Главное на 17 октября (вечер)

ТЭК

Янукович и Медведев в Донецке «продолжат дискуссию по энергетике» - представитель Кремля

Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в рамках Второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума в Донецке 18 октября проведут встречу в узком составе и, возможно, продолжат обсуждать вопросы энергетики.

Об этом сообщил журналистам помощник Президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО, передает РИА «Новости».

"На встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ будут затронуты и другие вопросы, не только региональное сотрудничество, но и вопросы продолжения политического диалога между Россией и Украиной, вопросы, связанные с подготовкой в Москве в декабре саммита СНГ, возможно, вопросы проведения заседания Межгоскомиссии России и Украины, вопросы инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, вопросы сотрудничества в высокотехнологичных областях", - сказал помощник Президента РФ.

"Я думаю, будет продолжена дискуссия и по энергетике", - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что в рамках обсуждения сотрудничества в высокотехнологичных областях могут быть подняты вопросы сотрудничества в космической и авиационных областях, в частности "по Ан-70 и программе "Днепр".

По словам С.ПРИХОДЬКО, российская сторона также может поделиться с Украиной информацией о формировании Таможенного союза, если Украина проявит интерес к этой теме - поскольку укрепление этого интеграционного объединения будет сказываться и на двусторонних российско-украинских отношениях.

После встречи в узком составе главы государств отправятся на пленарное заседание форума. Как ожидается, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ также проведут совместную пресс-конференцию и побывают на проходящей в рамках форума выставке, которая также посвящена развитию межрегионального и приграничного сотрудничества.

Он напомнил, что первая подобная встреча с участием глав государств прошла 4 октября 2010 года в Геленджике, в ходе нее была принята программа межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран на 2011-2016 годы.

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ЕБРР отобрал три пилотных проекта «зеленой» энергетики в Украине для кредитования в 2012 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отобрал три пилотных проекта в Украине в сфере возобновляемой энергетики для кредитования в рамках программы USELF.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на форуме REF-2011 в Киеве сообщил ведущий менеджер департамента по энергосбережению и изменениям климата представительства ЕБРР в Украине Сергей МАСЛИЧЕНКО.

По его словам, предварительное одобрение на уровне банка получили, в частности, проекты строительства электроустановки на биогазе мощностью 2,8 МВт компании «Экопрод» (Волновахский район, Донецкая область), строительство ветроэлектростанции в составе 5 агрегатов суммарной установленной мощностью 12,5 МВт компании «Экооптима» (Львовская область), а также ВЭС мощностью 9 МВт компании «Винд Крафт Украина» (Херсонская область).

С.МАСЛИЧЕНКО уточнил, что общий объем кредитования, который может быть предоставлен банком по указанным проектам, может составить от 25 до 30 млн. евро.

Он также сообщил, что всего за время действия программы USELF в Украине в банк поступило 49 заявок, из которых на сегодняшний день реально банком рассматривается 17 проектов.

С.МАСЛИЧЕНКО напомнил, что на реализацию данной программы в Украине банком было зарезервировано 50 млн. евро, однако ЕБРР готов расширять объемы кредитования в случае поступлений и отбора реально реализуемых проектов.

Он также напомнил, что в рамках программы банк готов предоставлять в виде кредита до 50% стоимости проекта. Еще 20% на условиях софинансирования будут предоставляться Фондом чистых инвестиций, остальные 30% должен самостоятельно обеспечивать девелопер проекта.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в 2010 году объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 млн. евро, целью которой является предоставление финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине.

Справка УНИАН. ЕБРР, владельцем которого являются 61 государство и две межправительственные организации, определил своей целью оказание содействия при переходе от экономик с центральным планированием к рыночным экономикам в странах региона от Центральной Европы до Центральной Азии.

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Украина за 9 месяцев увеличила транзит газа на 11%, нефти – сократила на 14%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-сентябре т.г. увеличился на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, транзит нефти по территории Украины в январе-сентябре т.г. сократился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины за 9 месяцев т.г. сократилась на 17,2%, а транспортировка газа – увеличилась на 8,5%

Госстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2010 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 2,9% по сравнению с 2009 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2010 году сократился на 30,8%. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3%, а нефти – сократилась на 22,7%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

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Украина обязалась внедрить «третий энергопакет» ЕС к 2015 году – обзор OSW

Варшава. Украинские власти в начале октября обязались внедрить положения «третьего энергетического пакета», определяющего правила работы на энергетическом рынке Европейского союза до 2015 года.

Об этом сказано в обзоре Центра восточных исследований (OSW, г. Варшава), которым располагает УНИАН.

По данным центра, соответствующее обязательство, кроме Украины, взяли на себя другие страны - подписанты Трактата об Энергетическом содружестве (WE) на министериальном заседании в Кишиневе 6 октября (Балканские страны + Молдавия – УНИАН).

Эксперты центра отметили, что внедрение «третьего энергопакета» позволит украинцам усилить свою позицию в переговорах с главным поставщиком газа в страну - российским «Газпромом», затруднит ему получение контроля над национальной газотранспортной системой, а также получение доступа на внутренний рынок газа в Украине.

Кроме того, Украина улучшит имидж надежной страны - транзитера энергоносителей в объединяющий 27 стран Евросоюз.

Аналитики польского центра назвали согласие стран WE внедрить положения «третьего энергопакета» успехом европейской энергетической политики, который позволит усилить энергетическую безопасность и будет способствовать евроинтеграции стран – подписантов, не входящих в ЕС.

В тоже время, эксперты назвали "очень сложным" внедрение пакета в такие короткие строки, заметив, что документ не предусматривает никаких санкций за невыполнение взятых на себя обязательств.

«Результатом внедрения третьего пакета в странах WE будут серьезные изменения на их энергетических рынках, поскольку пакет приведет к либерализации рынков и реструктуризации энергетических государственных компаний», - отметили в OSW.

Аналитики заметили, что документ также включает положения, затрудняющие получение контроля над инфраструктурой по транспортировке энергоносителей, которые должны войти в действие с 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Украина, которая подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству в сентябре 2010 года, стала полноправным членом этой организации с февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Еврокомиссия представила «Третий энергетический пакет», который определяет новые правила игры на энергетическом рынке, в 2007 году.

Документ, в частности, предусматривает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, поскольку это приводит к искусственному повышению цен. Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

Кроме того, документ предусматривает равный доступ к транзитным мощностям стран - подписантов (Third-Party Access).

Против внедрения положений «третьего энергопакета» в Украине выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину около 80% своего газового импорта в Евросоюз.

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Промышленность

Производство легковых авто за 9 месяцев увеличилось на 50% – до 72 тыс. штук

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 50,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 71,8 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство автобусов в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 35,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 585 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 35,0% – до 2 335 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,6%, по сравнению с 2009 годом, до 75,3 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 80,6%, по сравнению с 2009 годом, до 2 674 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 93,7% – до 4 853 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Группа компаний «АИС», Корпорация «Эталон» и др.

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В Украине рост промпроизводства в сентябре составил 6,4%, в январе-сентябре – 8,6%

В Украине рост промышленного производства в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2010 года составил 6,4%, в январе-сентябре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре по сравнению с августом т.г. спад промпроизводства составил 0,3%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в сентябре т.г. против сентября 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 9,1% (к августу т.г. – 0,8%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 3,7% (к августу т.г. – спад 0,7%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 13,9% (к августу т.г. – рост 2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2010 года составил 6,5% (к августу т.г. – 1%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — рост 6,2% (к августу т.г. – 10,5%).

В легкой промышленности в сентябре зафиксирован спад объемов производства на уровне 3% (к августу т.г. – спад 0,4%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 3,5% (к августу т.г. – 0,6%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 1,1% (к августу т.г. – рост 0,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в сентябре т.г. против сентября 2010 года составил 7% (к августу т.г. – 3,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 8% (к августу т.г. – спад 4,5%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 24,3% (к августу т.г. – спад 14,7%).

В химической и нефтехимической промышленности в сентябре т.г. против сентября 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 9,4% (к августу т.г. – спад 2,3%), в том числе в химическом производстве – рост 14,6% (к августу т.г. – спад 2,3%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 6,5% (к августу т.г. – спад 2,5%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 4,4% (к августу т.г. – 3,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2010 года рост производства составил 7% (к августу т.г. – спад 3,6%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 16,4% (к августу т.г. – рост 5,2%), в частности в производстве машин и оборудования – рост 14,8% (к августу т.г. – рост 7,7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 5,3% (к августу т.г. – рост 8,8%), в производстве транспортного оборудования – рост 24,8% (к августу т.г. – 1,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 0,5% (к августу т.г. – спад 9,6%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

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Потери государства от сокращения производства на ЗЗФ могут достигнуть более 300 млн. грн.

По итогам 2011 года финансовые потери государства от вынужденного сокращения производства на ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) могут достичь более 300 млн. грн.

Об этом сегодня в ходе Всеукраинской акции протеста «Профсоюзы против бедности», проходившей в Киеве, сообщил бывший мастер плавильного цеха №4 ЗЗФ Игорь ЛИТВИНОВ.

По его словам, после сокращения 1 тысячи 400 работников завода и общего снижения зарплаты на предприятии на 20%, фонд заработной планы на ЗЗФ сократится по итогам года на 93,6 млн. грн. «Это приведет к снижению налоговых отчислений в городской бюджет на 8,6 миллиона гривен по итогам года. Снижение отчислений в Пенсионный фонд составит 31,2 миллиона гривен. Вместе с тем нагрузка на социальный фонд занятости по обязательным выплатам составит по итогам года 33,6 миллиона гривен», - отметил И.ЛИТВИНОВ.

Он также подчеркнул, что в результате сокращения производства на ЗЗФ, завод не потребит в текущем году электроэнергии на общую сумму около 625 млн. грн. «Образовавшийся излишек электроэнергии государственные энергогенерирующие компании будут вынуждены экспортировать, но по цене на 40% ниже, чем для промышленных предприятий Украины. В итоге государство не дополучит около 235 миллионов гривен», - уточнил И.ЛИТВИНОВ.

По его мнению, та выгода, которую государство получило от повышения цены электроэнергии для ЗЗФ, будет полностью нивелирована потерями от вынужденного снижения производства на предприятии. «Если ожидаемая прибыль энергогенерирующих компаний составит по итогам года 184 миллиона гривен, то потери превысят 300 миллионов», - отметил он и добавил: «Я, как и остальные работники 4-го плавильного цеха ЗЗФ, попал под сокращение в связи с остановкой самого цеха. Основная причина остановки цеха — перевод предприятия с 1 января 2011 года с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии. В результате стоимость 1 киловатта электроэнергии для завода составляет порядка 1 гривны с НДС. Работать при такой цене электроэнергии невозможно, так как она не позволяет вывести производство ферросплавов на уровень рентабельности. Руководство завода было вынуждено снизить объемы производства, вследствие чего были сокращены почти 40% работников предприятия».

И.ЛИТВИНОВ констатировал, что ситуация с возобновлением поставок ЗЗФ электроэнергии по 1-му классу потребления за последние несколько месяцев так и не изменилась. «Все наши обращения к Министерству энергетики и угольной промышленности, Кабмину, эффекта не возымели. Нам говорят, что нашей проблемой занимаются, что так как сейчас, быть не должно. Но, по сути, для снижения стоимости электроэнергии для ЗФЗ за 9 месяцев так ничего и не сделано. Ситуация на заводе остается очень сложной. Импорт ферросплавов в Украину значительно увеличился и составляет сегодня около 50% от всего объема ферросплавов, потребляемых металлургическими предприятиями. Особенно много импортируется ферросилиция, который и выплавлялся в 4-м цехе ЗЗФ. В перспективе подобная ситуация может привести к тому, что украинская металлургия попадет в полную зависимость от импортных ферросплавов», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просили вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Работники ЗЗФ просят высших должностных лиц государства оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий.

На предприятии напоминают, что ЗЗФ на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако, с 1 января 2011 завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-ому классу потребления.

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Транспорт/Связь

Реализуемые в Украине радиоэлектронные средства будут маркироваться

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на очередном заседании приняла за основу проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка маркировки радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые ввозятся из-за границы, производятся и реализуются в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Проект предусматривает, что маркировке подлежит каждая единица радиооборудования, которая разрешена к применению на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования независимо от ее типа (модели) и области применения. Маркировка распространяется на радиооборудование, которое ввозится из-за границы, изготовляется или реализуется в Украине субъектами ведения хозяйства в установленном законодательством порядке. Документ содержит также перечень радиоэлектронных средств, которые не подлежат обязательной маркировке.

Проект также определяет основные правила маркировки радиоэлектронных средств учетными марками, их изготовление, учет и т.п.

Документ разработан в соответствии со ст. 29 Закона Украины „О радиочастотном ресурсе Украины” для определения требований к процедуре маркировки радиоэлектронных средств и излучающих устройств учетными марками с данными контрольно-учетной информации.

Проектом Порядка определено, что маркировка радиооборудования учетными марками осуществляется с целью обеспечения контроля за его обращением в Украине, содействия защите украинского рынка от некачественного и не разрешенного к применению радиооборудования, а также предотвращения, выявления и устранения нарушений законодательства в сфере телекоммуникаций и защиты прав потребителей.

Документ будет обнародован на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.

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Украина и Греция намерены открыть новое регулярное автобусное сообщение Львов-Афины

Для либерализации перевозок пассажиров и в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году Украина и Греческая Республика изучают целесообразность открытия нового маршрута регулярного сообщения Львов-Афины.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в течение 60 календарных дней с обеих сторон транспортными ведомствами будет проведена выдача соответствующих разрешительных документов для обслуживания маршрута регулярного сообщения Львов-Афины.

Согласно сообщению, сейчас между Украиной и Грецией существуют два действующих маршрута регулярного автобусного сообщения: Киев-Афины и Донецк-Афины. Срок действия разрешений для обслуживания маршрута регулярного автобусного сообщения Киев-Афины заканчивается 31 декабря 2011 года. В связи с этим страны рассмотрят вопрос продления действия разрешений в соответствии с нормами действующего национального законодательства Украины и Греции.

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Соцполитика

Госбюджетом на 2012 год не предусмотрено уменьшение расходов на соцвыплаты – Ефремов

Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что госбюджет на следующий год не предполагает уменьшения ни одной социальной выплаты, а зарплаты работникам бюджетной сферы будут повышены на 23%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил сегодня на брифинге после Согласительного совета в кулуарах ВР.

«В государственном бюджете на следующий год ни по одной статье финансирования бюджетной сферы не заложено меньше средств, чем было раньше. Это принципиальный подход», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Более того, по его словам, в госбюджете на следующий год финансирование всех социальных выплат будет увеличено на 23%.

«Это говорит о том, что работникам бюджетной сферы будет повышена заработная плата где-то на 23%. Учитывая, что предполагаемая инфляция на следующий год прогнозируется в рамках 7,5%, рост доходов населения по этой категории - 13,5%», - подчеркнул председатель фракции Партии регионов.

«В госбюджете на 2012 год ни по одним социальным выплатам никаких уменьшений не будет. Они либо останутся на прежнем уровне, либо будут расти», - подытожил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня предложил парламенту на вечернем заседании 20 октября рассмотреть проект государственного бюджета на 2012 год.

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Агро

Аграрии уже намолотили 45,84 млн. тонн зерна – Минагропрод

Аграрии Украины по состоянию на понедельник, 17 октября, намолотили 45,84 млн. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 13,6 млн. га, что составляет 88% от прогноза. Средняя урожайность культур составляет 33,8 ц/га против 27,4 ц/га в прошлом году.

Кукуруза на зерно собрана с 1,86 млн. га (52% от прогноза), намолочено 10,46 млн. тонн, средняя урожайность составляет 56,2 ц/га (в 2010 году – 43,3 ц/га).

Гречиха собрана с 0,27 млн. га (96% от прогноза), намолочено 0,31 млн. тонн, средняя урожайность - 11,3 ц/га (в 2010 г. - 8,2 ц/га).

Просо обмолочено на 0,15 млн. га (98% от прогноза), намолочено 0,29 млн. тонн при средней урожайности 19,1 ц/га (в 2010г. - 15,3 ц/га).

Рис собран с 0,02 млн. га (61% от прогноза), получено 0,11 млн. тонн при средней урожайности 59,9 ц/га (в 2010г. – 55,7 ц/га).

Напомним, по прогнозам Минагропрода, производство зерновых культур в 2011 году составит около 53 млн. тонн.

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В Украине 1% фальсифицированных лекарств - утверждает Госслужба по лекарственным препаратам

По результатам 2010 года, объем фальсифицированных лекарственных препаратов на украинском фармацевтическом рынке составил 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками Алексей СОЛОВЬЕВ.

«Такую же статистику относительно некачественных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарств дают и страны Восточной Европы, в частности Польша, Венгрия, Словакия», - отметил А.СОЛОВЬЕВ.

В то же время, по его словам, страны СНГ «дают статистику по наличию на рынке некачественных препаратов, которая приближается к нулю».

«Такая же статистика была и у нас до 2009 года. Есть мнение, что до прошлого года эта статистика скрывалась, для того чтобы не беспокоить население нашей страны», - сказал А.СОЛОВЬЕВ.

Он подчеркнул, что с 2010 года служба по контролю за лекарственными препаратами считает фальсификат «поупаковочно».

«В системе контроля по всей стране работают 800 человек, в каждом регионе есть областная государственная инспекция по контролю за качеством лекарств, есть современные лаборатории. В 2010 году было закуплено три современные лаборатории, продолжается переоснащение наших региональных лабораторий. В следующем в первом квартале будет запущено еще 6 лабораторий», - отметил А.СОЛОВЬЕВ.

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Дело Тимошенко

Тимошенко просит следователей СБУ привлечь Власенко в качестве ее защитника

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня обратилась с официальным заявлением к следователям СБУ с просьбой привлечь народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО в качестве ее защитника в рамках возбужденного против нее уголовного дела относительно долгов ЕЭСУ перед Министерством обороны России.

Об этом С.ВЛАСЕНКО заявил в комментарии УНИАН.

«Юлия Владимировна сегодня подала заявление, в котором настаивает на том, что хочет видеть меня в качестве своего защитника», - сказал С.ВЛАСЕНКО, подчеркнув при этом, что он уже имеет в своем распоряжении и предоставил представителям следствия соответствующие документы, которые подтверждают его полномочия быть защитником Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКЛ, после указанных процедур следователь должен вынести постановление о привлечении или непривлечении его в качестве защитника.

На вопрос, происходили ли сегодня какие-то следственные действия в отношении Ю.ТИМОШЕНКО в рамках нового возбужденного против нее уголовного дела, он сказал, что такие действия не могут проводиться в отсутствие стороны защиты.

На вопрос, когда в соответствии с действующим законодательством следователь может предоставить ему разрешение принимать участие в качестве защитника Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО сказал, что действующие законодательные акты предусматривают вынесение следователям решения в течение трех дней.

«Я не думаю, что он будет затягивать», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

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