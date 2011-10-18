Сегодня Янукович и Медведев проведут переговоры в рамках форума в Донецке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня в Донецке примут участие в работе второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума на тему: «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».

По информации пресс-службы Кремля, в рамках форума намечено проведение двусторонней встречи Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА, в ходе которой планируется рассмотреть весь комплекс российско-украинской повестки дня, ход реализации принципиальных договоренностей, в т.ч. достигнутых в Завидово 24 сентября с.г.".

Предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, в т.ч. межправительственных соглашений о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями пограничных регионов и о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.