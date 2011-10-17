Анонс на 18 октября

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в работе Второго Украинско-российского межрегионального экономического форума в Донецке. В работе форума также примет участие Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «Украина и МВФ. Что дальше?». Организатор - Институт Горшенина. Участники: А.Сугоняко, президент АУБ; В.Горбаль, член Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности и таможенной политики; С.Терехин, первый замглавы Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности и таможенной политики; В.Юрчишин, директор экономических программ УЦЭПИ им.Разумкова; Д.Сологуб, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль»; О.Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера. Вопросы: Чем грозит украинской экономике неполучение очередного транша кредита или полное прекращение сотрудничества с МВФ? Какими резервами Украина будет погашать свой внешний долг? Насколько стабильна гривна? и др.

* В пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция на тему: "Земельная реформа - путь к развитию села". Участники пресс-конференции: Богдан Гусак, Липинский сельский председатель (Луцкий район Волынской области), председатель Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов; Надежда Масалитина, Садовский сельский председатель (Сумской район, Сумская область); Алексей Кадебский, Петропавловско-Борщаговский сельский председатель (Киево-Святошински й район).

* Круглый стол на тему: «Как инвалиду сегодня на работу устроиться?». Участники: Виктор Сухомлин, директор Киевского городского центра занятости; Елена Иванова, руководитель Проекта Программы развития ООН, МОТ и Государственного центра занятости «Социальная интеграция людей с инвалидностью путем обеспечения доступа к занятости»; Алексей Попов, зам.директора Киевского городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов; Валентина Гаврилюк, зам.начальника отдела ГУ труда и социальной защиты населения Киевсовета; Виктория Русняк, глава Голосеевской межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии; Иван Марусевич, глава ОО «Центр реабилитации» инвалидов-спинальников «Возрождение» и др.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины Сергея Орленко по случаю проведения круглого стола «На пути к созданию углеродного рынка в Украине». Организаторы: Государственное агентство экологических инвестиций Украины и ООО «Фонд целевых экологических инвестиций» при поддержке Всемирного банка. На пресс-конференции также будут презентованы результаты проверки, по процедуре Рамочной конвенции ООН по изменению климата, национальной системы учета выбросов парниковых газов.

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