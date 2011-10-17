Тимошенко просит следователей СБУ привлечь Власенко в качестве ее защитника

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня обратилась с официальным заявлением к следователям СБУ с просьбой привлечь народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО в качестве ее защитника в рамках возбужденного против нее уголовного дела относительно долгов ЕЭСУ перед Министерством обороны России.

Об этом С.ВЛАСЕНКО заявил в комментарии УНИАН.

«Юлия Владимировна сегодня подала заявление, в котором настаивает на том, что хочет видеть меня в качестве своего защитника», - сказал С.ВЛАСЕНКО, подчеркнув при этом, что он уже имеет в своем распоряжении и предоставил представителям следствия соответствующие документы, которые подтверждают его полномочия быть защитником Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКЛ, после указанных процедур следователь должен вынести постановление о привлечении или непривлечении его в качестве защитника.

На вопрос, происходили ли сегодня какие-то следственные действия в отношении Ю.ТИМОШЕНКО в рамках нового возбужденного против нее уголовного дела, он сказал, что такие действия не могут проводиться в отсутствие стороны защиты.

На вопрос, когда в соответствии с действующим законодательством следователь может предоставить ему разрешение принимать участие в качестве защитника Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО сказал, что действующие законодательные акты предусматривают вынесение следователям решения в течение трех дней.

«Я не думаю, что он будет затягивать», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.