Киргизия не сможет войти в Таможенный союз с 1 января 2012 г. Есть много вопросов...

Киргизия не сможет присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана с 1 января 2012 года. Об этом заявил первый вице-премьер Киргизии Омурбек БАБАНОВ, передает Лента.ру.

Как пояснил О.БАБАНОВ, для вхождения страны в Таможенный союз "необходимо будет решить очень важные вопросы, касающиеся льготного периода в определенных секторах нашей экономики". Кроме того, Киргизии еще до вступления в союз нужно разобраться с трудоустройством десятков тысяч граждан, занятых доставкой и продажей товаров из Китая и других государств в страны-участницы Таможенного союза.

В апреле 2011 года Киргизия решилась на вступление в Таможенный союз и сформировала межведомственную комиссию по присоединению страны к союзу и единому экономическому пространству (ЕЭП). При этом Киргизия намерена остаться участником Всемирной торговой организации (ВТО), куда Россия, Беларусь и Казахстан не входят.

Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали соглашение о создании ЕЭП в декабре 2009 года. Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. К 1 января 2012 года должно быть завершено формирование ЕЭП, а впоследствии в рамках объединения будет создан общий энергетический рынок и единое транспортное пространство. В Таможенный союз, помимо Киргизии, также приглашалась Украина и Таджикистан. Однако указанные государства пока отдают предпочтение ВТО.