Янукович может посетить Брюссель 20 октября - Левочкин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может посетить с визитом Брюссель (Бельгия) в первой половине дня 20 октября.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

«С.ЛЕВОЧКИН также сообщил, что накануне турне (на Кубу и в Бразилию – УНИАН) в первой половине дня 20 октября 2011 года возможно посещение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Брюсселя», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые СМИ писали, что В.ЯНУКОВИЧ решил отменить свой визит в Брюссель, поскольку запланированные переговоры с руководством Европейского Союза будут посвящены в основном обсуждению темы заключения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.