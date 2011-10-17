Янукович может посетить Брюссель 20 октября

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может посетить с визитом Брюссель (Бельгия) в первой половине дня 20 октября.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

«С.ЛЕВОЧКИН также сообщил, что накануне турне (на Кубу и в Бразилию – УНИАН) в первой половине дня 20 октября 2011 года возможно посещение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Брюсселя», - отмечает пресс-служба.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что В.ЯНУКОВИЧ решил отменить свой визит в Брюссель, поскольку запланированные переговоры с руководством Европейского Союза будут посвящены в основном обсуждению темы заключения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Между тем, 20 октября 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбывает в шестидневное латиноамериканское турне, в ходе которого предусматривается посещение с государственными визитами Республику Куба и Федеративную Республику Бразилию.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, в ходе визита в Республику Куба предусматриваются встречи главы Украинского государства с высшим руководством страны. Планируется подписание ряда двусторонних документов в финансовой и транспортной отраслях, а также в сфере молодежи и спорта.

Запланировано посещение главой Украинского государства лечебно-оздоровительного центра «Тарарб», где уже свыше 20 лет осуществляется лечение пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС украинских детей, а также Центра молекулярной иммунологии в Гаване.

Кроме того, Президент Украины планирует принять участие в украинско-кубинском бизнес-форуме.

Программой пребывания Президента Украины в Федеративной Республике Бразилия запланированы, в частности, встречи с Президентом Бразилии, председателем сената Национального конгресса, руководителями местных органов власти.

В.ЯНУКОВИЧ намерен обсудить с бразильской стороной комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, среди которых активизация политических контактов на высшем уровне, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет сосредоточено на реализации совместного двустороннего проекта в космической сфере «Циклон-4 – Алкантара». В рамках визита планируется участие глав государств в работе украинско-бразильского бизнес-форума.

Глава Администрации Президента Украины отметил, что по результатам государственного визита в Бразилию предусматривается подписание Совместного заявления Президентов Украины и Федеративной Республики Бразилия и ряда других двусторонних документов, в частности в областях сельского хозяйства и здравоохранения.