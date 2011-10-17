Главное на 17 октября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Завтра в Донецке Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДЕВЕДЕВ рассмотрят весь комплекс двух сторонних отношений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материале, подготовленном пресс-службой Кремля ко второму Российско-Украинскому межрегиональному экономическому форуму в Донецке на тему: «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».

В рамках форума намечено проведение двусторонней встречи Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА, в ходе которой планируется рассмотреть весь комплекс российско-украинской повестки дня, ход реализации принципиальных договоренностей, в т.ч. достигнутых в Завидово 24 сентября с.г.,», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая подобная встреча с участием глав государств прошла 4 октября 2010 г. в г. Геленджике. В ходе нее была, в частности принята Программа межрегионального и приграничного сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011 - 2016 гг.

Предстоящее в Донецке мероприятие призвано стать площадкой для конструктивного обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. На форуме запланирована дискуссия по таким важным темам, как состояние и перспективы развития приграничного сотрудничества, межрегиональные научно-технические связи, российско-украинское взаимодействие в области промышленности. Ожидается, что будут обсуждаться также вопросы транспорта и природоохранной деятельности.

Предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, в т.ч. межправсоглашений о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов и о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.

В преддверии основной программы форума в Донецке состоятся круглый стол по вопросам российско-украинского сотрудничества в области поддержки малого и среднего предпринимательства, который с российской стороны организует «Внешэкономбанк».

Третий Российско-Украинский межрегиональный экономический форум пройдет в России в 2012 году. О месте его проведения будет объявлено в Донецке.

Также сообщается, что взаимодействие на уровне российских и украинских регионов в настоящее время активно развивается. Об этом свидетельствует существенный рост «горизонтального» товарооборота. На 19 российских регионов приходится почти 90% двусторонней торговли, объем которой в январе-августе с.г. приблизился к 33 млрд.долл. Флагманами здесь выступают с российской стороны - Москва, Белгородская, Тюменская, Ростовская, Московская области, с украинской - Киев, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Запорожская области. Например, объем торговли между Москвой и областями и городами Украины составил в 2010 г. около 3,2 млрд. долл. Всего между регионами двух стран подписано порядка 300 соглашений о сотрудничестве. В Украине действуют представительства Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа и г. Москвы, а также информационно-деловой центр Санкт-Петербурга.

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Киргизия не сможет присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана с 1 января 2012 года. Об этом заявил первый вице-премьер Киргизии Омурбек БАБАНОВ, передает Лента.ру.

Как пояснил О.БАБАНОВ, для вхождения страны в Таможенный союз "необходимо будет решить очень важные вопросы, касающиеся льготного периода в определенных секторах нашей экономики". Кроме того, Киргизии еще до вступления в союз нужно разобраться с трудоустройством десятков тысяч граждан, занятых доставкой и продажей товаров из Китая и других государств в страны-участницы Таможенного союза.

В апреле 2011 года Киргизия решилась на вступление в Таможенный союз и сформировала межведомственную комиссию по присоединению страны к союзу и единому экономическому пространству (ЕЭП). При этом Киргизия намерена остаться участником Всемирной торговой организации (ВТО), куда Россия, Беларусь и Казахстан не входят.

Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали соглашение о создании ЕЭП в декабре 2009 года. Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. К 1 января 2012 года должно быть завершено формирование ЕЭП, а впоследствии в рамках объединения будет создан общий энергетический рынок и единое транспортное пространство. В Таможенный союз, помимо Киргизии, также приглашалась Украина и Таджикистан. Однако указанные государства пока отдают предпочтение ВТО.

Соцполитика

На Майдане Незалежности в Киеве около 1,5 тыс. человек принимают участие в митинге, организованном Федерацией профсоюзов Украины к Международному дню борьбы с бедностью.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит в рамках всеукраинской акции «Профсоюзы против бедности».

На Майдане собрались представители профсоюзов многих предприятий из разных регионов Украины.

После митинга участники акции пойдут к Дому правительства, Верховной Раде Украины, Администрации Президента Украины.

По итогам акции будет принята резолюция с требованиями и предложениями к представителям власти.

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Профсоюзы требуют от власти обеспечения социальных прав всех трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой на митинге представителей Федерации профсоюзов Украины, который проходил на Майдане Незалежности в Киеве по случаю Всемирного дня борьбы с бедностью.

В частности, профсоюзы требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить конституционное право на труд, его достойную оплату и пенсии. Также они требуют от гаранта Конституции обеспечить невмешательство органов власти в уставную профсоюзную деятельность.

От Верховной Рады профсоюзы требуют обеспечить в проекте государственного бюджета на 2012 год установление минимальных зарплат и пенсий на уровне объективного рассчитанного прожиточного минимума.

От Кабинета министров профсоюзы требуют проведения реального социального диалога во время проведения социально-экономических реформ.

Как говорится в резолюции, в случае невыполнения требований профсоюзных организаций они готовы начать массовые акции протеста в защиту прав работников всех сфер.

По окончании митинга на Майдане Незалежности около 2 тысяч представителей ФПУ организованной колонной двинулись к зданию Кабинета министров для проведения пикета. Сейчас колонна двигается правым краем проезжей части улицы Крещатик и будет подниматься по улице Грушевского в направлении Дома правительства.

Колонну представителей ФПУ сопровождают несколько работников милиции.

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Около двух тысяч представителей Федерации профсоюзов Украины провели митинг под стенами Кабмина по случаю Всемирного дня борьбы с бедностью.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге выступили представители отраслевых профсоюзных организаций из разных регионов Украины. Основным лейтмотивом их выступлений было требование к власти повысить социальные стандарты.

После завершения митинга перед Кабмином было объявлено, что требования профсоюзных организаций, а именно резолюция, которая была принята на митинге на Майдане Незалежности сегодня, будет передана в Администрацию Президента, Кабинет министров и Верховную Раду.

После этого представители профсоюзов колонной прошли мимо здания Верховной Рады Украины, и сейчас по улице Шелковичной движутся в сторону здания Администрации Президента.

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Представители профсоюзов завершили свою акцию по случаю дня борьбы с бедностью на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщал УНИАН, представители профсоюзов провели митинг под зданием Кабинета министров Украины, прошли мимо здания Верховной Рады, а затем по улицами Шелковичной и Лютеранской колонной прошли мимо здания Администрации Президента.

Митингующие скандировали: «Бедности нет!» и «Достойную зарплату!».

После этого участники акции спустились на улицу Крещатик, и на Майдане Незалежности завершили свою акцию.

Парламент

Верховная Рада Украины в четверг, 20 октября, планирует рассмотреть законопроект "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений", которым предусматривается отмена льгот для многих категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня профильный комитет получил поручение завершить рассмотрение поправок к этому законопроекту.

«Моя позиция такова, что его нужно принять в части механизма реализации решений судов. Что касается заключительных положений, в которых речь шла об отмене и отсрочивании льгот, то этот раздел нужно исключить», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что в заключительных положениях законопроекта необходимо зафиксировать договоренности, достигнутые между правительством и общественными организациями, в том числе чернобыльцев, воинов-афганцев и т.д.

Кроме того, добавил он, в государственном бюджете на 2012 год необходимо четко зафиксировать те суммы средств, которые будут выделены на выплаты льготникам.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, в сущности, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть данный закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировала Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений".

Некоторые митингующие пытались прорваться в помещение парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений было разбито стекло на некоторых входных дверях помещения ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

30 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ от имени Кабинета министров подписал меморандумы с представителями всеукраинских общественных организаций афганцев и чернобыльцев относительно урегулирования вопросов социальной защиты этих категорий граждан.

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Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует от Верховной Рады уже завтра рассмотреть во втором чтении законопроект относительно декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым судят представителей оппозиции – экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего главу МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов заявил руководитель фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы предлагаем безотлагательно рассмотреть во втором чтении президентский законопроект», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

«Завтра утром можно проголосовать постановление об ускоренном рассмотрении и завтра после обеда рассмотреть законопроект в целом», - считает он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что в случае принятия и подписания соответствующего закона Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время поездки в Брюссель смог бы сказать европейским политикам, что вопрос о преследовании оппозиции снят.

Соответствующую позицию фракции «БЮТ-Батькивщина» поддержал лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, отметив, что рассмотрение этого законопроекта является крайне важным и безотлагательным.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали совместные поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает отменить недавно принятое постановление парламента «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Надо признать, что принятие этого решения было поспешным, непродуманным, непросчитанным, не предусмотрело все влекущие за собой последствия», - заметил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что парламент должен принять постановление об отмене данного решения, и поручить правительству на протяжении месяца внести соответствующий проект закона.

По его словам, необходимо «поставить точку в данном вопросе».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что до решения данного вопроса «будет действовать соответственно постановление Кабинета министров, которое предусматривает перевод времени на час обратно в последнее воскресенье октября».

В.ЛИТВИН предлагает парламентариям завтра указанный вопрос рассмотреть в первоочередном порядке. По его словам, Украину ожидают «огромные риски, если будет действовать нынешнее постановление».

Председатель ВР предлагает в будущем принять решение, «которое бы предусматривало переход на час обратно в зимний период, и не переходить на летнее время».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими силу постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Эксперты заявили, что отмена ежегодного перевода часов на “зимнее” время будет иметь масштабные негативные последствия для Украины.

Бюджет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает парламенту на вечернем заседании 20 октября рассмотреть проект государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, необходимо начать рассмотрение проекта бюджета «на вечернем заседании в четверг и провести его в соответствии с требованиями Регламента (Верховной Рады) и Бюджетного кодекса».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября, Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2012 год.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0090/8,0140, к 12:00 цены снизились до 8,0040/8,0080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2602/0,2607, к 12:00 цены поднялись до 0,2610/0,2613. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,6400 (-0,3199).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3854/1,3856, а к 12:00 повысились - 1,3887/1,3889.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0980/11,1065, к 12:00 цены ушли вверх 11,1140/11,1235.

ТЭК

Украинские власти в начале октября обязались внедрить положения «третьего энергетического пакета», определяющего правила работы на энергетическом рынке Европейского союза до 2015 года.

Об этом сказано в обзоре Центра восточных исследований (OSW, г. Варшава), которым располагает УНИАН.

По данным центра, соответствующее обязательство, кроме Украины, взяли на себя другие страны - подписанты Трактата об Энергетическом содружестве (WE) на министериальном заседании в Кишиневе 6 октября (Балканские страны + Молдавия – УНИАН).

Эксперты центра отметили, что внедрение «третьего энергопакета» позволит украинцам усилить свою позицию в переговорах с главным поставщиком газа в страну - российским «Газпромом», затруднит ему получение контроля над национальной газотранспортной системой, а также получение доступа на внутренний рынок газа в Украине.

Кроме того, Украина улучшит имидж надежной страны - транзитера энергоносителей в объединяющий 27 стран Евросоюз.

Аналитики польского центра назвали согласие стран WE внедрить положения «третьего энергопакета» успехом европейской энергетической политики, который позволит усилить энергетическую безопасность и будет способствовать евроинтеграции стран – подписантов, не входящих в ЕС.

В тоже время, эксперты назвали "очень сложным" внедрение пакета в такие короткие строки, заметив, что документ не предусматривает никаких санкций за невыполнение взятых на себя обязательств.

«Результатом внедрения третьего пакета в странах WE будут серьезные изменения на их энергетических рынках, поскольку пакет приведет к либерализации рынков и реструктуризации энергетических государственных компаний», - отметили в OSW.

Аналитики заметили, что документ также включает положения, затрудняющие получение контроля над инфраструктурой по транспортировке энергоносителей, которые должны войти в действие с 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Украина, которая подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству в сентябре 2010 года, стала полноправным членом этой организации с февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Еврокомиссия представила «Третий энергетический пакет», который определяет новые правила игры на энергетическом рынке, в 2007 году.

Документ, в частности, предусматривает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, поскольку это приводит к искусственному повышению цен. Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

Кроме того, документ предусматривает равный доступ к транзитным мощностям стран - подписантов (Third-Party Access).

Против внедрения положений «третьего энергопакета» в Украине выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину около 80% своего газового импорта в Евросоюз.

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ООО «Востокэнерго», входящее в структуру крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК, в понедельник, 17 октября, начало экспортные поставки электроэнергии по направлению Польши.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

«Сегодня в 0.00 экспортные поставки по линии Добротворская ТЭС – Замость начались», - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

Кроме того, польский оператор PSE 7 октября провел аукцион на украинско-польское сечение со стороны Польши, в котором принимали участие два участника, в результате аукциона сечение было реализовано по цене 0,22 злотых за МВт/ч.

Победитель аукциона получил право использования сечения на период с 15 октября по 31 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 615 МВт по направлениям в Беларусь, Молдову и Польшу для экспорта электроэнергии в октябре. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 11 октября.

Согласно сообщению, в частности, «Востокэнерго» приобрела 350 МВт украинско-белорусского сечения и 215 МВт сечения по направлению в Польшу, а «Пауэр Трейд» 50 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Молдовы».

Все лоты приобретены по стартовой цене 1 тыс. грн.

Лоты российского сечения общим объемом 1600 МВт и два лота молдавского сечения мощностью 300 МВт были сняты с торгов из-за отсутствия спроса.

Кроме того, 27 сентября оператор энергосистемы Польши PSE Operator S.A. объявил собственный аукцион на продажу сечения «Замость-Добротвор» с возможностью экспортно-импортных операций в период с 15 октября по 31 декабря 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

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ОАО «Рижская судоверфь» (Латвия) стало победителем открытого тендера, проведенного ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) на поставку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты тендера были озвучены в НАК «Нафтогаз Украины» сегодня в Киеве.

В частности, «Рижская судоверфь» предложила «Черноморнефтегазу» поставку плавучей буровой установки по наинизшей цене 399,8 млн. долл. из всех претендентов.

В тендере также участвовали компании Hihgway Investments Processing (Великобритания) и Diafol Ltd. (Великобритания), которые предложили за свои услуги 400,344 млн. долл. и 405 млн. долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. «Черноморнефтегаз» объявил о проведении открытых торгов на закупку еще одной СПБУ.

Напомним, 1 апреля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что «Нафтогаз» купил в Сингапуре буровую установку для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

Впоследствии еженедельник «Зеркало недели» написал, что компания Highway Investment Processing (Великобритания) выиграла тендер «Черноморнефтегаза» на 400 млн. долларов на покупку буровой установки.

Компания-производитель Keppel продала установку своему партнеру - компании Seadrill. В свою очередь, Seadrill сообщила, что заработала на перепродаже установки 18 млн. долларов, реализовав ее британскому покупателю, пожелавшему остаться неизвестным, за 248,5 млн. долларов.

Highway Investment Processing, как указывало издание, основана двумя оффшорными компаниями, директор одной из этих компаний является также директором другого участника тендера - новозеландской Falcona.

Официальный сайт Highway Investment Processing, по информации издания, создан за две недели до проведения тендера.

Впоследствии глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН опроверг обвинения некоторых СМИ в нецелевом использовании средств при закупке буровой платформы.

В частности, в эфире «5 канала» Е.БАКУЛИН продемонстрировал финансовые документы, которые удостоверяют, что средства на приобретение платформы поступили непосредственно от заказчика – ГАО «Черноморнефтегаз» – заводу-изготовителю в Сингапуре.

По словам Е.БАКУЛИНА, на сегодняшний день непосредственно на завод перечислено 202 млн. долл., что составляет 80% от стоимости платформы. Остаток суммы будет перечислен после ввода платформы в эксплуатацию.

Планируется, что первая буровая установка «Петр Годованец» будет введена в эксплуатацию на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая - в конце 2012 года.

График работы новой СПБУ «Петр Годованец» уже расписан на несколько лет вперед. Основным местом ее работы станет нефтяное Субботинское месторождение, освоить которое в короткий срок с помощью действующих СПБУ по техническим причинам невозможно.

Все шесть морских месторождений, которые предприятие разрабатывает в Черном и Азовском морях, были открыты и освоены с помощью СПБУ «Таврида» и «Сиваш». Эти установки способны работать на глубине моря до 70 м и бурить скважины до 5000 м. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент обнаружено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд. куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн. тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения, например, морское газоконденсатное месторождение «Штормовое».

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наибольших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Транзит природного газа по территории Украины в январе-сентябре т.г. увеличился на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, транзит нефти по территории Украины в январе-сентябре т.г. сократился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины за 9 месяцев т.г. сократилась на 17,2%, а транспортировка газа – увеличилась на 8,5%

Госстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2010 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 2,9% по сравнению с 2009 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2010 году сократился на 30,8%. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3%, а нефти – сократилась на 22,7%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

Транспорт

В связи со снижением пассажиропотока в пригородном сообщении в осенний период, с 17 октября на Юго-Западной железной дороге отменяется курсирование и изменяется расписание курсирования некоторых пригородных электропоездов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, отменено курсирование электропоездов № 6580 Дарница - Березань, № 6809 Березань - Борщаговка-тех., № 6914 Борщаговка-тех. - Носовка, № 6923 Носовка - Борщаговка-тех.

В ЮЗЖД просят следить за расписанием и уточнять его на вокзалах, поскольку оно изменилось для следующих поездов: э/п № 6805 Березань - Дарница;

э/п № 6906 Дарница - Нежин;

э/п № 6905 Нежин - Дарница;

э/п № 6804 Дарница - Яготин;

э/п № 6909 Нежин - Дарница;

э/п № 6908 Дарница - Нежин;

э/п № 6610 Тетерев - Борщаговка-тех.;

э/п № 6919 Нежин - Дарница;

э/п № 6918 Дарница - Нежин;

э/п № 6813 Яготин - Дарница;

э/п № 6920 Дарница - Нежин;

э/п № 6542 Фастов - Киев-Волынский;

э/п № 6009 Киев-Волынский - Фастов;

э/п № 6038 Фастов - Киев-Волынский;

э/п № 6039 Киев-Волынский - Фастов.

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Железнодорожники проводят системную работу для обеспечения перевозок с использованием электротяги вместо тепловозной, за счет чего себестоимость перевозок уменьшится на 55-60%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, затраты на закупку электроэнергии для выполнения одинаковой эксплуатационной работы на электротяге в 3,8-4,5 раза ниже (в зависимости от видов движения), чем на закупку дизтоплива при применении тепловозной тяги.

Согласно программе электрификации, до 2016 года включительно железнодорожники планируют электрифицировать 1562 км на участках, входящих в стратегически важные направления развития железнодорожного транспорта Украины, которые необходимы для разграничения движения пассажирских и грузовых поездов, внедрения скоростного движения и обеспечения увеличения пропускной способности железных дорог. Эти участки проходят по пяти железным дорогам: Южной, Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Донецкой.

Как рассказал начальник Главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталий МАКСИМЧУК, для повышения пропускной способности участков, внедрения тяжеловесного движения поездов нужны локомотивы с более высокой единичной мощностью, которую может обеспечить только электротяга. Это необходимо для внедрения скоростного пассажирского движения, о чем свидетельствует опыт Западной Европы и России.

Среди направлений электрификации до 2016 года: Полтава-Красноград-Лозовая - 176 км (2011-2012 гг.) на направлении основного коридора внедрения ускоренных и скоростных поездов Львов-Киев-Полтава-Донецк; Малая Перещепинская-Кременчуг - 95 км (2011-2012 гг.); Фастов-Житомир-Новоград Волынский -192 км (2011-2013 гг.) для отклонения движения грузовых поездов с пассажирского коридора на участке Фастов-Козятин; Черноморская-Береговая – 37 км (2012 г.); Волноваха-Камыш-Заря-Запорожье - 240 км (2013-2015 гг.) для обеспечения перевозок сырья из региона на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя; Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой - 394 км (2012-2016 гг.) для создания второго электрифицированного хода на юг до Крыма и портов Черного моря; Николаев-Колосовка - 105 км (2013 г.); Красноград-Новомосковск - 98 км (2013 гг.) для внедрения скоростного движения на направлении Киев-Днепропетровск; Ворожба-Сумы-Люботин -225 км (2015-2016 гг.) для разгрузки направления Конотоп-Дарница-Киев и далее на Львов.

Как сообщил В.МАКСИМЧУК, новые электрифицированные участки позволят снизить потребление дизтоплива на 198,9 тыс. тонн в год, при этом выбросы газов в атмосферу от сжигания дизтоплива уменьшатся на 646,6 тыс. тонн . в год, что позволит значительно улучшить экологическую безопасность регионов, прилегающих к железнодорожным линиям.

Справка УНИАН. Основная электрификация железнодорожного транспорта в Украине была осуществлена в 60-80 годах прошлого века, когда за год вводилось в эксплуатацию 500-600 км новых электрифицированных линий. За годы независимости Украины за средства железных дорог Украины проведена электрификация более 1700 км эксплуатационной длины железнодорожных линий, полигон электрификации увеличен на 21%.

Эксплуатационная длина электрифицированных железных дорог Украины составляет 9877 км. Электрифицированные участки составляют 45% от общей эксплуатационной длины железных дорог.

Оптимальным для стран с развитой железнодорожной инфраструктурой является электрификация 50-60% общей длины железнодорожных сетей страны с выполнением ими 90-95% общего объема перевозок.

На сегодняшний день по абсолютной длине электрифицированных железных дорог Украина занимает 10-е место среди стран мира и 6-е среди стран Европы.

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За январь-сентябрь 2011 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 594,2 млн. тонн грузов, что на 8,4% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 7,4% и составил 314,7 млрд. т/км. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,4%. В частности, на Одесской железной дороге грузооборот вырос на 14,6%, Приднепровской - на 14,0%, Львовской - на 13,8%, Юго-Западной - на 10,2%, Донецкой - на 9,0%, Южной - на 3,2%. Увеличение грузооборота состоялось также на трубопроводном транспорте (на 4,7%), авиационном (на 2,4%), морском (на 0,5%). Грузооборот автомобильного транспорта остался на уровне января-сентября прошлого года, а речного уменьшился - на 37,6%.

Перевозка грузов железными дорогами выросла на 8,4% - до 344 млн. тонн. Отправление грузов выросло на Юго-Западной железной дороге на 15,0%, Одесской - на 14,7%, Львовской - на 13,3%, Донецкой - на 8,3%, Приднепровской - на 5,2%, Южной - на 4,9%. В частности, отправка химических и минеральных удобрений увеличилась на 46,2%, строительных материалов - на 15,3%, кокса - на 10,1%, черных металлов - на 9,2%, лома черных металлов - на 9,2%, лесных грузов - на 8,6%, каменного угля - на 7,2%, цемента - на 5,1%, железной и марганцевой руды - на 5,1%. Отправка зерна и продуктов помола снизилась на 4,5%, нефти и нефтепродуктов - на 2,0%.

Торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 7,1 млн. тонн , что на 10,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2010 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. уменьшилась на 16,2%, морского транспорта - на 1,7%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом сократились на 31,9%, морским - на 2,6%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 1,2% и составил 117,0 млн. тонн. Переработка грузов внутреннего сообщения увеличилась на 19,1%, импортных - на 11,0%, транзитных - на 10,2%. Переработка экспортных грузов сократилась на 6,6%.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 9 месяцев т.г. перевезено 129,5 млн. тонн грузов, что на 14,6% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г., и выполнен грузооборот в объеме 28,2 млрд. т/км, оставшийся на уровне соответствующего периода прошлого года.

Магистральными трубопроводами в январе-сентябре 2011 г. транспортировано 113,5 млн. тонн грузов, что на 3,3% больше, чем за 9 месяцев 2010 г.

Также за 9 месяцев 2011г. авиационным транспортом перевезено 66,9 тыс. тонн грузов, что на 8,7% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 276,9 млн. т/км, что на 2,4% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-август 2011 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 526,9 млн. тонн грузов, что на 8,8% больше, чем за январь-август 2010 г. В 1-м полугодии 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 396,1 млн. тонн грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

АПК

Советник правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank Жан-Жак ЭРВЕ считает, что для интеграции в Европейский Союз Украина должна пересмотреть условия формирования цен на сельхозпродукцию.

Об этом эксперт сказал в интервью Институту Горшенина, переданном агентству УНИАН.

В частности, Ж.-Ж.ЭРВЕ считает, что ЕС еще долго будет продолжать переговоры об открытии своего рынка для украинской сельскохозяйственной продукции, если Украина не пересмотрит условия формирования цен на них.

По его словам, нельзя назвать очевидным, что украинская продукция не может конкурировать с продуктами питания, произведенными в ЕС.

«Некоторые производства очень конкурентны – мясо, зерно, птица…», - отметил эксперт.

Вместе с тем Ж.-Ж.ЭРВЕ не согласен с однозначными выводами, в том числе российских экспертов, что Европа не заинтересована в открытии своего рынка для украинских продуктов.

«Если бы вместо абсолютной конкуренции наши аграрии нашли, как сотрудничать, это было бы неплохо. Но я понимаю позицию России, которая хочет быть единым могущественным блоком в мире и думает, что Украина будет частью этого российского блока – как Беларусь, как Казахстан. И как политики они не всегда будут говорить правду», - отметил он.

Эксперт обратил внимание на большую разницу в себестоимости производства одной тонны зерна в Украине и в странах ЕС.

«В Украине чистая прибыль – около 200 евро. Но без субсидий. В ЕС – то же самое, но благодаря субсидиям в 400 евро. Если бы Евросоюз не давал поддержку фермерам – никто бы не мог работать с прибылью. В ЕС оч