достигнутых в Завидово 24 сентября с.г.,», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая подобная встреча с участием глав государств прошла 4 октября 2010 г. в г. Геленджике. В ходе нее была, в частности принята Программа межрегионального и приграничного сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011 - 2016 гг.

Предстоящее в Донецке мероприятие призвано стать площадкой для конструктивного обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. На форуме запланирована дискуссия по таким важным темам, как состояние и перспективы развития приграничного сотрудничества, межрегиональные научно-технические связи, российско-украинское взаимодействие в области промышленности. Ожидается, что будут обсуждаться также вопросы транспорта и природоохранной деятельности.

Предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, в т.ч. межправсоглашений о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов и о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.

В преддверии основной программы форума в Донецке состоятся круглый стол по вопросам российско-украинского сотрудничества в области поддержки малого и среднего предпринимательства, который с российской стороны организует «Внешэкономбанк».

Третий Российско-Украинский межрегиональный экономический форум пройдет в России в 2012 году. О месте его проведения будет объявлено в Донецке.

Также сообщается, что взаимодействие на уровне российских и украинских регионов в настоящее время активно развивается. Об этом свидетельствует существенный рост «горизонтального» товарооборота. На 19 российских регионов приходится почти 90% двусторонней торговли, объем которой в январе-августе с.г. приблизился к 33 млрд.долл. Флагманами здесь выступают с российской стороны - Москва, Белгородская, Тюменская, Ростовская, Московская области, с украинской - Киев, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Запорожская области. Например, объем торговли между Москвой и областями и городами Украины составил в 2010 г. около 3,2 млрд. долл. Всего между регионами двух стран подписано порядка 300 соглашений о сотрудничестве. В Украине действуют представительства Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа и г. Москвы, а также информационно-деловой центр Санкт-Петербурга.